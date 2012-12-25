【CEO来信】宋文洲：国企兴旺，民生无望

国企，顾名思义，就是由国家权利做靠山的企业。本来国家是人民的，可是现在的国企根本不会受到人民的直接监督，更不会向人民提供任何经济汇报，而和权力的合体必然会形成不公平垄断，给国企高管带来巨大的灰色利益空间，也给社会造成了巨大的贫富差距。

我知道的民企，尤其是伟大的民企，他们的带头人都节俭勤奋，可歌可泣。哇哈哈创始人宗庆后尽管是中国首富，但那只是他企业的市值，在实际上这个企业是属于社会的。他从早到晚一心扑在企业上，三餐和职员吃食堂，一天的花费不过几十元。华为在国外为中国人争光，使美国企业感到恐惧，但华为老总出差坐的不是私人飞机，也不是头等舱，而是经济舱！

宋文洲(日本软脑集团创始人)

【中国企业家网】一家国内著名商学院的院长曾公开说，没有国企，中国贫富差距将更严重，因为华人企业家喜欢嫡亲相传，形成家族经营。这些话既暴露了这家商学院的教学水平，也显露了这位院长的无知程度，当然如果他说的是其真实的看法。

首先，欧洲和日本的国企规模和中国不可同日而语，并且它们基本没有产业垄断地位，但欧洲和日本的贫富差距却远远小于中国。国企能缩小贫富差距，睁着眼睛说瞎话，这不仅是无知，更是无耻无底限！

其次，创始人一家就那么几个人，他们的富有，不可能形成社会意义的贫富差距。创始人们承担风险，艰苦奋斗，他们的作用和那些国企里的蛀虫们正好相反。如何把企业委托给下一代，保持其健康发展，虽是创始人最费心的事之一，但也因人而异，绝不存在所谓华人“通病”。

我创办的企业在上市之后，我于42岁就退出管理一线，公司里也没留一个和我有血缘乃至有丝毫亲属关系的人，那我就不是华人了吗？而我的很多日本企业家朋友都是由儿子或女婿继承，他们的后代也都兢兢业业，简朴低调，给日本留下数以千计的百年企业，那他们也是受中国人影响吗？通过栽赃华人，给国企垄断提供依据，其卑劣之心难见天日？

2007年，中国平安保险的董事长年薪即为6600万元，是职工平均收入的2700倍，是农民平均收入的4500倍。这位董事长既不是创业人，更不是大股东。2010年，上海浦发银行员工的年薪是35万元，是当年我国城镇职工平均收入的10倍。泸深两市上市公司2011年净利润比2010年下滑26％，可高管薪酬总额却上涨了20％。

中国平安，浦发银行以及沪深主力上市企业，它们还有一个共同点，那就是国企或国企背景。就拿上海浦东银行来说，从基层职员到总裁，加起来平均，其年薪还是一般企业的10倍，那么他们的高管又拿多少，和一般百姓之间的差距有多大呢？

这还只是可以公布出来的合法收入呢。就国企高管而言，有谁会天真地认为那是他们的全部收入呢？光靠工资，他们为何能既拥有数处豪宅又拥有数辆豪车呢？仅凭工资，他们为怎能周游世界，又怎能让子女留学各国呢？就说那些所谓的著名商学院吧，动则几十万元的学费，不少学员都是国企干部吧，这些商学院不为国企摇旗呐喊才怪呢。

国企里有作为的高管，享受高待遇也还有情可原的。但最可怕的是国企里有大量无能高管，有数不清的闲职，他们毫无敬业精神，却有歪门邪道的神通，可将大量的灰色收入合法地甚至是不合法地归拢到自己囊中。他可以让他的妻儿或亲属朋友办一个皮包公司，用明着和暗着的方法，施展权利的魔杖，让金钱滚滚流进这些公司的账号。

他还可以在有权时就和盟友达成协议，先行使权力为盟友谋利，作为回报，在他安然降落后从盟友那里领取分成，或被重金被聘请为独立董事或顾问。他们也可以在退休后自己开办企业，靠在国企里积累的人脉和影响，去操纵和推动有油水的项目，牟取私利。

国企，顾名思义，就是由国家权利做靠山的企业。本来国家是人民的，可是现在的国企根本不会受到人民的直接监督，更不会向人民提供任何经济汇报，而和权力的合体必然会形成不公平垄断，给国企高管带来巨大的灰色利益空间，也给社会造成了巨大的贫富差距。

除非国企接受了人民的监督，不然的话他们的高管不可能主动缩小和普通民众之间的收入差距，他们会千方百计地增大这个差距。不然我们没法解释中国的汽油为什么比美国贵，更无法说明为什么中国的电讯费比英国贵，别忘了我们人民的收入还不到人家的十分之一啊！

我知道的民企，尤其是伟大的民企，他们的带头人都节俭勤奋，可歌可泣。哇哈哈创始人宗庆后尽管是中国首富，但那只是他企业的市值，在实际上这个企业是属于社会的。他从早到晚一心扑在企业上，三餐和职员吃食堂，一天的花费不过几十元。华为在国外为中国人争光，使美国企业感到恐惧，但华为老总出差坐的不是私人飞机，也不是头等舱，而是经济舱！

看看那出行必坐头等舱，前后人群簇拥的国企老总吧，他们恨不得能把所有的经费都花光，恨不得把所有权利都用尽，恨不得把全世界的名胜都用差旅费走遍！他们不光消耗着国家的税收，压迫着民企的成长，更磨损着人民的信誉，吞噬着中国的良心。

如果不尽快地改革国企，我国必然会失去其发展的势能。我甚至担心我国是否已经进入了不可救药的停滞阶段。赶快分割中石油、中石化以及中国移动这样国公吧，让企业之间形成良性竞争。尽快减小国家对大型金融机构的持股，逐渐将其以市场价格转让给人民和有上进心的民企。

在今后的20年里，如果我国的500强的主要成分还是那些国企的话，我国将不会再有任何国际竞争力，我不愿想象那时的中国。国企兴旺，民生无望。