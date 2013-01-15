梁信军：未来十年，如何与过去一样好

在城市化和固定资产投资上，我相信从2013年开始还有几年好时光，但真正的挑战在2017年之后，会有持续的中速甚至低速发展

文 | 梁信军 复星集团副董事长、CEO

2012年我觉得大家的心情都很沉重，其实如果从价值投资的角度来说，如果大家心情都沉重，就说明投资机会来了。

全球经济格局的深刻变化

我首先要讲的是，下一个十年跟上一个十年完全不一样。第一，全球主要的经济体，咱们所熟悉的经济动力都在发生根本性的改变，一直到今天，还不明确未来的增长动力会是什么；第二，全球主要经济体都在实行量化宽松政策，比赛印钱，通货膨胀非常剧烈，对于做投资的企业来说，很重要的一点是要看未来能不能跑赢通胀。第三，能源格局在未来十年会发生非常大的变化，我的判断是有喜有忧。

从具体国家来看，美国最大的变化，第一，消费真的是在恢复，2012年10月份美国消费者信心指数继续攀升，达到五年来最高水平。这次美国的QE3高明之处，它说持续有，每个月都会有400亿美元，所以你不要等QE4了，给投资者一个稳定的预期——这是好事。坏事是，未来美国的通胀问题是可以预见的；另外，这次它买的是住房抵押债券，所以对住房的价格、对家庭的财产增长都有非常大的帮助。第二个大的变化，我们看到美国替代能源的发展。页岩气的发展让美国的发电成本远远低于中国的火电；整个北美天然气的价格，如果用石油来计算的话，相当于24美元一桶，而同样的天然气价格在欧洲是85美元一桶。所以，美国的经济未来不仅受益于消费的恢复，更受益于新能源开发带来的长期补贴。基于这个形势判断，能源很可能在未来十年进入一个中价时期，按石油计价的话有可能是60－70美元每桶，这样一个中价时期对能源消耗大国、出口大国，对很多行业都会产生根本性影响。

欧洲的问题跟一年前差不多，没有实质性的变化，虽然欧洲稳定机制增加了将近一万亿美元的投入，但我觉得还是远远不够，欧洲可能也需要一个欧版的QE3来非常稳定地支撑大家的预期。第二，欧洲根本性的问题没有改变，就是国民的福利需求跟国家的稳定，老百姓维护福利的意愿跟政治家需要迫切改革的冲突。所以欧洲恢复动力前景不明朗。

最近日本也连续两次宣布扩大财政刺激计划，加拿大和澳大利亚也已宣布增加政府投入，现在就看中国怎么表态，这么多人印钱了，我们印还是不印，不印，热钱就可能回流到你这儿来，印你就会面临通胀。2012年1－9月份中国的M2增长了14.8%。