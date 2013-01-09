【观点】史玉柱：其实买股票没那么复杂

巨人网络董事长兼CEO史玉柱（资料图）

其实买股票没那么复杂。认真研究：

1.该公司未来盈利能否持续理想成长？

2.眼前股价被低估没？只要同时满足这两条就买入，买完，该干嘛就干嘛去。看不懂的行业，我不买；15倍以上市盈率的，我不买。

—— 近日，巨人网络集团有限公司董事长兼首席执行官史玉柱在微博上称，其实买股票没那么复杂。在近期大盘的反弹中，银行股却成为领涨板块。在2013年新年首个交易日中，16只银行股中11只股价创出了1年新高，占比近7成。