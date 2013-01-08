【观点】马云：1分钟都不能失去梦想

阿里巴巴集团主席 马云

梦想到底多重要?

“人可以10天不喝水，7、8天不吃饭，2分钟不呼吸，但不能失去梦想1分钟。没有梦想比贫穷更可怕，因为这代表着对未来没有希望。一个人最可怕不知道自己干什么，有梦想就不在乎别人骂，知道自己要什么，才最后会坚持下去。”

“有的时候希望自己能停下来，因为我觉得我还有更好的梦想，我做阿里巴巴13年，如果不停下来，就会失去更多的梦想。所以要抓紧时间。”

为什么要坚持?

“这么多年，我一开始是为自己坚持，到后来是为别人坚持，就像淘宝一样，帮千千万万小店主和快递员实现梦想。但有时候想起来，自己曾经坚持的东西太多了，因此不坚持反而成了最大的幸福。如果未来自己的时间不多，也就不再坚持了。”

什么样的团队最完美?

“唐僧这样的领导，对自己的目标非常执着;孙悟空虽然很自以为是，但是很勤奋，能力强;猪八戒虽然懒一点，但是却拥有积极乐观的态度;沙僧，从来都不谈理想，脚踏实地的上班。因此，这四个人合在一起形成了中国最完美的团队。”

如何才能激发团队的想象力?

“我现在认为，当一个企业有一定规模的时候，首先要做的就是把自己忘了。记住我们，记住别人，这样才能坚持，才能有团队，梦想才不是空想，而是变成了大家的理想，别人才有机会，从而也就激发了整个团队的想象力。”

招聘时会注重哪些方面?

“公司现在有两万多名员工，但我从来没看过任何人的简历。因为简历中虚假的成分太多，念这么多年书，不能证明自己能干什么。我反而很喜欢那种自认为平凡的人，因为他们愿意去学习，愿意去尝试。”

（节选自腾讯财经）