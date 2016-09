马云辞任CEO专任阿里董事局主席内部信曝光

阿里巴巴集团董事局主席兼CEO马云今天向员工发出信件,宣布于2013年5月10日起不再担任阿里巴巴集团CEO一职,将全力以赴做好阿里巴巴集团董事局主席全职工作。

马云在信中说,“从心底里,我佩服今天的年轻人。互联网是年轻人的天下,能给他们提供更多、更大的舞台是我们的责任,更是我们的荣幸,也是我们这些人可以给公司未来创造最大的贡献所在。今年,阿里绝大多数生于60年代的领导者将会退出管理执行角色,我们将把领导责任交给70、80年代的同事们。因为,我们相信他们比我们更懂得未来,更有能力创造明天。”。

他表示,在接下来的几年内,将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策,协助CEO做好组织文化和人才的培养,“并将会和大家一起加强和完善阿里的公益事业”。

马云说,“做自己开心,做自己能做的,配合好比我强的人的工作是今天的我最应该做的正确事”。

此前的1月10日,阿里巴巴集团宣布了自1999年成立以来最大规模的组织架构变革,成立了25个事业部,并将原有业务决策和执行体系进行了调整,新体系由战略决策委员会(由董事局负责)和战略管理执行委员会(由CEO负责)构成。

马云强调说,基于阿里巴巴集团已经成型的接班人体系,他对未来的管理团队充满信心,“阿里的业绩让我骄傲,但更让我惊喜的是阿里人的成长。阿里独特的文化造就了大批独特魅力的阿里人。作为创始人CEO,退让CEO是个不容易的决定,因为这容易造成误解。特别是我这个年龄,还是常规意义上年富力强的时候。我绝无偷懒之想法,尽管当阿里巴巴CEO绝非易事,我是看到阿里年轻人的梦想比我更美,更灿烂,他们更有能力去创造自己的明天”。

马云说,“阿里立志发展102年,我们还有88年要走。没有健康,良好的年轻人接班制度,我们很难想象我们会走到那一天。今天只是我们未来N次领导者轮岗换班中的第一次。今天的阿里巴巴已经有这样的能力、实力和责任做好接班人制度的建设。而且我们必须有这样的能力”。

作为阿里巴巴集团组织管理文化的显著特征之一,接班人制度自公司成立以来存在至今,其核心为每一级主管都必须有意识的将培养自己的接班人作为日常工作的组成部分,将自己的管理心得、思路以及对未来管理形式的探索,通过言传身教,以及“传帮带”形式传输和分享给年轻管理者,帮助他们更好的成长为下一代的阿里集团管理者。

为了将此制度落实到位,阿里巴巴集团还成立了组织部,着眼于干部制度的建立、干部的成长和企业文化发展和传承。阿里巴巴组织部每年都会对集团和各个子公司进行一次大规模人才盘点,为公司的未来发展进行人才储备。

而就下任阿里巴巴集团CEO人选问题,马云表示,“接任创始人CEO是个很艰难的工作,特别是接像我这样性格鲜明的而又‘ET’类的CEO更是需要有巨大的勇气和牺牲精神。阿里有幸有数位这样的人才,每一位都具有罕见的领导魅力和风格。他们将会给未来的阿里带进不同的元素和气质。但要说服他们作出如此巨大的牺牲和投入,确非易事,这也是我考虑了一年多的事。所以我提前数月宣布离任CEO,鼓励年轻同事站出来担当,大家不用担心,我们有信心在5月10日宣布新任CEO”。

每年的5月10日,是阿里巴巴集团一年一度的“阿里日”,每年的这一天,公司都会有庆祝活动,举行集体婚礼,并开放公司为“亲友日”,让阿里人的亲属和朋友走近阿里巴巴、感受阿里精神,以示阿里文化和阿里理念的薪火相传。而今年的5月10日,恰逢淘宝成立十周年。

以下为马云内部邮件全文:

各位阿里人,

期待写这封信很久了,终于等到了这一天,这一刻......

我将在2013年5月10日,不再担任阿里巴巴集团CEO一职,将全力以赴做好集团董事局主席全职工作。

此时此刻,我只是想和家人,同事,朋友,合作伙伴,亲们说声:谢谢。谢谢你们支持了我14年。我知道自己的性格和做事方式方法,你们的宽容和信任,特别是全力以赴的创造,让我有了人生最珍贵,最难忘的14年。

9年前初创淘宝时,有位投资者朋友和我谈话,希望我有一天不再担任CEO。他认为我不会是个标准版的合格CEO,我同意他的看法呵呵。但我知道那时候的我和公司都没有准备好。从那时候起,我和我的团队就开始为这一天努力。我们也许不会是最成功的公司,但我们希望自己是最持久,最具活力的公司。

这14年来,阿里的业绩让我骄傲,但更让我惊喜的是阿里人的成长。阿里独特的文化造就了大批独特魅力的阿里人。作为创始人CEO,退让CEO是个不容易的决定,因为这容易造成误解。特别是我这个年龄,还是常规意义上年富力强的时候。我绝无偷懒之想法,尽管当阿里巴巴CEO绝非易事,我是看到阿里年轻人的梦想比我更美,更灿烂,他们更有能力去创造自己的明天。

14年的创业经历让我幸运的看清了自己想做的,能做的和必须放下的。。。。从心底里,我佩服今天的年轻人。对于互联网行业来说,48岁的我不再“年轻”,阿里巴巴的下一代比我们更有优势运营好互联网生态系统。

互联网是年轻人的天下,今年,阿里绝大多数生于60年代的领导者将会退出管理执行角色,我们将把领导责任交给70,80年代的同事们。因为,我们相信他们比我们更懂得未来,更有能力创造明天。能给他们提供更多,更大的舞台是我们的责任,更是我们的荣幸,也是我们这些人可以给公司未来创造最大的贡献所在。

大家肯定很关心谁是未来的CEO吧。接任创始人CEO是个很艰难的工作,特别是接像我这样性格鲜明而又"ET"类的CEO更是需要有巨大的勇气和牺牲精神。阿里有幸有数位这样的领导者,每一位都具有罕见的领导魅力和风格。他们将会给未来的阿里带进不同的元素和气质。但要说服他们作出如此巨大的牺牲和投入,确非易事,这也是我考虑了一年多的事。所以我提前数月宣布离任CEO,鼓励年轻同事站出来担当,大家不用担心,我们有信心在5月10日宣布新任CEO。

各位阿里人,阿里立志发展102年,我们还有88年要走。没有健康,良好的年轻人接班制度,我们很难想象我们会走到那一天。今天只是我们未来N次领导者轮岗换班中的第一次。今天的阿里巴巴已经有这样的能力,实力和责任做好接班人制度的建设。而且我们必须有这样的能力。

再次谢谢大家对我的信任。即使不是2013年的5月10日,我也终究有一天要离开CEO岗位的。在接下来的几年里,我将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策,协助CEO做好组织文化和人才的培养,并将会和大家一起加强和完善阿里的公益事业。

我相信,做自己开心,做自己能做的,配合好比我强的人的工作是今天的我最应该做的正确事。

If not now, when? If not me, who?!此时此刻,非我莫属!

阿里人,GO!





马云

阿里巴巴集团CEO

阿里巴巴董事局主席