郭广昌：培养企业家型思维，消灭职业经理人

文 ︱ 郭广昌

过去这一年，我自己最“不务正业”的，是做了两件事情。一是，在上海世博会上组建了一个民企联合馆；另一个是，每天花一个多小时练太极。

为什么做这两件事？根本上是复星的企业价值观决定的。

我以前一直在强调，效率优先。能够创造利润，对社会就是有价值的。那么利润背后，还有什么？

复星难道只是为了赚钱吗？我们企业家的价值，就在赚钱吗？赚那么多钱干嘛呢？我们的最终价值是什么？作为一个企业组织，复星存在的根本意义是什么？对社会到底有什么意义？没有我们，社会会有什么不同吗？

这是我很长时间里一直在思考的问题。最近我内心越来越清楚，我觉得我们的存在是有很大价值的。

对于企业来说，赚钱只是手段，是结果之一，但不是终极目的，企业存在的根本价值在于能满足社会的需要。

复星满足了什么样的社会需要？

复星的存在，满足了创业型企业家需要别人提供帮助的需要，满足了社会对更多更绿色、更富有效率的企业和企业家的需要。所以，我们做的事情是非常有价值、非常有意义的。

这个价值和意义在哪里？就是通过复星对资源的优化配置、通过复星对企业家的培养、对创业型企业家的支持，让更多的创业型企业家有更多的资金、更多的发展空间，从而推动中国更多更绿色、更有效率的企业家和企业的出现。这就是我们的功劳，这就是我们的价值。

有这批更好的企业和企业家出现，会带来什么？会带来更多的就业，会带来整个社会的效率提升，让整个社会变得更环保、更绿色，从而可以推动中国的整体进步。而中国13亿人的进步，对全球来说就是一个巨大的进步。

这就是复星的逻辑。复星存在的根本意义，就是帮助中国最好的创业型企业家和企业有更好的发展，进而推动中国乃至全世界商业文明的进步。

包括复星的公益事业也在更多地用来支持企业家这个群体。这跟我们要做的事情是配套的。企业家这个群体，某种角度上说是一个弱势群体。

为什么说是弱势群体？身体上是弱势的，因为工作太辛苦，身体过早“折旧”；舆论上是弱势的，被人骂得多；法律上，尤其民营企业，碰到问题了也是弱势的的。大家很辛苦地在做事情，但很少有人关心他们。

那怎么办？我们从公益的角度来讲，要多去关心这些企业家，哪怕是一个失败的企业家。让他们有更好的生存环境，于中国是一个福利，于世界是一个福音。

为什么要牵头组建民企联合馆？因为整个民营企业，就是个弱势群体。

所以我跟马云他们说，现在是轮到我们自己联结起来，为这个群体做点事情的时候了。怎么做呢？民企馆是一个很好的机会。我们16家中国第一阵营的民营企业聚集在一起，向全世界展示中国的民营企业是非常优秀、非常负责任的。所以我愿意花这个精力，为民营企业这个群体做一点事情。这也是完全符合复星价值观的。这个价值观就是说，我们支持那些最能创造财富的企业家、企业家团队，这个团队不管是他自己创业还是职业经理人转化过来的。为他们做一些事，对这个社会是非常有价值的。

为什么要练太极？

一过40岁，我最近常常会有很多感慨。比如，有时候忽然发觉，跟我一起创业、在复星呆了十几年的一些员工，当年一个个都是帅小伙的，现在头发都白了，——但比我好，我头发没了——我心中一下子就有很酸楚的感觉。我有一个愿望，我希望自己能找到一个方法，让我的团队跟我一起健健康康为复星再工作20年、30年；跟我一起创业的这批人，能让他们再健康地为家庭幸福生活40年，行不行？现在这个想法，在我心里占的位置越来越大，越来越强。

现在我找到一个方式，练太极拳。这个方式很好，花的时间少，很低碳，而且不仅仅是练身，更重要的是练心。作为一个企业经营者，最累的可能不是你的身，而是你的心。我觉得我自己很容易烦燥，包括跟我自己一起共同创业的团队，有时候也会骂人。忍不住就会骂人。这很不好。我觉得我们身体内的火气很旺，我们需要修身养性、需要修炼自己。

反对两种倾向

前一阵子，马云老跟我讲一个概念，他提得很“雷人”，说要消灭职业经理人。我就问他，到底什么意思？我以为他又是故作雷人状。后来我感觉他说得有一定道理。他主要是讲职业经理人的文化和他要的企业家精神之间还是有一定的差距，最大的差距在于，企业家是对结果负责，而职业经理人只会对过程负责。对企业家来说，一件事情做好了没有、做成了没有，结果最重要。而在职业经理人看来，我按程序做了就行了。但是一味按程序做事，往往做着做着就偏掉了，结果完全不是我们预期的目标。这对企业来说，是很要命的事。做企业真的是很残酷的事情，很多时候生死就是一瞬间。

这个问题后来也引发了我自己的很多思考。我觉得，马云所说的企业家精神，其实最核心的内涵，是强调对结果负责的创业企业家思维，就是要能够想尽办法达成目标。我觉得在当下的中国，我们尤其需要这样的企业家精神，这种创业企业家思维。未来10到20年的中国还是一个高速发展的中国，所以我们更强调创业型企业家的企业家思维，就是讲究效率、讲究结果导向，讲究削尖脑袋也要把这个事情做成。

在复星，我们强调整个企业要像创业企业家那样去思维，不管是我们的核心企业家，还是为我们的企业家提供服务的。我们整个文化，要向创业企业家思维去对接，强调对结果负责，这样企业才能保持效率。

复星如果什么东西都靠我们定，靠我们推，我们是推不动的，因为企业越来越大。我们需要不同的核发动机。这些核发动机来自哪里？来自我们的核心企业家，也来自每个员工的企业家思维。

其实马云讲的消灭职业经理人，他也不是说把所有经理人都赶出去。不是那个意思。他讲的意思，就是要把职业经理人转型成企业家，然后把我们一般的员工也要转型成企业家型的思维。

复星未来要发展，就要引进大批的企业家，也要引进大批的职业经理人。职业经理人的职业素养和专业技能是非常有价值的，他们专业知识丰富、考虑问题比较系统全面，是我们需要的。但是我们在文化上，我们一定是倡导创业型企业家的文化，倡导高效率的文化，倡导结果导向的文化。如果缺乏这种文化，缺乏这种企业家精神，这个企业原来是一匹很有战斗力的野马，就被家养了，退化了，被圈起来了。

复星现在反对两种倾向，一种是文化上的职业经理人主义倾向，就是只讲过程、只讲程序，不问结果；第二种是企业家的轻视职业素养倾向，企业家以“土八路”自居，以“土八路”为荣。所以复星要打造企业家与职业经理人和谐共生的互补型团队。创业型企业家要吸收更多的职业经理人进入自己的核心团队，并提升自己的职业素养，而我们的职业经理人要学会像创业型企业家一样去思考问题。这就是复星对于企业家精神、企业家文化的系统理解。

那么，在复星，我们也在从组织和机制上鼓励企业家精神的培育。

第一，保证资源向具有企业家精神的团队倾斜，所有资源向他们集中，让他们去打仗、冲锋陷阵，为企业创造价值。我们的用人体制、机制，一定要向这些人倾斜。我们一定让那些真正能带领复星往前走的、有能力的企业家带领我们的团队去做，而不是相反。我们的人力资源要做什么？就是确保官僚主义越少越好。我们投资的这些企业家，要让他们成长得更好，为他们营造出更好的空间和环境，给他们更多的资源，这样我们才有希望，我们才更有战斗力。

第二，把大企业“做”小，培养富于效率的企业家精神。要从组织结构层面学会把大企业变小，让他们都能够对他的企业负责。只有把大企业变小，让他们直接和市场对接之后，才能培养出企业家思维。相反，如果是吃大锅饭的话，层级太多，是不可能培养出企业家思维的。他的行为和结果之间相差太远，再经过中间的过渡期，行为和结果之间就没有什么关系了。所以，我们要始终致力于让他们的行为和结果之间进行对接。这是让我们的职业经理人更能够成为企业家的组织保证。

郭广昌对经济形势的基本判断

第一，经济一定会有起伏，而且周期越来越短。整个世界经济，自从美元跟黄金脱钩之后，其实政府印钱基本是可以不受限制的，这样一来，政府对经济干预的能力就越来越强。尤其是这次金融危机，政府对经济的干预能力真的是非常强。这样的经济危机本来三五年是起不来的，但现在说起来就起来了，就是因为政府的干预能力非常强。这意味着什么呢？经济周期就像人的心脏一样，是经济的一个组成部分，是割不掉的，而且频率会越来越短。因为政府对经济的干涉能力越来越强，这样就有可能使起伏越来越快。以前是5年、10年一个周期，未来可能2到3年就一个周期。所以，必须学会与经济周期共生存，或者说，与泡沫共生存。

以前我说到这个问题，用过一句话，我说我们要站在价值的地板上，学会与泡沫共舞。讲这个话，并不是说我们喜欢这个泡沫，愿意去追逐这个泡沫，而是与泡沫共舞成为我们一种不得已的生存状态，——无论你是做钢铁还是做医药，无论你是做投资还是做企业经营管理。你做企业，你得买原料，原材料的价格现在涨跌速度很快。所以我们必须学会在这样充满不确定性、高度波动的市场中去生存，但是与此同时我们必须坚持价值投资。我们始终还是要站在价值的地板上，我们不能乱来，不能说在追逐泡沫的过程中你也飞起来了，你也跌倒了、死掉了，这不是我们要做的事情。

第二点体会，我们还是持续看好中国经济的长期趋势。这个看好，不是说我们已经多么强壮，多么好了，而是我们还处于一个工业化、城市化的阶段，我们的人口红利还没有用完，所以我们还有很大的成长空间。还有一点，正是因为中国民营企业家的努力，使中国经济充满活力，生生不息。因为这些原因，所以我非常看好中国经济未来的发展。

以上这些就是我们对于经济形势的一个基本判断。我要强调的一点是，其实谁都无法真正能把经济看得很清楚，——那是上帝做的事情。的确，复星对2009年的经济确实是没有预料到这么快就起来了。尤其像房地产行业、股市一下子起来这么快，我们一开始确实没预料到。正因为没预料到，所以复星也失去了一些机会。不过，这个恢复一定是带有相当程度的结构的不稳定性，因为恢复太快了。这样的话未来肯定会有反复。这也就是我们为什么说泡沫一定会起会落的原因。一个泡沫淹没另一个泡沫，很多问题肯定会继续存在的。

（原标题：复星存在的根本意义）