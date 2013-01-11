Acer宏碁全球总裁翁建仁：我们不想当苹果

Acer宏碁全球总裁 翁建仁

我在IT行业干了30多年，只是最近这五年，过去的模式已经完全行不通了。5年前，我们也不觉得Apple是一个很厉害的对手，那时也没有谷歌的安卓系统。

Acer过去的风格是以量取胜，2001年—2009年，Acer都有很好的销售记录。七八年前，用户买笔记本电脑时还比较注意挑选，可到了2009年和2010年，用户都不挑了，而是看谁的性价比高。因为大家产品的长相都差不多。

但最近一两年，市场上大的变革就是真的要有好产品，用户不是一个普通产品可以满足的。从市场调研来看，消费者在购买IT产品的预算并没有减少，品质也没有降低，仍是一年平均花费2000~3000元人民币。

只是最近这两年，他们改变了产品的购买顺序，第一先买 Smart phone（智能手机），第二是平板电脑，第三个才会想到笔记本，笔记本被排到小三，所以PC厂商们的笔记本的业绩就变差了。我们需要在产品上重新顺应一个潮流。

触摸颠覆了过去的应用模式

这两年，我们一直在思考Acer未来的价值是什么？第一，永远在拼价格是没有价值的，所以我们一定要去做一些有价值的东西；第二，从产品的角度来讲，有两方面，一面是感性，一面是理性，理性包括品质、规格，比谁的硬盘大，谁的CPU强。如果理性的规格大家都一样的话，就要去靠感性方面的比拼。

我们认为几年之后，触摸产品会慢慢取代原来的笔记本，取代率可能超过80%，但由于成本和供需的问题，这个进程至少还有两三年时间。因为同样一款产品，带触摸功能和不带触摸的，市价可能差100美元。

IT整个产业的竞争是快速变化的。30年前，是被美国人控制——英特尔控制CPU（芯片架构），微软控制操作系统；20年前被日本在主导，面板、内存等核心的零部件都由日本企业生产；10年前台湾曾经主导过一阵子的内存跟面板。但是到Windows 8的时候，台湾的厂商会控制两个东西，一个是触控，另外一个就是变形，台湾光做这方面零部件的上市公司最少有十家。

做硬件的时候，总是要考虑与软件在底层平台上的协议、互通互联，Windows 8没有出来前，我们整个阵容一直做，一直做，没有新的亮点。很多厂商都能做到双系，既有安卓系统的产品，同时也有Windows系统的产品，但对用户来说，在平板电脑上用安卓或苹果的OS系统，到笔记本又要回到Win-dows系统，并不方便。

Windows 8出来后解决了智能手机、平板、笔记本这三种终端的互联问题，所以Windows 8对行业是有积极意义的。这对我们来讲，也是非常正面的推动。宏碁也是在win-dows 8里面最积极的厂商，第一个推出了全系列产品。

此前，我们在欧洲发布的新产品全部都是WINTEL（Windows操作系统+Intel芯片）的产物，包括今年首发的Windows 8都是在WIN-TEL的基础上。

触摸技术使得过去的应用模式完全被颠覆了。在这方面，取得最大成功的一家公司就是Apple。很多企业也决定做这样的事情，比如微软和谷歌，可是他们跟Apple最不一样的地方是，Apple是拥有硬件客户的，客户首先买的是硬件，其次才是应用解决方案和服务。

宏碁的（硬件）优势并没有失去，可我们也不能因为这样就安心了，所以我们也持续要在开放平台上面做具有互通性的产品。目前，我们在欧洲搞用户体验中心，澳洲也会有。明年初，我们在台湾地区以及亚洲几个国家，都会推出用户体验中心。

关于Windows 8，我们也在观察，但我们长期看，看看X86（英特尔的芯片架构）系统的改进和ARM（基于移动终端的芯片）的发展会形成怎样的竞争格局，这两个阵营会不会有一个交叉。也许高性能和低功耗最终会达成一个完美的平衡，如果是这样，这两个阵营的交锋就是一件很有趣也很有意义的事情。

但微软已经临近2012年年底才正式发布Windows 8，所以Windows 8产品真正达到很好的销量，差不多要到2013年。有研究机构认为，Windows 8在2013年就可以占到整个笔记本市场30%的份额。供应量远远无法满足全球需求。

我们研究过，未来一年出货的PC中，使用Windows 8系统，或者是触控屏的比例，2013年 Acer全球大约会占到30%。