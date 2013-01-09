李国庆：我跟刘强东做事风格不一样

【图为 当当网CEO 李国庆】
李国庆“狂人疯语”
天猫篇
别挤对俺当当网啊，天猫的猫抓住老鼠就是好猫，淘宝还是TMALL(即天猫)，解决了假冒就是好MALL。
网上打假和打侵权，比实体容易。马云和彦宏有决心或者政府有决心是可以一网打尽的。法律是存在的，别利用互联网钻法律空子，别当婊子又立牌坊，别以为院外活动到大领导人去调研了就有恃无恐。媒体不是你们家开的。草民意志不可欺。当年北京的秀水街和上海的襄阳市场及廊坊的假货市场都可以打掉。
刘强东篇
我跟刘强东做事风格不一样。刘强东不懂事，招国美、苏宁干吗?自己不偷着乐，到外面喊，不然国美、苏宁的电商进程会推迟两三年。
价格战篇
对一切价格战的竞争者，都会采取报复性还击。价格战我们是逢战必上，因为手里有钱。在我们想要的品类，谁敢进犯，我就狠狠地打击。
演讲篇
总收到邀请我去作创业演讲，这是我拿手的。但今年忙于顾客体验改进，很少接受了，请谅解。另外为节约我的时间，我去大学演讲从来要求低于2000人不讲，礼堂不够可以操场。前年作了10场面向企业的，都是低于1000人不去;拒绝和当地官员及学员聚餐，拒绝被接送，拒绝公务舱和五星酒店，都省点不好吗?
冀勇庆
《中国企业家》高级编辑，关注思想、文化等领域
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