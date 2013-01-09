张化桥：我的梦，我的忏悔

昨夜，我做了个梦。梦中，我找林一荣神父忏悔。我对他说，"神父，2012年，上帝让我们从股市上赚了钱。谢谢他。但是，百分之二，三十的回报率，确实也还是太少了。今年能否让我们多赚一些？最近，这种欲望一直压迫着我。为此，我有时睡不好觉。

另外，我一直信奉巴菲特的投资理论：只投资好公司。去年，我基本上做到了。我乘着牛市把以前所犯的错误都改正了，把鸡肋股，烟蒂股，投机股和重组股都卖掉了。我现在只持有六，七家真正的好公司的股票。

最近，每个人都说，2013年是个大牛市。当然，我完全不相信预测。我甚至经常嘲笑预言家，虽然我自己在投资银行工作十几年，干的活儿就是预测，不断地预测。

如果五个人对我说，明年是大牛市，我还能矜持。可是，当几十个人（特别是博导，和专家们）都这么说的时候，我发现抵抗诱惑就不那么容易了。

神父，你看，我持有的六，七个好公司的股票一直让我睡觉安心。不过我最近很伤神。我在想，如果真的牛市来了，垃圾股，重组股，和概念股一定会涨得更快！我是否应该让我的投资理念先休息一年，把那六，七个好股票卖掉，腾出资金，炒炒周期性股票，然后，明年再把那六，七个好股票买回来？

神父，过去二十年，我自以为聪明，反复玩这类游戏，受了很多损失。现在心有余悸。我该怎么办啊？我知道，现在大量的股票其实很贵，公司的业务一塌糊涂，但是这样的股票可能因为炒作而上，我该不该闭上眼睛跟风呢？"

神父回答，"圣经说，金钱是万恶之源。孩子，你中毒很深呢！你要那么多钱干什么？你最近两周没有来教堂。很反常。怎么回事？"

我如实回答，"我的老同学最近荣升为某大城市的书记。我的另外几个同学约我前去祝贺，前后花了几天时间。虽然我本来跟他不熟，但是，现在的社会风气如此，你知道的。"神父质问，"你们攀龙附凤，有太多私心杂念。这很危险。未来两周，你还是参加教堂的集中读经学习吧。"我急得出汗了，"不行啊！我不能离开股票报价机啊！"