【观点】“猜不透”的马云 背后的商业逻辑与内心世界

编者按：2011年的备受争议与2012年的沉默不语，让人猜不透的马云，他的商业逻辑与内心世界究竟是怎样呢？本文整合了《彭博商业周刊》、《时尚先生·ESQUIRE》两篇马云专访实录，对如何处理与政府的关系，如何定义退，如何培养接班人，以及阿巴未来会是什么样子等问题，解开马云的答案。

阿里巴巴集团董事局主席马云（配图：中国企业家网）

马云谈政府

马云：我们很幸运，能做得这么大。这不是因为我马云多聪明、多了不起，只是因为我们身处中国，赶上了互联网时代，而且有很多优秀的人一起合作。我一直心怀感激。

早年间，我只是想解决如何让公司生存下去的问题，让我们的团队实现他们的梦想。后来公司做大了，突然间发现身负很多责任。我们可能直接和间接地为中 国800万人创造了就业机会。一开始我认为这是负担，此时我认为这是一种恩赐，是我们在有生之年获得的荣耀。我喜欢我行我素，很少在意别人怎么看我，但现 在不同了，政府和媒体很关注我们，所以我尽量保持沉默，尽可能少说话。当你的网站上有600万家在线商店，有数以百万计小公司使用你的网站，每天有数十亿美元交易，政府就会留意你了，这很自然。（和政府打交道）不是我的强项。几年前我说过，我们要跟政府恋爱，但不要嫁给他们，永远不跟政府做交易。我想这是因为我相信市场。这些年我知道，如果不与政府合作，他们就会有更多误解，会猜疑，会为淘宝商城（去年初正式更名为“天猫”——编者注）发生的事情担 心。一些人游行抗议，他们贩卖假货，有数百人，他们在那儿游行，如果我不跟政府合作，会有大麻烦。

我相信，与政府保持良好关系的最佳途径是创造就业，改善经济，不做违法的事情，不给他们制造麻烦。我们想做的是……有一天，马云会退休——可能时间不会很长。因为我想，生命如此短暂，我不想活到80岁还在经营这家公司。这家公司应该由年轻人去打拼，去创造。过了五六十岁，就不能做互联网公司了，太老了。