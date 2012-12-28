【CEO来信】潘石屹：写给建设者的一封信

本文系SOHO中国董事长潘石屹对银峰SOHOT1和T2塔楼主体结构封顶的贺词，其中谈到了先进工具带给建筑的奇迹，打造原创的建筑作品的决心，以及对当下处在一个团结合作、谁也离不开谁的时代，如何避免以公谋私的思考。这些都是一个有抱负又有责任的公司必有的姿态，值得学习与借鉴。

SOHO中国董事长潘石屹（资料图）

【中国企业家网】 “当我们在日常生活中抱怨产品质量低劣时，我们能不能把自己所做的产品质量提高？当我们抱怨中国到处是山寨时，我们能不能创造出原创的建筑作品？”

12月25日，银峰SOHOT1和T2塔楼主体结构全部封顶，SOHO中国董事长潘石屹现场发表贺词，称银峰SOHO做到了，也只有在今天技术进步日新月异的时代才有可能建成这样的建筑奇迹。

文中，潘石屹指出，先进工具不但带来了质量和效率的提高，也给公司组织结构等带来了革命性的变化。同时，他建议各个工种需要相互紧密地配合，“我们看到社会上有一些人，手中有一点权力就要利用到极致，敲竹杠、留下过路钱，这是土匪、强盗式的做法。”

以下为观点原文：



各位朋友们：

今天是银峰SOHO大喜的日子，T1、T2两座高塔封顶了！

感谢为此付出汗水和努力的朋友们。感谢中建八局、中建三局、时创监理公司、兴电监理公司以及我们银峰SOHO项目团队的同事们。

当我们在日常生活中抱怨产品质量低劣时，我们能不能把自己所做的产品质量提高？当我们抱怨中国到处是山寨时，我们能不能创造出原创的建筑作品？银峰SOHO做到了。只有在今天，只有在技术进步日新月异的时代才有可能建成这样的建筑奇迹，建筑师、艺术家多少年的梦想才得以实现。

我们正处在丰富的知识、智慧与巨大的创造力寻求表达机会的时代，BIM及工程管理信息化的应用就是这种表达机会在建设上的具体体现。银峰SOHO是扎哈设计的一个参数化建筑，为了实现这个复杂曲面建筑，BIM系统在银峰SOHO的设计、建设中得到了全面的使用，无论是在幕墙、结构、机电、精装还是园林的设计，都是在BIM指导下完成的。先进工具不但带来了质量和效率的提高，BIM也给我们公司组织结构等带来了革命性的变化。下一步，我们将以BIM数据为核心，采用国际最先进的工程协同平台系统，进一步提升工程管理效率和产品质量。我们来采购软件，提供给银峰SOHO的设计、总包、监理和各分包使用。

每天，银峰SOHO的工地上有三千多名工人在辛勤地劳动着，银峰SOHO今天的封顶凝结着无数人的汗水和家人的支持。明年，当银峰SOHO投入使用时，你们会为它而骄傲。多少年后，你们可以自豪地对孩子们说：我是银峰SOHO这个建筑奇迹的建设者。

我们处在一个团结合作，谁也离不开谁的时代。一座建筑产品的完成正是这种团结合作精神的经典体现。土建工程完成后，机电、幕墙、精装等许多工种和公司马上进入，各个工种需要相互紧密地配合。总包单位要做好服务，为各个分包提供尽可能多的方便。我们看到社会上有一些人，手中有一点权力就要利用到极致，敲竹杠、留下过路钱，这是土匪、强盗式的做法。这是与我们所处的团结合作的时代格格不入的。我们每个人、每个单位对社会的贡献就是服务，我们每个人的价值在服务中体现。

今天公司决定为总包和监理发放一笔奖金，鼓励在此期间付出汗水的朋友们。下一步工作中，我们一直会坚持奖勤罚懒的做法。我们的目标只有一个，为了一个建筑奇迹的诞生！

祝朋友们节日快乐！

你的朋友：潘石屹