李彦宏：打天下的7种必备武器

第一 向前看两年

当年李彦宏在美国抛弃唾手可得的博士帽而艰苦创业的时候，最火的是电子商务。李彦宏没有跟随大流进入商务领域，而是悄悄走到了尚少有人问津的网络搜索领域。因为他看到了搜索对网络世界可能产生的巨大影响。

李彦宏告诫跃跃欲试的年轻人：一定要有向前看两年的眼光。跟风、赶潮流，你吃到的很可能只是残羹冷炙。

第二 少许诺多兑现

“这个项目多久可以完成?”

“6个月。”

“4个月行吗？给你加50%的报酬。” “对不起，我做不到。”

这是在李彦宏创业之初，一个客户与他的一次对话。后来，这个客户告诉他，对于李彦宏的拒绝，他感到非常满意，因为这反映出李彦宏是一个很真实和稳重的人，他的产品在质量上一定会有保证。

第三 不需要钱的时候借钱

李彦宏认为，一定要在不需要钱的时候去向投资人寻求投资。因为就算借不到，公司也不会马上垮掉。“不要轻易将主动权交给投资人，在创业的过程中没有人会乐善好施。”

第四 分散客户

在创业的初期，创业者常常会因为有了一两个固定的大用户而偷笑不止。李彦宏不这样认为：“或许不久就是想哭都哭不出来。”

他刚回国创业时，公司主要是服务于几大门户网站。这几大网站都占据了公司收入的10%以上，任何一个客户的流失，都会对公司的效益造成极大的影响。他改变了这种状况，“命运只能掌握在自己手中，绝不能操纵在别人手中。”

第五 不过早地追求赢利

李彦宏认为，一个创新的公司，在技术上一定需要大规模的投入。这样才能使自己在技术上一直处于领先甚至于垄断的地位。而这种领先在今后一定会带给企业大的回报。牺牲企业的长远利益宣布赢利，是不理智的行为。

第六 专注自己的领域

从1999年公司成立到现在，李彦宏说他只在做一件事：搜索。在他眼里，自己的公司，自己的领域还有很深的潜力可以挖掘，自己目前要做的只是将搜索这一个领域不断翻新。 “在今后的若干年，百度也将只在搜索领域。”

第七 保持激情

一个创新的过程，绝对不是一个一帆风顺的过程。如果没有足够的热爱和激情，创业者将是很难坚持下去的。所以，李彦宏说，先确保你对这个事业的热爱和激情，然后再创业吧。