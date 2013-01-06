黄鸣：势利是正道 皇明随着梦想“跑偏”

“为了子孙的蓝天白云，实现全球能源替代。”

中国虽然已成为全球第二大经济体，有了诸多重大的技术创新，但离完全自主创新的“创造梦”还有很长的路。新一轮开启的全球低碳革命，却给了中国一个与世界同步竞争的机会。如果中国能在初见端倪的“绿色革命”中拔得头筹，那么中国既能解决日益恶化的环境与能源问题，也能为世界经济的发展作出贡献，填补中国“四大发明”之后，无重大人类贡献的缺憾。

皇明这十七年的追梦路上已经习惯了势利之人的嘲笑，嘲笑我把每年赚来的钱投入到研发、不懂得经营……梦想对于讲求现实、势利的人来说，当然是虚无缥缈的，因为他们只能看到眼前，在追名逐利中抛弃了自己的梦想。曾有多少人臣服于利益而迷失了自我！作为商人，逐利无可厚非，但不应该只是为了赚钱而赚钱，更不能为了赚钱而不择手段!

如果说势利是一条正道，那么皇明毫无疑问在随着梦想而“跑偏”。

17年前，我为了梦想而放弃石油科研所的工作转投太阳能行业，许多人曾经笑我傻，扔掉了“金饭碗”，钻到小作坊里去吃苦;十多年前，我们为了梦想而倾尽全公司之力开展太阳能“科普万里行”，遇到种种困难和挫折，然而这些都挡不住皇明人追梦的脚步，遇山开路，遇水架桥，而今我们将高品质的皇明太阳能送进了千家万户，在新能源行业开拓出更广阔的一片绿洲。

尽管近十年来，环保节能的生活方式在政府、企业和媒体的种种推力之下得以普及，但远未深入。新能源产业需要一场革命，未来人们的生活、企业的可持续发展和一个国家稳步前进的步伐，都绕不开对能源的综合利用，而皇明这几十年来所做的最重要的事情，就是提高包括太阳能、风能、地热等能源在内的新能源的技术含量和应用性，以及它在人类未来生活中的契合度。

4年前，为了这个梦想，我打造了太阳谷、建设了蔚来城，曾经有人嘲笑我的梦想，说我“跑偏”做地产，而我也确实豁出所有的家产，投入了几十个亿，打造了未来50年全球城镇样板太阳谷，未来30年全球社区生活样板蔚来城，但却收获了新能源产业与未来生活的契合点，收获了新能源产业未来5-10年的产业方向，收获了新能源产业下一个5年的产品与技术创新;当然，更获得了各国政要及国际生态节能专家的认可，世界太阳城大会更是让中国向世界各国展示了中国人民的勤劳、勇敢、智慧、创新和无畏，相信这些示范、实验、突破，会为新能源产业、为我们的未来做个样板。

近几年的太阳能下乡，皇明为了梦想而偏留城市，几乎所有的人都一窝蜂冲向了农村，沉浸在家电下乡的盛宴中，我决不是说农村市场不好，但是有哪一个风靡全球的消费品仅在农村的?过去我们80%的店在城里，现在倒过来，80%、90%都到了乡下，大家可以到城市看一看，尤其是原来非常火爆的济南、南京、福州、厦门、天津这样的大城市，除了皇明和亿家能，现在太阳能专卖店还有几个?

太阳能家电下乡政策逐渐终结，有些人装着鼓鼓的钱包再想回到城市的时候，却发现自己的产品已经不能适应城市市场，城市都盖高楼了，都建筑一体化了，太阳能热水器直接被淘汰出局。我们曾经拥有全球70%的占有率，亲手创造了世界可再生能源的一个所谓可持续的商业化榜样，可是我们真的可持续么?几年前我还曾宣称要将电、燃热水器赶出热水器市场，而现在太阳能却在城市市场全线溃败，作为行业的一员，看到行业走到如此田地，我既心痛又愤怒。

虽被嘲笑，但皇明毅然苦守在城市，城市市场一直被称为太阳能的高端市场，皇明一直在坚守好用和安全底线，潜心研发城市化的太阳能产品。不得不承认这条路走得很艰辛，但是“跑偏”的几年里，皇明的研发已经硕果累累。

17年的坚守，皇明一步步地践行着自己的梦想，在“为了子孙的蓝天白云，实现全球能源替代”的路上越走越广阔。谁说梦想照不进现实，当势利嘲笑梦想时，不是势利扼杀了梦想，而是我们迷失了自己。人间正道是沧桑，我相信皇明会在追梦的路上越走越正!