【来信】冯仑：一个好人与一个好企业

好奇心、价值观、平衡性，是我心目中的汉元和通威，它寓于无形之中，汉元不是用气势压倒人，用暴力征服人，用金钱收买人，而是用平衡、温润、润物细无声这样点滴的渗透和感染，以及对身边人的帮助，让你感觉到他无时不存在，他存在就是价值

万通控股董事长 冯仑（图片来源：中国企业家网）

通威已经30 年了, 但是我丝毫没有感觉它有苍老之态。因为我一看见汉元，看他轻快的步履和充满好奇的眼神，以及对未来的热情，就觉得他永远像一个年轻小伙子，当知道他出了这本《财富之上》个人传记的时候，我都有些诧异。

细细数来，我和汉元认识也快十年了。在他身上我也看到了通威的闪光之处。首先他始终关注世界，保持旺盛的好奇心，很多公司二三十年以后，创办者就开始享受像温水煮青蛙似的习以为常，对身上每个部位都不敏感，很难对某件事情眼睛放光，然而在汉元身上，每件事你跟他说，他都能腾地一下就兴奋了。对外部事情的好奇和充满期待，是通威和汉元持续发展和创造辉煌的重要动力。我对汉元过去30 年表示钦佩，对未来的30 年充满期待，他们会创造出更多奇迹，对企业对个人都有一个很满意的人生。

汉元起家做的是鱼饲料，现在进入了新能源和其他领域，无论在哪些领域，汉元保持平衡的能力非常好。我们都知道在业务的专业性、单一性和多样性之间做到平衡是很不容易的事情。平衡能力强的评价还体现汉元在商人、社会人、企业家、公共人物这几个角色之间的平衡和转换。

汉元是全国政协常委，作为一个公众人物和一个私底下的朋友，他都做得很称职。就像他站在这儿，形象端端正正，不高不低，不胖不瘦，一切都恰如其分。

这不是个简单的活儿，我的平衡性就不太好，善于做一些比较激进的、有想象力的事情，可能具体实施、操作上就得依赖团队去做，我自己不大有兴趣，所以有时候会感觉比较辛苦，另外我讲话不大容易让周边的人都舒服。我经常说得比较随意、太过生活化，有很多人听着不满。我只是个商人，几乎不参与政治活动，因为我觉得我平衡不了这些事情。我只能做一个角色，同时做很多角色，内心会很纠结。这表示不够成熟，成熟的人一般平衡性比较好，因为委屈自己是成全大家，所以这种人是值得敬仰和追随的人。这方面汉元的确值得我们给他鼓掌，虽然汉元个人辛苦点，但是我们大家还是比较舒服的。

另外汉元的平衡性还表现在家庭和工作方面，我们有时侯出去玩，很少人带太太和家属的，但是我好多次都看到汉元带着太太，而且各方面都照顾得很好。

好奇心、价值观、平衡性，是我心目中的汉元和通威，它寓于无形之中，汉元不是用气势压倒人，用暴力征服人，用金钱收买人，而是用平衡、温润、润物细无声这样点滴的渗透和感染，以及对身边人的帮助，让你感觉到他无时不存在，他存在就是价值。

祝福汉元，也祝福通威能够在未来的发展道路上继续通、持续威。

（摘自搜狐博客）