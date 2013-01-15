俞永福：上市只是一场婚礼

在中国，创业这件事有很多光环。事实上，一家公司从几个人的小团队起步，到成功上市，最后真正占有稳固的一席之地，可以说是“九死一生”。行百里者半九十，步步不能走错。我在创业之前做了六年的风险投资，目前带领UC二次创业也已经六年了，今天说说我对创业和上市关系的一些感受。

创业公司就像一个孩子，他有名字，有性格，有理想，要经历一个长大成人的过程。而IPO就像这个孩子的婚姻大事，是人生中一次重要的经历，上市过程就像在筹备一场盛大的婚礼。

这场婚礼，涉及的人非常多，花销也很大。过程中，创业者忙碌又疲惫，殷切期望着“敲钟”那一刻的来临。一场典礼完成后，你问新郎新娘感受如何?他们大部分会回答“忙忙碌碌，也就那样”，但却丝毫不会减弱那些未婚人士对自己婚礼的期待和向往。

2012年，中国互联网企业到美国“结婚”的局面异常严酷。我的朋友，YY的创始人李学凌刚从美国“结婚”归来，我问了他的感受，他的回答很经典，但有点成人，跟他熟悉的朋友可以当面一问。

其实上市只是一场结婚典礼，仪式过后，婚姻生活才刚刚开始。结婚前你可以无拘无束，有各种多彩的梦想，而婚姻生活中更多的却是现实，每个季度都要面对的现实。不是每个人的婚姻都很幸福，所以2012年在美国IPO的中国企业有相当数量决定“离婚”，退市恢复自由身。

关于婚姻，有几个老套又很现实的问题：我们为什么要结婚(上市)?什么年龄结婚(上市)最合适呢?要回答这个问题，每一个创业者要冷静地扪心自问，你结婚(上市)的目的到底是什么?

如果要套现，最好的方法其实是寻求并购，不应该是上市。因为上市之后，投资人可以撤，员工可以跑，管理层是不能随便卖股票的，管理层一卖股票，人家就会说你没信心。尤其在中国，公司创始人想卖点自己的股票是件挺困难的事。几年前，马云为了“改善生活”减持了一部分阿里香港上市公司的股票，市场就谣传一片，引起阿里巴巴的股价明显波动。

我认为上市的核心是解决两个问题：一是公司品牌，二是员工股权激励。

首先是品牌，为什么这么多中国公司削尖了脑袋要去美国上市?如果是为了拿到更好的PE，大家应该在国内上市，况且那里的监管机制比国内更加严格。就是因为美国资本市场是一块品牌试金石，经过了它的检验，能够显著提升公司在全球的知名度和影响力。

此外，上市最重要的作用是能够激活员工的股权激励机制。为什么互联网聚集了这么多精英人才?一方面他们有理想和梦想，另一方面互联网的股权激励机制创造了一大批的造富神话，不用“拼爹”的神话，给了普通人希望。

而融资恐怕是IPO最次要的功能。如果你是一个优质公司，不上市也能融到很多钱。在海外上市的好公司里，其实绝大多数都没有用到自己IPO融到的资金。好公司一定拥有自己长期的造血能力，相反靠上市才能让自己活下去的公司十之八九都有问题。

那另一个问题，早结婚(上市)好呢，还是晚结婚(上市)好?

大部分过来人给的建议都是晚点结婚。创业者一路打拼不容易，连续几年都要顶着很大的压力，很容易产生快点“有个家”的情绪。但问题是，“成家”就能解决这种压力吗?显然不能，压力反而更大。仔细想想，淘宝和Facebook过去几年能够平稳成长，到今天仍然发展得很从容，恐怕一个共同的原因是都有“晚婚”的耐心。（创业邦）