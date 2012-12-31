陈一舟：创业别老盯着移动互联网

去年我们刚上市的时候，有一个季度稍赚了点钱。这好日子也没过几天，等到二季度，智能手机又火。我说完了，又要开始折腾了，又到圈地的时候了。移动互联网的圈地，这个过程其实特别折腾也特别累，你的马能跑多快你就能圈多大的地。可是圈到的地是盐碱地，很可能要付出几倍的努力才能得到原来一样的收成。不仅如此，很多小公司不像巨头们有那么大的现金流，经不起折腾。人人还没享受到移动互联网带来的红利，微博又来了；微博才火了没有几天，微信又起来了。

能在这种战斗里存活下来的都是好汉，互联网的阶段性已经明显出现了：2000年前创业的是一波，比如新浪、阿里、腾讯；2000年后是一波，比如人人、优酷、360。有些人讨论说互联网的第二波浪潮，其实看看市场环境就知道这是个伪命题，如今的互联网行业除了早期的几大网站，估计没有几家公司的创始人能睡踏实觉，我估计古永锵、周鸿祎睡得都不踏实。不过我什么时候都睡得着，从ChinaRen时代就是这样。

虽然有很多企业现在做得不错，但如今的互联网创业环境真不好，像人人这样的公司都活得不太容易，小公司还怎么活？再优秀也没法保证能生存下去。大家都觉得移动互联网还有机会，其实除了大佬们，年轻一代已经非常不容易了，有些项目现在看着不错，用户量增长得很快，但两三年后呢？如果到时候做得好又没有被收购的话，问题就出来了。现在市场不够大，没人关注你，等你的用户存量大了，大家都来攻击你，你还能有多大空间？

所以创业者别老是盯着互联网和移动互联网，考虑把精力投入到别的行业里，移动互联网创业其实也没有多大空间了。

很多互联网公司都在向移动互联网转型，这是趋势，所有公司都会遇到，不管你是打算长期干下去，还是干三年就走，你都必须转型。To die or not to die(生存还是死亡)，这是个行业的问题。

人人之前遭遇过这样的转型困局，从SP转猫扑，从猫扑转校内，我们历史上转型的次数多，经验丰富，算个优势。去年上市为我们提供了充足的现金储备，才有可能进行未来的投资。现在看来，更应该注意业务的结构性，不该赚钱的就不要拿来赚钱，养着用户就可以了，要有用来黏住用户的平台产品，把变现的平台放到后端，比如游戏、电商、视频等等。

这是一个结构的问题，前面的平台不给力，那后面也好不了。现在的人人很注重结构性，比如经纬针对中高端白领，人人网就不必切入这块。如果一个产品想学生和白领都做好很难，那么我们就两个产品来做，如果两个产品都做到位了，定位就非常鲜明了。

移动互联网公司多数寿命都不长，早期可以快速占据一个位置。短平快的东西可以很快速地冲起来，但是现在大家都会，长期效果没有。计算机互联网里，最难的产品是操作系统。 历史上来说，最赚钱的公司都是操作系统公司，比如说微软，苹果，以及谷歌。从PC的历史经验看，要在移动互联网有所建树，一定要离操作系统更近，这样才能掌握入口。这里最典型的是小米，小米相当于给安卓OS包了一个皮，这个皮是最成功的一个。雷军有技术优势，这个仗不是一般人能打过的。甚至强过其他一些相对传统硬件公司，小米的融资能力、宣传能力和互联网理解都强很多。

我们在移动互联网就更多专注在应用层。往上跑，研发做产品。虽然这条路很难，有很多企业也在做，不过人人网就像一个大飞船，大家都围绕着这个飞船，补一补窟窿，让飞船更快些。事实上，在一个大的平台上做升级还是比较划算的，很多小公司还停留在怎么找到更多用户的问题上。

做产品，被模仿或者被超越是常事儿，那我们就自己革自己的命，颠覆自己。这个过程中，我们也会积极地试错。其实试错这个说法，本身就是对项目并不看好，你要是做成一个，那就名留青史。这是任何公司都需要长久进行的，但不能是主业，不应该投入超过10%的人力，只是尝试和实验，觉得不好就果断关掉。而且很多时候，小公司的创新、试错，不过是给大公司做实验罢了。

如果一定要在移动互联网上做出点什么，就一定要专注打造自己的产品。但老实说，现在好的产品已经不好找了，杀手锏的产品要用放大镜找，用望远镜找。其实不见得一定是多么不同的东西，在人人内部，我也说，把我们现有的地方都提高三倍就可以了。目前人人有4800万月活跃用户，我觉得再翻一倍也就够了。

2012年马上就要过去了，这一年是人人转型的第一年，我们也在摸索着，吃过亏也受过伤，转型就是痛苦的。和所有想要介入移动互联网的企业一样，我们也在看情况，看机会，寻找一个切入点。现在大家都在熟悉环境，这是一片沼泽地。2012年就是看能不能找到在这沼泽地里行走的鞋，找到合适的鞋，练就走钢筋的本事；2013年则是一个快速行军的过程。虽然这么说，但什么时候能走出去，还不知道，我们也还在坚持。

其实，经得起折腾也好，经不起折腾也好，该怎么打就怎么打，不要考虑太多，就是撑过这段时间，未来半年就能见分晓了。现在的互联网，有些人赚到钱能睡得好觉，有些人赚不到钱睡不着觉。虽然我们在亏着钱，但我认为那是对未来投资。没有投入，凭什么收获？特别是在中国互联网这种世界罕见的大红海。

陈一舟眼中的互联网新势力：

唱吧、点点未来前景怎样？

移动互联网公司一般都生命周期都比较短，前期有可能迅速冲高，但是两三年后，会面对很多问题，比如资金，变现，及大公司的竞争，一旦大公司进来，还有多少能存活下来？

小米盒子能成吗？

小米的玩法是互联网中很牛的一个做法，他给安卓包了一个皮，也是最成功的一个，至于小米盒子其实解决的是互联网卡位的问题。盒子是一个门户，就像hao123一样，是个导航，这是种软硬结合的做法，很不容易，这里边有政策的因素。我之前见过一个小团队，专门做盒子的，跟雷军的玩法不一样，他直接把那个东西投到iPad所有视频、文字直接投到电视上。

在腾讯阴影下，多玩YY能走多远？

一旦财报出来了，腾讯和其他不知道是谁也就快发力了，又一片红海要出现了。上市公司的最大烦恼是你在明处，对手在暗处。现在赚钱，一旦各路势力都杀进来了，就又回到拼爹拼钱。以前大部分的情况是，小企业做创新，其实就是在给大企业做实验。中国互联网巨头根本不需要花大的钱搞收购，都自己做，至少便宜几十倍，这是中国互联网创业者和投资人的悲剧。也许，这是个信号，该把这种热情和资本投到其他更需要的地方去了。（《创业家》）