【CEO来信】于刚：C2B电子商务的发展和潜力

1号店董事长于刚（图片来源：中国企业家网）

电子商务有多种商务模式，大家熟知的有B2C、C2C、B2B、B2B2C等。B2C是指企业直接对消费者提供商品销售和服务，如Amazon、京东、1号店等。C2C是个人对个人之间通过互联网的交易形式，如Ebay、淘宝、拍拍等。B2B是指商家与商家之间通过互联网建立的商业关系，如阿里巴巴、慧聪网等。B2B2C是指商家借助其它电子商务公司所提供的平台对顾客提供商品销售和服务，如天猫，QQ商城，1号商城等。

鲜为人知的是C2B(Consumer to Business)模式，即消费者对企业通过互联网所提供商品，服务和价值。

互联网和新技术的发展是所有这些商务模式及其衍生形式的助推力，主要原因如下：

1、和传统媒体(电视及平面媒体)信息的单向传播不同，互联网的信息是可以双向传播的。可以一到多，也可以多到一和多到多，促使了各种商务模式的创新和发展。互联网的高渗透率和信息的快速流动也使得传播广度和效率大为提升。

2、互联网的高新技术使得实现各种商务模式成为可能。许多商务模式的实施必须有技术的支持才能让商务模式具有柔性和可扩性，比如说戴尔的规模定制模式，若没有互联网技术的支撑，是不可能去规模化地满足顾客的个性化需求的。

3、电脑和信息技术成本的快速下降，使得个人用户也拥有了以前企业才拥有的高性能计算机、数码成像、高容量的数据储藏、WiFi、宽带等，使得商家(B)和消费者(C)之间的互动变得更为平等?

4、互联网的全球渗透将世界变为平的。世界每一个角落的人，无论是在欧洲还是在非洲、无论是贫穷还是富裕、是天才还是普通人、甚至只是一个机器人，在互联网上都是一个普通的用户，都可以得到服务，也可以用其所拥有的资源和能力为其他用户服务?

C2B以多种形式出现，常见的有以下几种：

聚合需求形式：

数量庞大的个体顾客通过聚合分散的需求形成一个强大的采购能力，以此来改变B2C模式中用户一对一出价的弱势地位，使之享受到以大批发商的价格买单件商品的利益。最近聚划算推出的反向团购就属于这种形式?

要约形式(也称为逆向拍卖)：

由个体顾客发布自己要什么东西，要求的价格是什么，然后由商家来决定是否接受客户的要约。假如商家接受客户的要约，那么交易成功；若不接受，交易则失败。Priceline订酒店就提供这种模式?相类似的网站还有Kelkoo和froogle?

服务认领形式：

由企业通过互联网发布所需要的服务，包括具体服务的任务内容、任务成功完成的目标和标志，企业愿意对每个任务付出，由个人来认领。Amazon的Mechanical Turk、Elance、Peopleperhour和Guru都属于此类。

早期发布的任务都是属于需要大量人力、但计算机处理比较困难的任务，如图像识别等。淘宝的淘客和1号店的自有网盟也属于这种形式，企业将自己所需要推广的广告链接发布在网站上，并清晰的描述按CPS分成的佣金比例，由其它网站来认领。还有一些三方网盟平台供企业发布需要推广的广告链接由其它网站来认领，例子有Google Adsense、Commision Junction、亿起发、LinkTech等。这些可以被归类为C2B2B模式。

这个形式下还有在线调查(Online Survey)。企业将调查问卷发布在网上，用户成功完成调查问卷后得到相应的报酬。例子有：GozingSurveys、Surveyscout和Survey Monkey。1号店的试用中心也是一个典型案例，顾客可以通过使用中心免费领到心仪的产品样品，但要完成一个事先设计好的并公布在网上的产品使用报告，这份报告将帮助产品的生产商改进功能或得知市场对该产品线的反应用性。该使用中心自去年上线以来已帮助宝洁/联合利华等品牌商发送了近百万件样品?

商家认购模式：

这种模式下的电子商务平台让个人提供其原创的数码内容，如摄影作品，图像，图标，动画，视频，等，让企业根据其标价来认购这些内容。实例有Fotolia、Google Video等。越来越多的企业开始使用开源软件，这也为个人为企业开发应用软件创造了机会。这些包括了客户关系管理、内容管理、数据库和服务器的应用等。

植入形式：

企业所需要的品牌宣传、促销推广、服务内容诠释等被植入在个人发布的博客、微博、App里并为此付出。比如专家为新产品所写的博客评论，微博大号为企业所植入的营销微博，企业在个人开发的游戏App里的品牌植入等等都属于这个形式。支付形式多种多样，比如微博营销有按粉丝数，有按转发数的，也有按每一条微博支付的。

C2B模式的一个重要特征是商家在做决策之前已经精确知道了顾客的需求，这也是这种模式的巨大潜力所在。B2C模式是典型的推动(Push)，即有了商品再用各种市场手段将商品推销出去。而C2B的模式是拉动(Pull)，让商家可以根据顾客的具体需求去规模采购或生产，按需定制(Make on demand)，降低甚至消除了库存和相应的成本。

C2B的另一个特征是积少成多，聚沙成塔，企业利用社会的零碎资源和个人的能力及零碎时间低成本地帮助企业完成需要大量劳动力，短生命周期，或企业不具有能力和资源的项目。

C2B模式方兴未艾，我们将会看到这个领域里大量的创新。其商业价值也会随着各种新应用的推出而凸显。让我们翘首以待！