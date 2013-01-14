VC大腕为什么喜欢江南春：给初创企业融资的几点建议

进入2013年，一方面初创企业如雨后春笋、蓬勃兴起，尤其在移动互联网、社交、电商、O2O等领域，另一方面初创企业融资环境依旧寒冷，融资之路也相当不平坦，而初创企业融资成功与否往往是生死存亡的大事。

在私募股权投资领域摸打滚爬了十多年，看过成千上百的公司，每个月会有几十个项目找上门来，这其中有些是打电话来的，有些发电邮，还有些是朋友介绍来的。然而，项目一多，质量难免参差不齐。



上海分众传媒董事局主席和首席执行官江南春

我结合十年前创立汉理资本的首个成功案例，与拟创业融资的各位分享初创企业如何成功向VC募资的点滴体会。

就像父母都认为自己的孩子最漂亮一样，创业者对自己的项目多半都“信心爆棚”。这种感觉本身没有什么错，但是出去融资，毕竟得让VC掏钱，你得站在VC的角度看问题，而不是一味盲目地活在自我中。

事实上，众多迫切需要得到资本扶持的初创企业，在还没有充分准备好的情况下，就纷纷涌向市场，我的观点是，这样其实并不可取。创业者在向VC融资前须做足功课。

VC喜欢什么样的创业人？

每每听到有人说，“只要有资金，我这模式肯定能做大”，以及“我们做的这个事，没有竞争对手”，我就想，VC可不是傻瓜。

其实，融资有很多通用的规则，掌握了这些规则，跟VC打交道时，沟通效率会高很多。VC挑选项目，也不外乎看这几个方面。

首当其冲的重要标准是人。VC喜欢什么样的人呢？

这个创业人首先要有梦想和激情。做企业得经受市场的洗礼，在市场环境好的时候赚钱不难，在市场环境不利的时候，企业四面楚歌、十面埋伏时，能够坚持下来的才是真英雄，可谓“剩”者为王。面对困境时，创始人没有激情，不能坚守，企业最多昙花一现，很难做大。

光有激情还不够，作为一个企业家，其最终使命是实现股东价值最大化，因此企业家还必须能赚钱。黑猫白猫，得抓住老鼠才是好猫。