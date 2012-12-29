王小川：创新就是找死 不创新就是等死

搜狗公司CEO王小川用三句话表达了自己对创新的理解：一、不创新就是等死，二、创新就是找死，三、创新是死地求生。

以下为王小川演讲内容：

我们特别缺少创新吗？我们在座的都是带着创新的梦想或者这样的创新的眷恋来到这样一个现场的。做了创新，我看到的这种中国式重来不缺乏，有一次我跟朋友讲，创新多了。你看三聚氰胺放在牛奶里面是创新，创新是为大家服务的，并不是一个工具。

我自己工作13年了，经过三个创业的阶段，创新这个词，创业有难度奖，我压力很大，创新这样的一个词，创业公司要创新，不是创业公司也要创新，比如说腾讯，腾讯是一个创业的平台，也是很创新的事情，什么是创新呢？我一直把不靠谱的事情做靠谱，原来这个事情大家没有做过，大家觉得不靠谱了，你能做成，这就是创新的事情。

给我一些时间，我给大家展开一些主题，我用三句话来讲创新的理解，第一、不创新就是等死，越大的公司越这样，像诺基亚就是这样的；第二、创新就是找死；最后是创新是死地求生。

我先说一下不创新就是等死，有很多企业不创新就能成功，比如说国家的项目，他是靠资源推动，互联网不是靠资源，甚至反过来说资源对于我们来说是一个数字，因为会有一些传统的公司进入到互联网行业，进入到创新行业的时候走的很艰难，比如说迪斯尼这个公司应该成功，在动画有很多成功的优势，反而失败掉了。资源多不代表能做成事情，这也是在座的各位创业者在平上做的一个很好的机会。

因此，创新互联网是最好的一个土壤。

还有一句话，创新就是要走不寻常的路，搜狗在这么多年来，我们做了非常多的创新，核心观点就是创新，不只产品、技术，你现在走别人没走过的事情。

不创新你就等死，但是创新约等于找死，别人没有走过的路天然就可能失败，大家想到什么了吗？只要别人没走过的路它就有很高的风险，我之前说互联网公司创业90%会失败掉，其实这是一个保守值，可能是99%，看到前面的鲜花和荣耀，但是没有看到更多的公司在创新的时候经历的苦难。所以告诉大家，创新你是等死，不创新就是找死。

我们很多创新的人忘掉了创新的陷井。96年的时候广州有一个困难问题要解决，当时由于春运有大量的民工要回家，火车会很挤，所以当时市政府就想了一个办法减缓这个压力，就是让他们留下来，过年的时候给他们发奖金、包饺子，减少他们回家的欲望，这就是一个创新。

这个创新确实做到了把这些民工顺利的留下来，但是忘掉了他们会打电话回家，把他的一个老婆、两个孩子都从家里接过来，造成纯音的压力更大了，我就不展开讲了。当我们做成一件事情的时候会带来新的困难。

创新解决一个开头的问题之后，要把它编制成完整的业务，你可能有更多的困难。比如我们做输入法，最初的想法在上线的时候会发现一份创新有99份工作等着你做，在创新的每个环节你都投机取巧的时候，这个失败率是累加的。

就像赌博一样，到最后我们虽然很努力的去做，我们还是知道创新是一个碰运气的事情，虽然我们很努力了，但是我们有一个心态，还是像买彩票一样碰运气，像爱迪生做了非常多的实验才找到了灯丝，这就是创新的魅力和困难所在。

这样我们就知道了一个心态，创新就是一个死地求生的手段，创新只是手段，解决问题才是目标，你现在这样一个创新的想法，也许我有另外一条道路能做到，你愿不愿意做到？

如果你死守前面的路，那你的目的就变成了为创新而创新，这是我们要对的事情。另外，我们要抛出对创新的执念。

我们需要有经验，要拍脑袋去想，走路的时候要尊重前人的教训，如果我没有看到前人是怎么走这路的话，我再走一次跌跟头，这是很傻的事情，但是事实中，我看到很多创业者确实在犯前人已经犯过的错误。包括我们项目前要做调研，都是一样的道理。

最后就是要明确自己的优势，也许10个人、100个人走咱们这条不寻常的路，但不代表这件事情前面10个人做不了，你也做不了，所以这种情况下我们既要知道自己的优势，也要能够尊重别人的经验，还要让自己变得更加的有经验，这就是创新求生的道路。

说这么多之后，创新就是一个做梦的过程，唐吉可德的一句话，去梦，那不可能之梦，这是一个美梦，所以我们要让自己沉浸在这样一个过程里，我们期待有一个好的结果，当梦醒的时候我们也许成功，也许失败，但是我们知道创新就是这样的一个过程。