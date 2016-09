陈一舟：创业别老盯着移动互联网

去年我们刚上市的时候,有一个季度稍赚了点钱。这好日子也没过几天,等到二季度,智能手机又火。我说完了,又要开始折腾了,又到圈地的时候了。移动互联网的圈地,这个过程其实特别折腾也特别累,你的马能跑多快你就能圈多大的地。可是圈到的地是盐碱地,很可能要付出几倍的努力才能得到原来一样的收成。不仅如此,很多小公司不像巨头们有那么大的现金流,经不起折腾。人人还没享受到移动互联网带来的红利,微博又来了;微博才火了没有几天,微信又起来了。

能在这种战斗里存活下来的都是好汉,互联网的阶段性已经明显出现了:2000年前创业的是一波,比如新浪、阿里、腾讯;2000年后是一波,比如人人、优酷、360。有些人讨论说互联网的第二波浪潮,其实看看市场环境就知道这是个伪命题,如今的互联网行业除了早期的几大网站,估计没有几家公司的创始人能睡踏实觉,我估计古永锵、周鸿祎睡得都不踏实。不过我什么时候都睡得着,从ChinaRen时代就是这样。

虽然有很多企业现在做得不错,但如今的互联网创业环境真不好,像人人这样的公司都活得不太容易,小公司还怎么活?再优秀也没法保证能生存下去。大家都觉得移动互联网还有机会,其实除了大佬们,年轻一代已经非常不容易了,有些项目现在看着不错,用户量增长得很快,但两三年后呢?如果到时候做得好又没有被收购的话,问题就出来了。现在市场不够大,没人关注你,等你的用户存量大了,大家都来攻击你,你还能有多大空间?

所以创业者别老是盯着互联网和移动互联网,考虑把精力投入到别的行业里,移动互联网创业其实也没有多大空间了。

很多互联网公司都在向移动互联网转型,这是趋势,所有公司都会遇到,不管你是打算长期干下去,还是干三年就走,你都必须转型。To die or not to die(生存还是死亡),这是个行业的问题。

人人之前遭遇过这样的转型困局,从SP转猫扑,从猫扑转校内,我们历史上转型的次数多,经验丰富,算个优势。去年上市为我们提供了充足的现金储备,才有可能进行未来的投资。现在看来,更应该注意业务的结构性,不该赚钱的就不要拿来赚钱,养着用户就可以了,要有用来黏住用户的平台产品,把变现的平台放到后端,比如游戏、电商、视频等等。

这是一个结构的问题,前面的平台不给力,那后面也好不了。现在的人人很注重结构性,比如经纬针对中高端白领,人人网就不必切入这块。如果一个产品想学生和白领都做好很难,那么我们就两个产品来做,如果两个产品都做到位了,定位就非常鲜明了。

移动互联网公司多数寿命都不长,早期可以快速占据一个位置。短平快的东西可以很快速地冲起来,但是现在大家都会,长期效果没有。计算机互联网里,最难的产品是操作系统。 历史上来说,最赚钱的公司都是操作系统公司,比如说微软,苹果,以及谷歌。从PC的历史经验看,要在移动互联网有所建树,一定要离操作系统更近,这样才能掌握入口。这里最典型的是小米,小米相当于给安卓OS包了一个皮,这个皮是最成功的一个。雷军有技术优势,这个仗不是一般人能打过的。甚至强过其他一些相对传统硬件公司,小米的融资能力、宣传能力和互联网理解都强很多。

我们在移动互联网就更多专注在应用层。往上跑,研发做产品。虽然这条路很难,有很多企业也在做,不过人人网就像一个大飞船,大家都围绕着这个飞船,补一补窟窿,让飞船更快些。事实上,在一个大的平台上做升级还是比较划算的,很多小公司还停留在怎么找到更多用户的问题上。

做产品,被模仿或者被超越是常事儿,那我们就自己革自己的命,颠覆自己。这个过程中,我们也会积极地试错。其实试错这个说法,本身就是对项目并不看好,你要是做成一个,那就名留青史。这是任何公司都需要长久进行的,但不能是主业,不应该投入超过10%的人力,只是尝试和实验,觉得不好就果断关掉。而且很多时候,小公司的创新、试错,不过是给大公司做实验罢了。

如果一定要在移动互联网上做出点什么,就一定要专注打造自己的产品。但老实说,现在好的产品已经不好找了,杀手锏的产品要用放大镜找,用望远镜找。其实不见得一定是多么不同的东西,在人人内部,我也说,把我们现有的地方都提高三倍就可以了。目前人人有4800万月活跃用户,我觉得再翻一倍也就够了。

2012年马上就要过去了,这一年是人人转型的第一年,我们也在摸索着,吃过亏也受过伤,转型就是痛苦的。和所有想要介入移动互联网的企业一样,我们也在看情况,看机会,寻找一个切入点。现在大家都在熟悉环境,这是一片沼泽地。2012年就是看能不能找到在这沼泽地里行走的鞋,找到合适的鞋,练就走钢筋的本事;2013年则是一个快速行军的过程。虽然这么说,但什么时候能走出去,还不知道,我们也还在坚持。

其实,经得起折腾也好,经不起折腾也好,该怎么打就怎么打,不要考虑太多,就是撑过这段时间,未来半年就能见分晓了。现在的互联网,有些人赚到钱能睡得好觉,有些人赚不到钱睡不着觉。虽然我们在亏着钱,但我认为那是对未来投资。没有投入,凭什么收获?特别是在中国互联网这种世界罕见的大红海。

陈一舟眼中的互联网新势力:

唱吧、点点未来前景怎样?

移动互联网公司一般都生命周期都比较短,前期有可能迅速冲高,但是两三年后,会面对很多问题,比如资金,变现,及大公司的竞争,一旦大公司进来,还有多少能存活下来?

小米盒子能成吗?

小米的玩法是互联网中很牛的一个做法,他给安卓包了一个皮,也是最成功的一个,至于小米盒子其实解决的是互联网卡位的问题。盒子是一个门户,就像hao123一样,是个导航,这是种软硬结合的做法,很不容易,这里边有政策的因素。我之前见过一个小团队,专门做盒子的,跟雷军的玩法不一样,他直接把那个东西投到iPad所有视频、文字直接投到电视上。

在腾讯阴影下,多玩YY能走多远?

一旦财报出来了,腾讯和其他不知道是谁也就快发力了,又一片红海要出现了。上市公司的最大烦恼是你在明处,对手在暗处。现在赚钱,一旦各路势力都杀进来了,就又回到拼爹拼钱。以前大部分的情况是,小企业做创新,其实就是在给大企业做实验。中国互联网巨头根本不需要花大的钱搞收购,都自己做,至少便宜几十倍,这是中国互联网创业者和投资人的悲剧。也许,这是个信号,该把这种热情和资本投到其他更需要的地方去了。(《创业家》)