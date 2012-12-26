龚海燕：创业者瓶颈 “放下”并非投资人逼宫

【中国企业家网】 12月24日，创业九年，将世纪佳缘送入纳斯达克之后，龚海燕选择淡出，不仅辞任CEO，更将所持股份交予信托基金。在她看来，自己执掌世纪佳缘出现了瓶颈期，放权给他人是更聪明的选择。

龚海燕：

昨天六点多辞去世纪佳缘co-ceo的新闻发布出来，就不断接到同事，朋友及媒体的电话，各种联想和误读很多。我想一切以这篇博客为准，解释一下我的一些想法。

首先是我主动请辞，而非投资人逼宫。作为公司的创始人，以及公认的“网络第一红娘”，如果不是我自己提出，没有任何人会要求甚至暗示我离开。我的投资人可以说几度挽留我，但最终还是尊重了我自己的决定。在这里也要感谢我的投资人虞福平，钱永强，徐小平，王强，甘剑平先生及启明创投，感谢他们多年来对我的支持和信任，感谢他们的慷慨无私解囊相助，成就了我的第一次创业。

而我和新任CEO吴琳光，9个多月一起合作的过程中，一直相处很愉快。于公是战友，于私是很好的朋友，我认识他已经七年多，我们除了交流世纪佳缘的业务之外，也会交流如何教育小孩，如何投资理财。他很聪明，也很敬业，并且精力特别充沛，我也是观察了这么久，觉得放心，才放手。因为我自己干了九年多，抛开收获的荣誉与成就感不说，全部的家当，还在世纪佳缘现在的股份里面，还全是账面财富，即使要兑现，也要依赖于职业经理人的努力才有可能，我放下，托付给他，其间是一种沉甸甸的信任。如果我觉得这个人很差，一定会要求董事会重新招聘，直到找到一个大家可以认同的人。

在此也特别感谢世纪佳缘的同事们，你们的智慧与汗水成就了公司的传奇，我的荣誉离不开你们的奉献，希望你们及你们的家人健康平安快乐!

对于我而言，在世纪佳缘殚精竭虑工作了九年，我生孩子前三天还在工作岗位上，剖腹产后12天就回去上班，曾经每天十多个小时工作(通宵倒是极少)，累倒是其次，我已经习惯了长期高强度长时间的工作，但9年来我的想法曾经层出不穷，包括我成功开创了大规模的线下相亲会，按效果收费的收入模式，和电视相亲节目合作。

但突然有一天我意识到自己已经有一段时间缺乏很好的想法，难以突破了，这种发现让我很痛苦。因为我喜欢充满激情，创意无限的生活。喜欢打了鸡血一样的亢奋，和不知前程的冒险，我最讨厌的就是平庸和无为。

我感觉自己在世纪佳缘已很难突破自我，从一名完全不懂互联网的文科女生，到用frontpage 创办世纪佳缘第一版，并且在七年半后成为中国唯一一家上市的婚恋网站，成为行业领袖，在婚恋交友领域，我已经做到了巅峰。于我自己而言，很难再上一层楼了。我开始讨厌自己变得平庸和无所作为，这种反思让我做出了放下的决定。换一个人，换一个脑袋，换一种角度，一定会有新的希望，当然也可能更坏，但至少也提供了更好的可能。

其实我的人生总是跌宕起伏，当初我出车祸后家里欠债，为了改变家庭的经济命运，在高中读了一年两个月后我执意辍学，开了一年商店也非常成功(我读大一时家里存款有17万)，把商店交给父母后我去打了两年工，曾经是流水线上的打工妹后来做了厂报编辑，一个小学同学来珠海看海借宿于我处，和她的聊天刺激了我，让我决定回去把高中读完，96年11月23日我重新回到了高二的教室，一年零七个月后考上北大中文系。而保送到复旦读研期间，因为自己征友被婚介所网站骗了五百元钱而一气之下，研二时自学制作网页搞了世纪佳缘。04年2月17日我与我先生通过世纪佳缘第一次见面，4月8日就闪婚加裸婚。06年3月我先生就为我的事业而辞职，这些年都在家里照顾家人小孩。我的人生中有很多决定，仔细想想都很冒险，但是每一次冒险，都给人生带来了更多意义。也许在骨子里，我就不是一个患得患失的人。我很喜欢罗永浩的一句话;彪悍的人生不需要解释。

而世纪佳缘，她永远是我的孩子，我虽然放下，但只要她有任何需求，我都会义无反顾。我的放下，也是希望她能更好。这是一份无私的爱。在这里也要感谢七千三百万世纪佳缘的会员，谢谢你们对世纪佳缘的支持和信任，希望你们能够早日收获属于自己的佳缘。

还要感谢我的竞争对手们，没有你们的追赶和努力，我们也不可能跑得更快。大家都挺不容易的，希望世纪佳缘和同行们一起服务好中国的单身网民。

关于退休，有记者和朋友以为我就该退休了。关于何时退休这个问题我十年前就思考过，我希望自己在45岁左右能够退休，还能有一点体力去旅行和享受生活。在我心中，人生是分阶段的，每个阶段做应该做的事。现在我还只有36岁，还未到退休的时候。

人生就是一段神奇的旅程，我会在未来重新启程，去寻找新的风景。而拿得起，放得下，才是真正的潇洒。

（摘自新浪博客）