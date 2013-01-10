马云内部邮件详解阿里新架构：13年来最艰难的变革

阿里巴巴集团董事局主席马云（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】 “这是阿里13年来最艰难的一次组织、文化变革！”今日（1月10日），阿里巴巴集团宣布，为了面对未来复杂的商业系统生态化趋势，以及无线互联网带来的机会和挑战，同时让组织能够更加灵活的进行协同和创新，集团现有业务架构和组织将进行相应调整，成立25个事业部，具体事业部的业务发展将由各事业部总裁（总经理）负责。

“变革是痛苦的，但要是我们不变革，我们未来会连痛苦的机会都没有！”马云在随后的内部邮件中详细解读了阿里巴巴的新组织架构，并称变革不是一时的，而是时时的，“我们总在追求一种稳定，但在信息时代，变化才是最好的稳定。”

本次组织变革的方向是把公司拆成“更多”小事业部运营，“给更多的阿里年轻领导者创新发展的机会，我们不仅仅需要看见相关业务的发展和他们团队、个人的成长，我们更希望看到他们各自的小事业部可以把我们的商业生态系统变得更加透明、开放、协同、分享，更加美好”。

马云说，与其天天抱怨今天的商业环境，与其天天在现实社会里争议市场经济和计划经济的利弊，不如用互联网这个工具来参与变革和建设的行动。“因为我们坚信，在互联网的环境里，商业社会会更加透明，诚信和健康。在大数据的时代里，市场经济的思想和计划经济的手段将有可能完美统一。建设性的破坏远远比破坏性建设来的有用，远远比抱怨和空谈来的更有价值。”

以下为马云邮件全文：

各位阿里人，

这是阿里13年来最艰难的一次组织、文化变革！

因为这不是一次我们看见了问题的变革，也不是一次水到渠成的变革，而是我们对未来理想的实施，更是因为我们在走没人走过的尝试。

阿里提出建设商业生态系统而不是商业帝国的思想已经几年了。几年来的努力让我们更加坚定了这个方向的正确。但是光有思想是远远不够的，我们需要用人、组织和文化来保证她的成功。

但究竟啥是生态系统应该有的人才、组织和文化？我们无法从任何前人的经验里获得，但我们必须尝试，而这个尝试的代价是我们需要付出十年，二十年甚至更长的时间去试错，去完善，去改变。

变革是痛苦的，但要是我们不变革，我们未来会连痛苦的机会都没有！十年前的我们，因为坚持使命、价值观和阿里独特的组织人才，才让我们有了今天的独特阿里。

变革不是一时的，而是时时的。我们总在追求一种稳定，但在信息时代，变化才是最好的稳定。改变自己要比改变别人容易的多，也重要的更多！

今天我们宣布的组织变革只是我们这几年来变革完善的一部分，也是未来我们完善变革的开始。。。我们希望未来的变革不是从上而下，不再仅仅是集团的通知决定，而是从你开始。因为你的点滴变化，是我们大家变革的开始和终点。

本次组织变革的一个方向是把公司拆成“更多”小事业部运营，我们希望给更多年轻阿里领导者创新发展的机会。我们不仅仅需要看见相关业务的发展和他们团队，个人的成长，更希望看到他们通过各自的小事业部的努力，可以把我们的商业生态系统变得更加透明，开放，协同，分享，更加美好。

我们希望各事业部不局限于自己本身的利益和KPI，而以整体生态系统中＂各种群＂的健康发展为重，能够对产业或其所在行业产生变革影响；希望真 正使我们的生态系统更加市场化，平台化，数据化和物种多样化（四化建设），最终实现 ＂同一个生态，千万家公司＂的良好社会商业生态系统。

就像阿里创建的第一天起，我们就坚信阿里不是我的，不是你的，是我们的！是这个时代和社会的！阿里今天的商业生态系统也不是阿里的，她是社会的，是未来中国商业健康发展必须的基础设施。我们只是荣幸有机会参与了她的发展。

与其我们天天抱怨今天的商业环境，与其我们天天在现实社会里争议市场经济和计划经济的利弊，不如我们用互联网这个工具来参与变革和建设的行动。 因为我们坚信，在互联网的环境里，商业社会会更加透明，诚信和健康。在大数据的时代里，市场经济的思想和计划经济的手段将有可能完美统一。建设性的破坏远 远比破坏性建设来的有用，远远比抱怨和空谈来的更有价值。

本次组织变革也是为了面对未来无线互联网的机会和挑战，同时能够让我们的组织更加灵活的进行协同和创新。

当然，没有一个组织的架构是完善的，可以解决所有的的问题。而且任何一个新诞生的组织一定犹如婴儿，长得既难看，问题又不少。但阿里13年的经历证明，阿里人总能以自己全心投入，使得我们每次的变革都超过预期。

基于上述考虑，集团将调整原有业务决策和执行体系，新体系由战略决策委员会（由董事局负责）和战略管理执行委员会（由CEO负责）构成。

同时，现有业务架构和组织进行以下相应调整，成立25个事业部，事业部的业务发展将由各事业部总裁（总经理）负责。相关事业部负责人的人事任命将由集团组织部近期宣布。（支付宝、阿里金融以及集团其他业务将在之后另行调整）。

集团战略管理执行委员会成员中的姜鹏、张勇、张宇、吴泳铭、张建锋、陆兆禧、王坚、叶朋、吴敏芝代表集团，分管相关联的事业部。

具体分工如下：

一、姜鹏（三丰） 分管： 共享业务事业部；商家业务事业部；阿里妈妈事业部（展示广告、P4P、淘客联盟）；一淘及搜索事业部；

二、张勇（逍遥子） 分管： 天猫事业部；物流事业部（天网）；良无限事业部；航旅事业部；

三、张宇（语嫣） 分管： 类目运营事业部；数字业务事业部；综合业务事业部；消费者门户事业部；互动业务事业部；

四、吴泳铭（东邪） 分管： 无线事业部；旺旺与客户端事业部；音乐事业部；

五、张建锋（行颠） 分管： 聚划算事业部；本地生活事业部；

六、陆兆禧（铁木真）分管： 数据平台事业部；信息平台事业部；云OS事业部；

七、王坚 分管： 阿里云事业部；

八、叶朋（傲天） 分管： B2B中国事业部(CBU)；

九、吴敏芝 分管： B2B国际事业部；B2C国际事业部；

以上调整将于宣布之日起生效。

各位阿里人，把大公司拆成小公司运营，我们给市场，给竞争者更多挑战我们的机会，同样是给我们自己机会。这次的拆分和以往的一样又不一样，我们希望组织结构松而不散，汇报给谁以及权力有多大显得很不重要，但人和事，热爱和责任，信任和协同显得越来越重要。我们希望阿里人一起努力把每一个事业部变成小而美，对生态发展有重大作用和价值的群体。

我们一起努力！

阿里巴巴集团CEO

马云

2013.1.10