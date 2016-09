【CEO来信】袁岳：爸爸不会说的道理

在约翰派金石先生的社区和好CCDA活动中心看到哈罗德戴维斯博士写的《爸爸不会说的道理》(Talks My Father Never Had with Me),在CCDA与中小学进行的社会辅导中,这样的书籍传递了他们要递送的核心信息:帮助男孩子更像一个男人。这里我介绍一下,这本书的29项目内容:

1、 与陌生人见面:与陌生人握手的意义,对于对方的性格特点会有初步的判断;对方是否看着你可以看出他的热情与个性的自信程度;穿着影响第一印象,西装比牛仔装更能让人们给予你职业尊重感,对于别人的第一声称呼是简单还是开放能显示彼此交往的意愿。

(评注:在中国鼓励与陌生人交往更应重视)

2、人生榜样:我们的父母和朋友对于我们有期望,也会鼓励我们成长,鼓励是我们人生发展的重要动力,但是在很多方面我们还需要榜样,这样他们为我们如何成长提供了不少具象的参考。

(评注:注意财富榜样以外的多元榜样)

3、行为自律:我们需要玩耍和追求自己想要的东西,但是我们也要学会自律——为我们的未来规划,为实现这样的规划从现在开始某些计划行动,克服自己的某些惰性,坚持某些锻炼与行动。

4、积极态度:问题不在大小,关键在于态度。我们受积极态度的激励,我们自己的积极态度能够影响很多人。当我们遇到别人的消极态度的时候,可能恰恰显示的是他们有某些问题,而需要我们更多积极的帮助。

5、改变与不能改变:有些事情我们不能改变,比如人的肤色与性别,比如天气与父母,但有些事情我们可以改变,比如我们对于某些东西的恐惧或者不懂,比如我们在某些时候不清楚自己的爱好,我们需要定义眼前的问题是哪一类,请教良师益友,对于不能改变的事物调整心态,对于能改变的事物确定行动计划。

6、学习方式:我们可能是不同类型的学习者,而且能从父母、学校、社会周围的人身上学习到东西。我们需要明白自己是哪种学习者,也应该积极地探索不同的学习方式。

(评注:争取有父母、老师以外的社会上的第三人朋友)

7、遭到拒绝:我们会因为各种原因觉得,比如人家不喜欢我们,或者人家曾经有过被拒绝的经历。拒绝并不一定代表你不好,它只是别人的一种观点。我们在遇到拒绝的时候,不要简单地情绪反应,而要反思原因,尤其不要简单地延续这样的拒绝到其他人身上。

8、愚蠢的行为:代表我们所做的不明智与违反常识的行为,我们需要尽力避免这样的行为,包括参考长者的意见、加强自律与加强反思,我们尤其不要去做公开冲撞法律与公共道德的事情。

9、锤炼忠诚:忠诚是一种忠于自己的承诺与诚实的回馈的行为,当我们得到别人帮助、在社区中得到帮助、选择与合作伙伴的长期合作、劳资关系,这些时候我们都涉及到忠诚与回馈的问题,尽管不是所有时候我们都能忠诚,但是在我们的人生中,忠诚与得到忠诚度是一项极大的资产。

10、以牙还牙:男孩子很多时候遇到要报复的事情,可能是小事也可能是大事,从打架到谩骂。但是我们要学会自律的是,我们人从不能公平地报复,也不能因为报复而摆平事情,也许那将开启一个长久的恶性循环。我们最好的摆平方式,是也许我们在某些地方吃了点亏,但是它没有妨碍我成长与成功。

11、学习成绩:在美国有技能的人比没技能的人赚更多的钱,而学校是学习技能最主要的地方,所以父母希望自己的孩子好好学习将来能有一个好的职业。因此要重视学校学习,但是与此同时如果你的学习成绩不好,要好好反思原因,改进学习方法。

(评注:中国学校在提供职业技能方面普遍比较薄弱,因此校园学习与社会参与相结合是必要的弥补方法)

12、控制愤怒:我们在愤怒的时候会情绪化,我们的思维方式就不再像平时那样,很多时候就会丧失与弱化了自己的目标和正常规则。学会控制的方式是我们可以回应与沟通,而不是简单地报复,甚至需要冷静一段时间再来处理问题。

13、满嘴跑车:男孩吹牛或者说大话也是常事,因为男孩子有自己的骄傲,但是说大话往往给我们带来麻烦,也会伤害某些人或者我们自己。适当闭嘴不是坏事,我们要做的是少说不造就人的话。

14、管教我们的人:男孩调皮,很多时候也会冒险闹事,在生活中能有人用实力和智慧管教我们是我们男孩的幸事。没教养的孩子,一直是大家心目中的遗憾与嫌弃。