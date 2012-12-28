傅盛：创业者要用方法论来武装自己

[导读]创业的方法论分为两点。第一，并非只要努力就可以做到，积累是非常重要的；第二，当你有想法的时候，变成一个最小化的产品模型，进行实验。

图为金山网络CEO傅盛 (微博) （腾讯科技配图）

腾讯科技讯 2012年12月27日，由腾讯开放平台举办的首届“开放平台应用创新大赛”总决赛 盛大 开幕。此次大赛，旨在鼓励互联网行业创新，扶持中小开发者。大赛中涌现出了一大批优秀应用，为互联网经济发展提供了新动力。

本次大赛创业导师、金山网络CEO傅盛在会上发表演讲表示，在很多的创业环境中从不强调方法论，只强调激情本身就是错误的，创业者要用方法论来武装自己，才有可能降低创业中可能出现的失败。

傅盛称，创业的方法论分为两点。第一，并非只要努力就可以做到，但是我见了这么多的创业，我认为积累是非常重要的；第二，当你有想法的时候，变成一个最小化的产品模型，进行实验。

2012腾讯开放平台应用创新应用大赛总决赛盛大开幕。腾讯微博进行微博直播、微博上墙，沟通场内外。

以下为傅盛现场演讲文字实录：

傅盛：创业一样每一步都会有以外。今天的很荣幸跟大家分享什么是创业，其实这是一个非常、非常大的，也是非常、非常难的话题，我想了很久，我大概根据我的经验做了一点总结，今天和大家分享一下。

什么是创业呢？我记得我第一次见到雷总的时候他就问我这个问题，他就问我为什么要创业，什么才是创业？其实我当时是因为一个我没有意料到的原因离开了原来的公司，开始了自己的创业之旅，我想我不知道，但是我觉得我可以大概揣摩一下什么是创业。

因为我曾经做过一个项目，我们4个人一起在一张乒乓球台旁边开始自己的内部创业，从那时候开始我做的这款产品从用户量从几千、几万到上亿，在这个过程中我每天晚上都反思自己究竟做错了什么，我每天都在想如何能让用户知道我的产品，我每天都在看用户的反馈，正是因为这样的一种工作方式，使得我曾经有过那样的曾经。所以我当时跟雷总说，如果我要找一个小队伍，没有钱我们就找一个非常小的点开始做，我相信只要做起来就会有机会。

雷总说见过很多创业想拉投资的人，你是没创业的人但是对创业的阐述比较到位。有一次我跟一个朋友说我特别累，他说其实干什么都累，你有没有相国创业是什么？创业更多是心态和创造，是你对这件事情的执着和追求，他说你别看我在 百度 已经是高管了，但是我仍把这看作是创业，因为我也需要用我的能力把这件事情做到足够的高度。

反思，今天的腾讯开放平台虽然为很多开发者提供了亿万用户的平台，但是它本身也是创业，所以我总结创业应该是一种主动积极的心态，一往无前的心态，他和你所在的环境本身没有多大的关系，无论你在公司还是自己当所谓的CEO，这种心态是不能缺少的。

仅仅这样还不够，我记得刚开始的时候我和伙伴人每天关上办公室自我检讨、互相检讨，反思我们做错了什么，反思我们在融资、招人、方向的选择上犯过的错误，这种自我否定的心态一直伴随着我们，即便今年我们做金山网络，我们还在不断的进行自我否定。

我认为自我否定是非常困难的，因为你做一件事情总是因为你认为这是正确的才去做，其实反过来看，其实你当时的能力还是比你需要达到的有一个差距，所以每次这样的自我否定又是一次自己的提升。所以我认为创业者还需要具备自我否定。

除此之外还不够，我在创业的时候当时在一个郊区，带着几个兄弟们发不起工资，我把太太和孩子送回了老家，我自己没有多少钱的时候内心非常苦闷，我也想起了当时刚做了一款产品就被竞争对手封杀，甚至很多文章攻击我个人的时候，我有段时间真的非常苦闷。

终于有一天我明白了，创业者必须承受孤独，因为你遇到困难的时候，你无法跟任何人讲，你只有自己消化，反过来你要用自己的积极主动的心态去面对这一切。所以我认为创业是一种心态，一种主动积极自我否定和孤独的心态。

但是仅仅有这种心态就够了吗？我参加腾讯的这次比赛，在前面和很多选手交流，我发现大家一直被一些童话故事蒙蔽，就是只要坚持就会成功，只要有理想就可以改变世界，我认为这本质上是错误的。

我认为创业一定要有方法，就像你种树要浇水才能活，这种方法都是一样的，我觉得我们在很多的创业环境中从不强调方法论，只强调激情本身就是错误的，创业者要用方法论来武装自己，才有可能降低创业中可能出现的失败。

今天我带了一本书，我准备送给个人组每个参赛人员一本，叫做《精义创业》，我觉得它是第一本把创业以前被我们描写为用梦想和坚持、激情和努力就能完成的事情变成了需要用方法才能完成的事情，我推荐所有想要创业的朋友去看看这本书，我简单总结一下。我认为方法论分为以下几点。

第一，并非只要努力就可以做到，但是我见了这么多的创业，我认为积累是非常重要的，1万小时积累，我认为对一个人创业成功有着莫大的作用。我今天能做出一点点成绩，我想是因为我以前做了十年的客服端软件，在我做360软件之前，我已经做了3年的客户端软件的维护工作，之前我已经做了上千款软件，那时候我甚至最怕的是公司把我裁掉。

每个人都是厚积薄发的过程，没有人哪个人突然变得与众不同，也许乔布斯的例子激励了很多人，但其实他也是经历了非常多的积累。积累是每个人都不要忽略的，尤其是今天强调激情的时候，我还要积累。这也许是爱好。

第二，当你有想法的时候，变成一个最小化的产品模型，进行实验。我们从来不强调实验，但是我要告诉大家，实验是非常重要的，也就是说小方向去验证，这种验证用你最小的资源快速验证，然后用数据化的方式进行分析。要有自增长，要有你的数据分析，这本书上告诉大家应该采取哪些指标，在你的产品中抽取哪些数据来告诉这个产品是不是成功，而不简单是方向对不对。

当你的产品原形被验证以后，那么对创业者最大的挑战就来自于多快好省，扩大规模，抓住机会，我也见过不少的创业者，他们在前期取得一点成功之后，认为这个公司不错、能挣钱了、规模很好了，不管是融资还是扩大队伍，还是在其他方面，都显得比较保守。

我认为今天是一个红海竞争的市场，今天是一个激烈竞争的市场，要有规模，要有整个创业者能够跟着团队、跟着业务一起成长。我曾经见过一个国内非常著名的社区的创始人，那时候他们的社区非常红火，每个人都知道，那时候我正好在一家VC帮他们看项目，我就问下一步你准备怎么办？我说有多少人？20人。我说你是不是要赶紧扩大规模？抓住这个机会。他说不着急，我不需要扩大。

然后数年过去，这家网站的用户数出现了很大的下降，我不敢说这两者一定有联系，但我知道最好的机会在他面前的时候，你是不是能不像一个开发者那样思考，而像一个创业者那样思考，让自己全副武装，让自己在团队、资金、渠道、市场上都全面的丰富自己，全面的迎接这样的挑战，这才是创业的一个又一个难点之一。

今天关于创业因为时间很短，我能够分享的就是这些，我希望大家能够以精义创业来指导自己，用方法论的创业指导自己，让自己的激情有方法可依，这样才能真正的使我们的梦想改变全世界，谢谢大家。