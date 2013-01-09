【观点】史玉柱：其实买股票没那么复杂

巨人网络董事长兼CEO史玉柱（资料图）
其实买股票没那么复杂。认真研究：
1.该公司未来盈利能否持续理想成长？
2.眼前股价被低估没？只要同时满足这两条就买入，买完，该干嘛就干嘛去。看不懂的行业，我不买；15倍以上市盈率的，我不买。
——近日，巨人网络集团有限公司董事长兼首席执行官史玉柱在微博上称，其实买股票没那么复杂。在近期大盘的反弹中，银行股却成为领涨板块。在2013年新年首个交易日中，16只银行股中11只股价创出了1年新高，占比近7成。
7日民生银行再涨4.26%，收报8.32元，股价创近五年新高。史玉柱从2011年开始大手笔增持民生银行。根据公告，史玉柱控股的上海健特增持民生银行的成本约在5.88元每股，7日收盘价8.32元，每股浮盈约2.44元。上海健特持有民生8.096亿股，单单这一块的浮盈就高达20亿。
冀勇庆
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