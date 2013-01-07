【来信】薛蛮子：天使投资的事儿要形成风气

薛蛮子表示，做天使投资，真正要做的是如何把天使投资的规则、经验、教训等怎么能通过简单、风趣、常识化的方法，很迅速的传播给最初的做天使投资的人，以及最需要天使投资帮助的创业者。

薛蛮子称，创业者最开始找到的天使投资人，最需要的除了钱之外一定是能给创业者带来他的经验、阅历、人脉关系以及钱之外的东西，如果任何人能够找到这样的天使投资，我想他一定就是成功的。

图为著名天使投资人薛蛮子

以下为著名天使投资人薛蛮子演讲实录：

薛蛮子：大家伙儿好！刚才开复讲清楚了，天使会中我岁数最大，今年已经芳龄60了，我肯定是属于老年的了，我就属于老年的帮不上忙的，那个移动的就是我，呵呵！

我觉得，这次杨宁他们办这个事儿很好，自从我们成立了天使会以后，天使投资这件事光在新浪微博上叫自己天使投资人的增加了好几百口子，至少这件事在创业者和投资家当中，基本都知道有这么个事儿了。这件事儿确实应该说，自从去年应该是中国天使投资的元年，但现在真正要做的事儿就是怎么能把天使投资的规则、天使投资的经验、天使投资的教训，怎么能通过简单、风趣、常识化的方法，很迅速的传播给最初的做天使投资的人，以及最需要天使投资帮助的创业者，怎么样跟天使投资沟通。

这我们也反复说过多次了，最要紧的就是创业者最开始找到的天使投资人，最需要的除了钱之外一定是能给创业者带来他的经验、阅历、人脉关系以及钱之外的东西，如果任何人能够找到这样的天使投资，我想他一定就是成功的。今天正好碰到天使会十几个人，今天开会，所以不能待的时间很长，今年我们可能还会做一个全国的天使投资大会，到时候也希望大家来参加，我们想做的事儿就是怎么能够把天使投资的事儿形成风气，把一些好的经验、常识，迅速的传播给中国的其它天使投资人和创业者。

（本文系作者参加中国青年天使会成立仪式的发言，有删节）