【CEO来信】袁岳：信仰的力量

中国人最害怕的其实还不是鬼，而是生病、贫穷。国人的信仰又充满了随机与侥幸观，国人中最多的人说自己是啥都不信，但又相信命或者运的存在

小时候我还怕鬼，但我现在不怕了，不只是因为年纪长大了，一个很重要的原因是因为我后来经常去研究鬼片，发现鬼也就那么几个类型，人造的鬼似乎也没啥出新，怕鬼在很大程度是对于鬼的信息很少，是个不确定的事物，因此对它有很大的担忧，多了解一点就好很多。这也让我想起我自己的恐高，心理学家建议我尝试面对高度，先是在环球金融中心的100层的透明地板，后来是在加拿大的高空悬索，因为体验而对于高度的恐惧有了很高的控制。我们前阵谈论的末日问题，有人真有点恐惧，也有人心理有那么一点点感觉，还有很多人无所谓，其实因玛雅人而起的这个末日论，就着我是不信的，因为《圣经》里已经明明地告诉我们，末日真来的时候像暗夜里的小偷一样到来，那个日子我们是不知道的。

所以对待恐惧，这种我们不确定的对象，最好的方式是面对它，面对它与研究它，随着对于它的掌握与了解的信息与知识越多，我们对于它们的心理与态度才有变化。但是如何能面对呢？我觉得在这里，信仰扮演很重要的作用。在我们人的知识边界以外，有更大的不确定性，而只有信仰能够帮助我们适当地管理与界定这样的对象以及确定对待这样的对象的方式。中国人最害怕的其实还不是鬼，而是生病、贫穷，因此我们首先就是要针对健康与财富多增加理性的知识，但是我们也要意识到理性的知识与适当的技能并不能解决我们所有的恐惧，有很多人采用的是转移的方式，就是将所拥有的健康与财富使用在其他方面，更多的满足与挥霍，但富豪们依然有的是活得不能安生的，因此信仰才能解决我们对于财富与生命最终极的态度与方式问题。

国人的信仰充满了随机与侥幸观，我所在的零点公司的调查显示，国人中最多的人说自己是啥都不信，但又相信命或者运的存在，命是确定不移的，运的可变可移的，啥都不信的人又倾向于同时相信矛盾的命与运；在剩下的大部分信者中，声称信佛的比较多，但大半信佛的人并不知道佛经佛理，只是“菩萨面前一柱香”而已，我们以区区一柱或者几柱香，就希望获得种种世界好处或者人生平安，这真是个好大的划算买卖，也真的把菩萨当成了廉价的搬运工了。这就是我们国人中流行的游宗心理。游宗有灵活便利的好处，对于人们接受新事物有帮助，但是游宗不是终极的信仰，因此它不能真正接触与安抚我们心中深深的恐惧。因此，我们还是要追问大家，在我们自己与世界的知识之外，你还信什么？

（摘自新浪博客）