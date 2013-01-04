华为轮值CEO郭平：华为决不做好龙的叶公

华为轮值CEO郭平的新年致辞：

我们2012财年即将结束，作为轮值CEO，我可以欣慰地告诉大家，预计华为公司2012年实现销售收入超过350亿美元，净利润24亿美元左右，同比均 有超过10%的增长。运营商网络业务进一步巩固了行业地位，在全球部署了130多张LTE商用网络和70多张EPC商用网络，位列全球第一；企业业务发布 了具有竞争力的数据中心交换机、存储产品和全景智真等产品系列；终端业务在产品设计、质量和成本构筑了良好的基础，智能手机规模突破日本、北美、欧洲等高 端市场。

我们又挺过了波澜壮阔的一年！经历过全球经济的持续低迷，经受过美国国会一个专门委员会对网络安全的调查和指控，在纷乱动荡的中东北非奋力坚持，在洪水与地震的灾害中顽强生长……感谢你们，华为的全球客户、供应商及合作伙伴；感谢你们，兢兢业业的全体华为员工及家属们；有了你们的支持，华为2012年跑赢了大市。

玛雅人预言的世界末日并没有出现，但信息世界的洪水正汹涌澎湃：据报道，2012年产生的数据信息等于有史以来信息的总和，这个趋势仍将持续。将数据信息快速传递到全球任何一个角落，其潮流不可阻挡，其需求之大也是不可想象的。

信息洪峰时代，华为决不能做好龙的叶公。抓住机遇、战略聚焦、简化管理，是我们未来五年实现有效增长的核心措施。

作为从事ICT的专业厂家，实现“高带宽多业务零等待”是我们的梦想。二十多年的积累，使我们有可能集中人力、物力，在信息接入、汇聚、传输、交换、存储等主管道加强投入，突破关键的技术屏障和匹配市场需求，是我们光荣的历史使命和战略机遇。MBB、FBB和骨干网络解决方案，实现全球领先，是我们2013年要聚焦的战略方向；我们的价值决不仅仅在于帮助客户降低采购成本，更在于帮助客户提高竞争力和盈利能力，成为客户可以信赖的伙伴。

我们有限的力量只可能做好有限的事情，要控制扩张的冲动，问责乱铺摊子的主管。

曾几何时，高速增长是华为的优先追求，超强的执行力是华为的鲜明特征；这造就了华为的快速成长，也形成了华为粗放管理的诟病。在趋于平缓的业务增长态势下，我们需要合理的效益来支撑公司战略的持续投入。2013年我们要做厚对客户、对供应商的界面，做实基于客户和项目的预核算，合理地控制成本；及时准确地交付、提高运作质量；降低业务增速下滑后历史问题“水落石出”的风险，降低生存环境恶化后引发的运营风险，降低业务投资节奏及新业务成长不确定引出的经营风险，提高效益保证我们有质量地持续活下去。

责任结果导向是我们选拔、评价干部的最重要依据。2013年我们要持续简化内部管理。要加强对一线授权，实现机关向服务、支持、监管的转身；机关要精简、流程要简单。要弱化为了考核的财务结算。优化各方面价值评价分配机制，激发全员去奋力创造价值。

“幸福的生活从哪里来？要靠辛勤劳动去创造。”2013年我们要进一步做好全球合规运营和法律遵从工作，更加开放透明，积极促进全球商业环境建设。华为在全球150个国家和地区有业务，我们不仅仅提供产品和服务，我们还将积极地融入当地社会，开展业务布局，创造就业机会与税收，引进全球人才共同创造华为美好的明天。

“莫道今年春将尽，明年春色倍还人。”相信在全体华为人的共同努力下，我们“聚焦战略，简化管理，提高效益”的目标能够实现，新的一年我们仍然充满活力，有效增长。

祝愿大家新年快乐，新春吉祥！