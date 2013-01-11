黄怒波：冰岛对待外资不尊重不专业

对我不尊重，一年多前是你请我去的，一年多时间内不停的找各种借口，就差要我的体检报告了。所以，就这样一个情况下，我说我是一个投资者，你对我的态度，对我的权利是不尊重的

中坤董事长黄怒波

经济观察网主持人：2011年9月，北京中坤投资集团传出欲进军冰岛投资高端旅游项目的消息，但此后，公司在冰岛的购地进展却几经波折。最新的消息是，冰岛方面称由于很多信息尚不完整，中坤租借土地须重新申请才可推进。在2012年观察家年会上，中坤董事长黄怒波在他的演讲中表达了出些许无奈：他说目前我提供给冰岛方面的资料，可能就差我个人的体检报告了。

黄怒波：就是冰岛故事，大家都知道，其实也不是我去的，因为我大学的同屋是冰岛人，这个冰岛人很帅，回国以后娶是一个媳妇冰岛的，后来当了外交部长，冰岛是一个女权社会，冰岛每一年的大使来，我们都要见面，然后说冰岛都要破产了，有火山灰，现在我有了发财的机会，可以捐100万美金建个基金，他们总理，外交部长都见了我，然后就这么投了。但是，引起的麻烦变成了国际上的大问题，因为陷入到北极的利益之争，陷入意识形态了，他们说我是中国过来的，肯定代表中国政府。我说你们根本不懂什么叫小平南巡，什么叫92派，就因为有南巡，92派，我们这一批人，从中央的国家机关下海，这是中国历史上第一回，这一批人就出来了。我们国家对外没有讲这些，外国人看不懂，只是觉得，这个人是中宣部的，那个人是国务院的，怎么都到了企业，所以这个时候陷入了困局。当然，冰岛最大的问题是北极问题，北极是一个很敏感的地方，现在各个国家都在争北极，中国作为一个观察员现在要进去，北极是人类共同的资源，但是唯一只有冰岛这个国家在北极圈，其他在边缘上，当然目前每次要签约就会出现很大的问题。最近我讲的几个观点，我给路透社讲，我说冰岛对中国企业不友善，别的国家买地都成了，但是中国人就不成，为什么？他们给我的答复是因为中国人现在什么都买，这是带着意识形态的。第二、我说对我不尊重，一年多前是你请我去的，一年多时间内不停的找各种借口，就差要我的体检报告了。所以，就这样一个情况下，我说我是一个投资者，你对我的态度，对我的权利是不尊重的。第三个，不专业，很落后，我这么一个民营企业家，他们十几个部长组成一个审查委员会审我这个合同，他们不知道怎么处理中国人投资的问题。第四、不开放，有点像我们改革开放30年前一样，觉得外国人来了，拿了我的地，那怎么行，你的国家再小，我是在你那儿注册的企业，我又投的旅游，一块砖也拿不走，但他们就是想不开。像我们30年前，引进外资但是不能控股，那时候都这么搞为什么？因为它不知道怎么对待，他不知道，只要外资进来了就变成你这个国家的企业了。

所以，在这个问题上，从北欧来说，对待中国的投资，他们第一有意识形态问题，第二，他不知道怎么处理，就是不开放的问题。中国经历了20-30年的改革开放，现在已经很懂得怎么拿到世界的钱了，变成一个大的被投资国了。这些国家它以前是一个非移民国家，它没有这种处理的经验，讲这个的意思就是说，中国民营企业走出去有几个大的问题。第一、遇到了国家利益的问题，你走到哪儿，碰到哪儿，最后都会有问题。像日本民族之争，群众之间的情绪，这个对旅游杀伤力非常大。如果投进去，这个就打水漂了，没有了。冰岛这个问题，当然现在我也相信给冰岛一点时间，我们也是从不开放到开放的，耐心一点让他们也慢慢学着开放一点。但是，非去不可吗？那是一个荒地？我现在没法不去，我有那么多公司在那儿。但是，作为民族的尊严，他们说让我绕到芬兰、丹麦，我绝不，大丈夫，我就是要以中国企业的身份进去，你想让我绕道，凭什么？我的钱是血汗挣来的，我不能放弃，我要让你说出来“不”，你说出来“不”，我会向全世界宣布，你是不友善，不友好的，我也呼吁，抵制那些阻碍中国投资的国家来我们国家投资，你也不能有钱就来中国投。哪些国家抵制我们，我就会抵制他们，我也不会去你们那儿投资。

主持人：尽管中坤集团在冰岛的项目进展虽不顺利，却并没有阻碍黄怒波进军冰岛的决心，在年会现场，黄怒波表示现在越来越多的国家欢迎中国的资本过去，只不过大家有一个磨合的过程，给十年，今天谈的问题也不会存在了。

黄怒波：但是，中国企业出去究竟干什么？我讲我成功的例子，我讲美国投资成功的例子，美国是市场经济很充分的国家，它有信心，它自信能够接纳很多东西。当然，现在最近一些问题有点过分，像三一重工的遭遇，当然这个是竞选政治，我就不说了，但是我们基本进去了，对美国的投资环境评价，我做为一个地产商来讲还是很满意的，投资成本极低，根本不用跟市长吃什么饭，也不用跟警察吃饭，警察来帮忙，那我就买个麦当劳答谢下吧，我们中国的警察行吗？我讲的是两边的体会，它所有的规矩清清楚楚，不用害怕美国政府今天让你进来了，下半年给你改规则了，我们中国不是这样的，它动不动每一个地方，每条路，规则乱改，这个企业就很麻烦。所以，中国民营企业挺伟大，为什么？永远挑战政府的不确定性，所以我希望下一个十年，你让我们可以有预期知道十年内我们能做什么，不能做什么。你不能藏起来，今天突然变了。所以，在美国这个方面，我认为在市场经济成熟上，我很赞赏美国，当然它有他的想法。民营企业究竟出去干什么？我现在明白最大的市场就在中国，出去发不了横财，非洲到蒙古，到缅甸，凡是出去的中国企业都在遭受磨难，不是罢工，就是政治派的反对。你那个市场比中国的不确定性还可怕，所以，下一个十年，我认为我们主要的阵地还是在中国。但是，美国或者说别的国家为什么要去？我们要一个国际的战略板块，希望这个板块里，中国为主，美国，再加上北欧，这样构成一个国际性的大的度假板块，那个地方投资的宾馆设施都很落后，中国人去了以后，住的不太习惯。但是，中国有一个巨大的向外走的旅游市场，同时等着欧洲这些国家的经济好起来以后，他们再到中国，我想构建这样一个度假板块。

当然我希望下一个十年，从房地产业来说要变成一个利润正常化的产业。这个问题上应该到国外干什么？要积累经验，比如我们现在越来越多的国际团队，我们最近在做一个大节目，用的都是美国拉斯维加斯太阳马戏团的人，我们在美国现在做的基本上贷款都用美国的银行了，为什么？他知道只有中国的企业能付得起利息，美国的中小企业是有困难的。再一个，积累它的市场经验的资源，所以房地产以后肯定会走到一个房产税，为什么？美国的经验告诉我，你不可能靠地产暴富，我就知道中国的未来在哪里，所以这些对我们特别重要。

再一个好玩，刚才几个都是兰州人，甘肃人，从小那么穷，也没见过天安门，见到了，美帝国主义那么强大，现在也看美国电影了，抱着一个好玩的心态。最后，我相信全球化的步伐不会终止，中国这十年是全球化的最大受益者，我们也是贡献者。我们后面再全球化，把全球的利益达到一个均衡化，而且现在越来越多的国家欢迎中国的资本过去，只不过大家有一个磨合的过程，给十年，今天谈的问题也不会存在了。那个时候全球的投资是一个市场化的，哪里有利润就去哪里，不再分美国、中国、日本。

第二个讲一下我个人的感受，在座的很多企业做的比我们大，最近我也很高兴，国际上对中国企业的态度越来越友好，像我们到拉脱维亚，总理非要会见。也看到了大部分的商机都在中国人的手里。所以，我们作为中国的商人，第一首先自己不要狂妄自大，不能把中国暴利的行为期望值带到国际上，第二我们要懂得尊重当地的劳工，尊重当地的制度，尊重当地的文化。现在那么多的冲突我们是有责任的，我们把中国国内很野蛮的东西带到国外，到非洲把非洲看不起， 最后引起很大的问题，第三要保护环境。我们在中国破坏够了，所以，从这几个方面来说，走出另外一条，就让我们学的更好一些，约束自己，反过来未来十年可能在全世界范围内有一个宽松的好的环境。