雷军:小米的成功要感谢苹果和诺基 亚

核心提示： 苹果手机的发布，全世界对于审美的提升，也开启了智能手机时代。苹果手机很在乎美感、设计的东西，它把手机带入到了视觉审美的时代。

小米成立两年半了，截至11月底，我们营业额突破100亿，原来计划手机卖30万部手机，但现在已经超过700万。今天我们做的所有事情都在计划之中，但成绩比我们预计的要好。这里面有我们所有员工的努力，但85%是运气。

小米能够走到今天要感谢两家公司，苹果和诺基 亚。

苹果手机的发布，全世界对于审美的提升，也开启了智能手机时代。苹果手机很在乎美感、设计的东西，它把手机带入到了视觉审美的时代。这也是小米强调的“设计先导”。

创业初期，我有个硬性规定—要求所有团队必须有三分之一的设计师。无论是产品中的界面、图标、字体，包括米兔、卡通插画等等都需要设计师去思考，需要设计师的意见。譬如我们小米手机的产品画报，因为是第一次做手机，无知者无畏，所以产品都是用相机拍摄，无论是色泽还是打光等等都拍出不来效果。再后来我才知道，手机产品画报都是手工画出来的，所以到了小米2的时候，我们就请了两个非常厉害的同学用了一个月的时间画出来的。

苹果给我的启示是，只有漂亮的产品才会得到传播，才会有口碑。

小米在视觉方面可以说是，不惜工本。譬如，小米盒子，无论是屏幕设计还是包装盒，还是遥控器，它的UI界面设计可以说是美仑美奂。小米手机的开机画面，为了挑选一张壁纸，我看了100张照片，来选择手机壁纸，这100张壁纸是在上百万张照片中选择出来的，小米至少买了1万张照片。现在各家手机公司都在用百万位数量级的照片解决一张壁纸问题，这是因为智能手机同质化越来越严重，要如何做到与众不同呢？—只能比拼感觉了，就是看谁的好 看。

智能手机之所以这么火爆，除了苹果的功劳，还有诺基亚的迅速衰落—它不应该这么草率地主动放弃塞班，逼着用户转投到苹果和安卓的阵营。诺基亚丢掉的份额就是小米和其他手机的生存空间，所以感谢诺基亚，它为全球智能手机做出了巨大贡献，而诺基亚放弃塞班系统，极大地推动了全球移动互联网的进程。

小米的创新经验，有四点可以分享。

首先，我们不计成本地做最好产品。我们基本上都采用苹果的供应商。譬如我们是第一个采用高通4核1.5G芯片的手机。当然，这或许也会有一个误区，就是国内手机厂家会只买贵的，不买对的。有人问，为什么小米2不用1300万像素的相机，只用800万的，1300万相机只贵几美元啊—这是因为1300万相机质量不够稳定。

其次，小米是营销在互联网、渠道在互联网，开创了互联网手机模式，通过模式的创新来改变传统手机的成本结构，达成最高的性价比。小米营销费用很少，我们也省去了渠道的费用，甚至是直接把Markting费用全部拿掉，通过模式的创新来改变手机公司的成本结构。

除了成本结构的改变，我们在定价方面也有独到之处。我是个手机外行，但从事互联网十多年，我知道与PC一样，手机芯片也遵循摩尔定律，过一个季度，芯片就要降价。在之前，作为数码发烧友，我很郁闷，譬如我们买一个高价手机，刚开始6000多元，过了一个月变成5000多……这就会让消费者感觉自己是冤大头。像苹果手机，尽管很贵，但很少降价，这会让消费者有“保值”的感 觉。

根据摩尔定律和传统手机厂家的策略，小米的定价就是反其道行之，按照发布时的成本定价—我们的定价基本都是同行的一半，一步到位。这种定价方式是，我们前期可能亏钱，但后面是可以赚钱的，当然只是薄利。这因为这样，有人骂我们是“期货公司”。

第三，小米的铁人三项，就是硬件、软件和互联网服务的一体化。这其中，我们最大的创新就是引入了硬件和软件都向公众开放。举例说，你从来没有听说过你可以参与到一个硬件的研发里去吧？互联网有Bata形式，我们把这个带入到了米UI的服务，甚至是硬件研发中去，和其他手机公司不同，小米是可以卖工程机的。我们就是要让消费者参与其中，有任何的意见都可以反馈，我们会迅速给以回应，这样就能够让大家有参与感和拥有感。当然这种做法也很容易遭来骂声，会让负面变成噪音，小米诞生到现在网上有90%的信息都是负面，但这并不影响小米的实际销量。因为我们会有忠实的参与者，他们的口碑会影响到他身边的朋友。

第四点，也是我们最感欣慰的就是，小米的粉丝。现在大家还没有理解粉丝经济，以前企业和消费者的关系就是买卖关系，而我们小米要与消费者成为朋友关系。粉丝经济的启发，一方面是因为我是数码发烧友，另一方面则借鉴了汽车车友会的模式。因为我是发烧友，我知道自己有什么需求，渴望参与其中。没做小米之前，我与诺基亚的人聊过很多次关于手机的问题，但他们不改，我只好自己来做。

我们每周更新四五十个，甚至上百个功能，其中有三分之一是由米粉提供的。其实对于很多人来说做手机还是一个神秘的事情，你的建议一旦被采纳，你就可以跟朋友去吹牛，你就会有成就感。我们给了几十万人这个机会互动参与。这种方式好比交通广播电台，很多人喜欢听，因为你的短信或电话会被播出。

除了让米粉参与手机和软件的研发中去，我们还借鉴了车友会的模式，把他们的消费方式变成聚会娱乐方式。这也使米粉变得很抱团，在创业初期，小米手机不被认可，很多人骂我们，米粉有压力，但“打压”使得他们更加抱团来捍卫这个品牌。这也是今年我们被骂的时候，小米手机销量不但没降，反而增加的原因。（文字整理/谢璞周蔓 环球企业家）