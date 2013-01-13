王传福：比亚迪的三大错误

1月10日，在北京媒体会，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福坦言表示，比亚迪曾经出现了三方面的失误，包括渠道扩展太快、品牌关注不够以及对汽车品质的追求不够。他同时表示，比亚迪于过去三年的调整，正是着力于上述三方面的调整，目前调整已经完成。

比亚迪2003年进入汽车行业，在随后的几年时间内高速发展，销量年增长率在100%左右，并在2009年销量达到40万辆，成为中国车市第六名和自主品牌第一名。2010年初，比亚迪将当年目标定在了80万辆这个再翻一番的新高度。为此，比亚迪开始推行扩张性渠道战略，其经销商数量从2008年的600多家增至1200家左右，并在2008年分网销售改革的基础上，将原有的A1、A2两个销售网络扩至四个网络。

但是这样的快速扩张让经销商进入无序竞争，利润大幅下滑，并最终导致了2010年底的经销商退网风波，当年比亚迪也未完成其预计销售目标。2010年底开始，比亚迪进入新一轮的调整，在销售总经理夏治冰辞职之后，公司开始了大规模的减员，当年招聘的1700多名毕业生被劝退和分流，其中销售部门有900人之多。

随后的两年，比亚迪销量增速放缓，利润下滑。以2011年为例，公司前三季度实现净利润2088万元，同比大幅下降94.08%，其中，三季度实现净利润461万元，同比下滑94.04%，二季度则出现有史以来的首次亏损，亏损额为1077万元。

《中国企业家》曾于2010年第24期以王传福及比亚迪做了封面报道《 比亚迪过坎 》，2010年的坎，王传福及比亚迪一直过到了2013年，对于这一次的过坎，本刊记者马吉英根据王传福先的发言进行整理，为首次在网络全文发表。

全文如下：

2013年是比亚迪二次腾飞的第一年。有很多人在问，比亚迪经过三年调整，做了哪些工作？其实我们也不容易。比亚迪从2003年开始做汽车，2005年推出第一款车F3，差不多连续五年高速成长。2010年末，增长放缓，比亚迪进入三年调整，2012年是调整的收官之年。

调什么呢？解决问题。我们犯了很多错，有三大错误。

第一是渠道发展过多，扩张过快，太关注渠道的数量，忽略了渠道的质量。

第二是我们的品牌宣传做得很欠缺。比亚迪在做汽车之前是BtoB的企业，我们是卖电池、卖手机零部件的，给摩托罗拉和诺基亚做代工。我们只要拿到诺基亚的订单，这就是本事，这个生意很单纯。我们习惯于这种打法。2003年开始做汽车，我们稀里糊涂就成功了，但没有理解品牌的内涵。

第三就是在品质方面没有做好。以往做代工产品能做好，为什么汽车做不好？这是我们要反思的问题。

我们这个团队是个年轻的团队，我们要顺应市场的需要，不会有比市场更重要的。什么面子啊都可以甩掉。我们把IT领域里多年的经验、各种品质管理的方法工具都运用到汽车领域。只要我们敢正视问题，这些问题并不复杂。整个公司从上到下，从扫地的到总裁，每个人都有任务，定量地承担目标。我们要把目标分解下去，从厂长到车间的仓库保管员到清洁工，逐条逐条地去分解。

我们有18万员工，再大的压力，除上18万，就是很小的压力。再重的任务，一除，也能变成小任务。关键是能不能把巨大的压力，层层分解下去。

从结果上来看，我们2012年实施“四年十万公里”超长质保，这就是对品质真正的承诺，是信心。有些媒体好奇的话，可以问问我们的经销商他们售后的收入。坦率地说，如果2011年每个月售后收入是10万块钱的话，现在最多两万块钱。我们会真正做到两年平均故障小于1。这也是我们团队这三年在压力下交出的满意成绩。

如果很多媒体朋友问，你们怎么做到的。有的品牌是通过几十年甚至一百年才做到这个水平，为什么我们造车这么短的时间，就能做到？我们把巨大的压力分摊到18万员工身上，最后压力就变得很小。