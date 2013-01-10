【CEO来信】马化腾关于互联网行业的八个判断

编者按：本文系优米网创始人王利芬第一次听马化腾讲演时，记录下来的马化腾关于互联网行业的八个判断，其中关于互联网垄断、互联网时代的商业价值等等观点，对于关注互联网发展趋势的人，颇值一读。

腾讯公司董事局主席兼CEO马化腾（配图：中国企业家网）

以下为观点原文：

第一次听马化腾讲演，他是一个很理性的人，看得出来，他在进行全行业性的思考，谈了互联网的八趋势，作为一个关注互联网发展的人，我把他讲的八点全部记下来了供大家参考。

第一，互联网正走出历史的“三峡时代”，激情更少，力量会更大。

第二，客户端将不再重要，产业上游的价值将重新突现。

第三，垄断是一个令人烦恼的罪名，但有时候的确是一个假想的罪名，没有一个公司是无忧的。

第四，截杀渠道者仅仅是“刺客”，占据源头者才是“革命者”。

第五，广告模式是“产品经济”的产物，知识产权模式是“体验经济”的宠儿。

第六，不要被免费吓倒，拥有“稀缺性”就拥有了破译免费魔咒的武器。

第七，产品经济束缚人，互联网经济将解放人。

第八，在“云”组织时代，伟大的公司不见得是“大公司”。

在对这八点的解释中，他说今后的媒体成为源头将渗透到各种形式中，这一点我听得最认真。

（摘自王利芬新浪博客）