【CEO来信】李开复：移动互联网的五大发展趋势

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

创新工场董事长兼CEO李开复表示，移动互联网存在五个发展趋势，包括：

1、规模更加庞大，去年国内是2亿的移动设备，今年可能达到5亿；

2、竞争更激烈，几大互联网巨头公司大举进入移动互联网；

3、渠道整合，渠道虽然在成长，目前还比较单一化，就是依靠应用商店。对创业者来说，这意味着获取流量的成本会很大，未来会有更多更精细化的渠道出现；

4、货币化完善，游戏领域从互联网转型至移动互联网的速度非常快。非游戏领域的移动化也非常快；

5、数据创业，大数据时代，创业者和产品经理可从手中的数据中找到用户需求和创业方向。

李开复对于2013年国内的科技行业前景仍持乐观态度。他认为，去年国外上市公司股价渐渐上扬，国内很多创业公司的收入也能做到千万以上。这表明市场仍旧存在机会。不过，科技创业也面临很多挑战，比如同质化竞争和巨头进入。“但是2013年肯定会有更多的创业公司、投资者进入科技行业。”

以下是李开复与《商业价值》主编张鹏对话实录：

移动互联网五大趋势

张鹏：开复老师，今天这么早让您给我们做开场，其实我相信很多人都一直期待着能跟您有这样的交流，我先说一个比较务实的问题，最近大家都觉得创业活动在中国不像更早时候那么火热，投资环境似乎也是这样，您是不是有这样的感觉？您觉得这个时候是创业的好季节吗？

李开复：我觉得这两三年的变动是非常大的，三年前很多人不关心移动改变世界，我们和其他公司下了这个赌注，两年前更多人看到了这个潜在机会，在过去一年中看到了一些开花结果，但是过去12个月可能也看到了一些挑战，比如巨头的介入，比如海外上市市场的冷却等等，也吓退了一些创业者，有让一些投资让稍微往后退了一步，对于2013年投资和创业环境，我还是抱乐观态度，首先我们开始看到了海外上市公司虽然有一些遇到了问题，但是也有些有巨大成长，带给投资人信心，最近股价开始上涨。第二，国内不少创业公司达到千万元的月收入，海量化的产品一定会崛起的，我们也看到创业面临很多挑战，巨头的介入，比以前获得成功会难一些，但是我相信明年我们坐这的时候一定比今年有更大的进步，也会有更多创业者、更多投资者带着更多的微笑坐在这边。

张鹏：机会一直都存在，关键是创业者以什么决心参与到这样一个大的历史进程之中。有了决心和勇气，方向也很重要，开复老师过去三年来站在产品创新的前言，一直在看各种各样项目，您有什么感觉？从过去几年看，有哪些是看到趋势的东西？有哪些新机会会出现？

李开复：其实我觉得我们最好的老师还是历史，移动互联网的发展，很大程度是复制过去互联网的成长，但是它更快速，可能快3-5倍，还有移动特质，但是它一步一步的崛起，基本上是通过互联网预测的。今天处在2000-2002年左右的互联网时代，从今天来看，看到的是5个比较大的趋势，首先大家都知道的，去年达到了2亿移动互联网智能设备，今年可以往5亿目标迈进，就像过去PC的成长，会带来巨大的机会，这是非常巨大的。第二个有挑战性的就是竞争越来越剧烈，三个互联网巨头，还有很多其他的大互联网公司都开始把更多资源投入移动互联网，同时，看到有赚钱的机会以后，同质化竞争越来越激烈，有点千团大战团购的感觉，不是那么容易的，把别人成功案例拿来改改已经不足够了。第三个趋势是渠道的整合，移动跟互联网很大的差别是什么呢，渠道虽然也在成长，但是还比较单一化，比较依赖应用商店，而应用商店和其它渠道流量的成长，虽然也快，但是不如用户和产品成长的那么快，意味着几件事情：对创业者来说获取流量、购买渠道的成本会增加，对业者也是一个挑战，相信未来会有更好的渠道和流量整合，会有少数品牌渠道的出现，还有一件非常重要的事情，流量会更精细化，不是一次性下载，而是会做精细化的流量和渠道运营，这是我们的预测。第四，货币化的完善，其实在游戏里面，基本从互联网跳到移动互联网，未来还有支付方面的挑战要完成，但是整个虚拟货币的模式已经基本是成熟的模式，我们也看到了多个千万级应用的存在，但是让我们更欣慰的是在非游戏货币化路程看来也走的挺快的，一些国际品牌已经愿意在移动里面投放广告。

张鹏：您认为移动广告怎么样呢？

李开复：我们原本会抱着比较悲观的态度，比如谷歌、百度教育市场接受搜索广告，整整花了五年时间，而且还不太完善，毫无疑问，让大众接受移动广告也需要时间，但是可能不会需要我们原来担心的那么长事情。另外，腾讯微信O2O探索，二维码的，也让我们感觉被商家接受的程度可能也超过我们的预测，本来我们也是抱着非常长期的过程，让他们知道这是获取用户渠道，腾讯维信和二维码的尝试会加快速度。最后一个趋势，数据创业可能也是相当好的机会，我们总是担心我们创新的点子从哪里来，从国外抄，还是把不同人的点子加起来，还是做本地化过程，还是拍脑袋，还是有乔布斯这样的人出来，YY是一种典型的例子，刚开始做比较小的运营，从中得到用户需求，基本是精英创业的过程，我们认为在大数据时代作为创业者可以得到用户的需求和创业的方向，从数据里面可以挖掘这些信息，无论在大公司工作，甚至通过公开社区挖掘，我相信可以找到不少创业方向，这是我们看到的五个趋势。

O2O今年会有突破

张鹏：大家在创业过程中会觉得有一个问题，企业需要能够真正创造现金流，广告模式现在其实还在逐渐成熟的过程之中，还没有到引爆的完整的点，从游戏来讲，在这个时候还有什么样的东西？是社交这样的东西，您最近还看好哪些？

李开复：广告方面还是很长远的，如果今天做一个移动产品，未来是靠广告赚钱的，其实广告还不需要赚钱，靠广告赚钱需要的用户量非常巨大，如果有那么大的用户量，也不用担心拿不回投资。我觉得可以看几个领域，现在看起来社交领域机会其实比较少，社交产品基本有两中：一个是双向连接，一个单向连接，像微博，这两个已经有两座大山，平台性的比较困难，而且很多小树可以依靠他们成长起来，但是想做平台化的会很困难，小公司可以依赖这些大的社交平台快速的获取用户得到成长，我们投资的啪啪可能就是这样一个典型的例子，但是啪啪能不能成为一个巨大的平台还是现在看不清楚的，我觉得大家应该把社交看作迅速获取市场和用户的方式，也许会有一些狭窄的专注领域可以做社交。

我们觉得O2O一直有些挑战，但是可能今年会看到一些突破，O2O有各种不同的，如果能够挑选特别有增值机会的，比如旅游，或者找一些移动领域，你有一个传统领域，因为移动可能颠覆了过去的做事方式，无论是打车，或者订餐，甚至推销，可以应用到各种不同的传统领域，这些领域不太担心巨头的介入，如果有这些领域的专长或者用户源，这些领域是值得探索的。明年可能还有大覆盖率、特殊品牌，但是很难预测是哪些。企业级应用很重要，在美国上市公司里面企业级应用比消费级应用多好几倍，需求是存在的，付费习惯和意愿也是存在的，今天有没有可能因为移动、云计算、大数据带来一些机会？打破过去企业不愿意付费、不喜欢付费的模式，但是如果我们看5年或者7年，我很确定5年到7年以后中国会有非常多的企业级应用创业。