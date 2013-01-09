【CEO来信】王建宙：4G，从想象到触摸

1G时代，中国几乎所有的产品都靠进口；进入3G时代，我们有了自主创新的技术；4G时代，中国主导的TD-LTE技术已成为国际主流技术之一

人们常说，一个人如果能从事他最感兴趣的工作，这个人一定是很快乐的。从这个意义上来说，我也是属于这样的快乐的人。多年来，我一直从事移动通信工作，平时考虑的问题，谈的事情几乎都与手机相关。与人聊天，也特别喜欢聊与手机有关的话题。

移动通信得到快速的发展，手机从只有少数人使用的奢侈品变成生活必需品，手机的功能从移动电话变成随身携带的电脑。移动通信和互联网结合在一起，不知不觉中改变了人类的生活。

著名物理学家费里曼·戴森曾经说过：“技术革命就像一次次大爆炸，撕裂了我们的祖先留给我们的静态世界，取而代之的是一个转速加快1000倍的新地球。”我想，如果说地球转速的加快是由无数新技术成果推动的话，那么，手机一定是其中强有力的推进器。

信息技术一直在快速发展，创新产品不断推出。在我们感慨信息技术给人类生活带来巨大变化的时候，新的信息技术产品还在源源不断地产生，无休无止。我们说信息技术改变了人类生活，实际上是创新改变了人类生活。

想象力的到来

在达沃斯举行的世界经济论坛2008年年会上，我参加了一场关于手机的讨论会。讨论会的发言者大都来自电信和IT行业，包括谷歌的董事长埃里克·施密特、NBC的CEO杰夫·朱克、索尼公司CEO霍华德·斯金格等。每个人都谈了对手机的评价，谈了对手机未来发展的预期。我在发言时说，手机能使人看得更远，听得更远，说的声音传得更远，也就是说手机延伸了人的眼、耳、嘴等器官的功能。相比之下，没有手机的人就缺少了这些新的器官功能，因此，我们这个行业应该把让全球每一个人都有手机作为基本目标。这一观点在会场上就引起了热烈的讨论，记得有人补充说，未来手机不仅能延伸人的眼、耳、嘴的功能，甚至还能延伸鼻子的功能。

尽管大家对手机做了各种各样的评价和预期，但无论什么样的评价都无法全面反映出手机给人们的生活、工作、学习和娱乐所带来的深刻变化，无论什么样的预期都无法全面估计到手机的无穷潜力。

在人类的发展史上，每一次工具的变革都会推进社会的进步，而手机的变化过程就反映了现代信息通信技术对于提高劳动生产率，提升生活质量的巨大作用。

有时候，创新并非需要改变核心技术。2010年我去肯尼亚，当地的网络覆盖不太好，但是手机的普及率并不低，连农村都有许多人用手机。当地人告诉我，他们的生活离不开手机，有的地方手机信号不好，他们会设法爬到高高的树上去收发短信。为什么? 因为他们要使用一项叫M-Pesa的手机银行业务。爬树发短信的人，是要把钱通过M-Pesa汇给家人，家人收到短信，就能到村里的小商店取钱，这是农村地区唯一的金融服务方式。我们驱车到肯尼亚的农村做实地考察，看到许多农村小商店门口都挂着M-Pesa的招牌。我们好奇地进入一家小店，看当地人拿着手机在小商店取款。 M-Pesa没有使用特别的技术手段，只是建立了一个短信平台，在没有金融机构的农村实现了最基本的金融服务。

创新需要想象力，任何时候创新都不会晚。以前有多少次，看到一部新手机，往往会觉得这恐怕是最好的手机了，事实上后来总是会有更新更好的手机出现。新的设计总是会一浪推一浪的，消费者期待着丰富多彩的新一代终端的出现。这就是创新者的机会。

二十多年来，手机的结构一直在变化，从最初的键盘直板机到折叠式键盘手机，再到触摸屏的直板机，在变化的过程中，手机的体积越来越小，越来越薄，手机的屏幕却越来越大，功能越来越多。

美中不足的是，由于触摸屏直板机受市场欢迎，今天，几乎所有的智能手机都变成触摸屏的直板机。如果你有时间到手机商场去转一转，你会发现不同品牌的手机几乎都是一张面孔，从外观上已无法鉴别手机的品牌了，连一些以前很注重产品特色的制造商也终于抵挡不住触摸屏的潮流了。其实不光在外观方面，各类手机在用户界面上也很难体现自身的特色。MBA教科书上经常说的“产品差异化”在手机上已经快看不出来了。

难道手机的设计已经固化，无法超越了？我想不会。有人说，手机不仅仅是工具，手机正在成为像时装一样的消费品，当然，时装是不会千篇一律的。看谁能开创新的格局，成为新一代设计的领军者。

回顾电子消费类产品的创新，大约有两种方式。一种是创造出一款能重新定义消费者文化的划时代的产品，例如，在音乐播放器上，以前曾出现过随身听（Walkman）,后来被iPod取代；在智能手机上，黑莓（Blackberry）曾一路领先，后来，iPhone成为新的翘楚。另一种是瞄准畅销产品，加以改进，推出更高一筹的产品，实现质量和功能的超越，并不断降低成本，这方面也不乏成功的例子，特别是在台式电脑和便携式电脑领域。

对于移动终端产品，采用追随的方式是很难成为领先者的。一方面移动终端产品专利情况复杂，稍不注意就会陷入专利诉讼，另一方面，移动终端产品更新换代频繁，跟在别人后面，总是被动，往往刚推出自己的产品，别人又公布了新一代产品。

面对充满潜力的手机市场，跟在别人后面模仿是没有出路的，只在流行的产品上做些改进也难进入领先的行列。智能手机的推广颠覆了过去二十多年来形成的手机品牌格局，这给新兴的手机品牌带来很大的机会。

说到手机创新，人们总会提到乔布斯的名字。2010年2月，我在加州库柏蒂诺苹果公司总部与乔布斯见过一次面。乔布斯的创新激情给我留下非常深刻的印象。我清楚地记得那次见面时乔布斯说的一句话：“每一个人都是可以做梦的。”是啊，梦想往往是创新的开始。尽管有的梦想能实现，有的梦想无法实现。