【观点】陈年：个人魅力可以不重要，但要有团队活力

凡客诚品CEO陈年（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】 近日，凡客诚品CEO陈年做客新浪《财经面对面》。谈及电商价格战时，陈年表示，打价格战是迫不得已，没有任何一家电商愿意打价格战，而凡客一直走品牌路线，这种优势下至少不用跟别人血拼价格战。同时，也意味着凡客面临更大的挑战。

“我不觉得个人魅力很重要，我觉得公司大起来以后，团队的活力，和团队的创新机制是特别重要。”陈年认为，如何实现企业价值最大化，团队的创新精神是特别重要的。而整个创业过程是一次特别艰难的过程。

以下为观点实录：



电商企业都挺苦 打价格战是迫不得已

没有任何一家电商愿意打价格战，但是你要知道，所有的电商这些平台们，从天猫也好，别看天猫说自己怎么怎么有竞争力，我已经找不到竞争对手了，当这个话说出来的时候，也是心里不好受。因为如果心里真的这么想，就不用说这个话了。我觉得像京东像当当，都是迫不得已包括苏宁。因为这是我前一段说的，大家都在期待B2C领域，能够用钱烧出一个亚马逊来。这是中国互联网业十几年的梦想，这是风险投资业十几年的梦想，这不是我的问题，也不是这些企业的问题。是大家所有的形成的这么一个冥思，或者形成的这么一个幻觉，这个没有办法，所以我说都是迫不得已，谁都怕说我被烧死了，所以大家都是挺着，我有钱敢烧我还是第一，我还能跑的更快，是这样的，这个是迫不得已的，我没什么特别的看法，我觉得他们都挺苦的，对。

我们五年前就说，咱们至少，咱们的模式的优势至少不用跟别人血拼价格战。五年过去成就一个品牌真的是非常不容易。而且像凡客，凡客比较有意思的是，我们这个产业链，跨度最大，在全中国最大。就是从规划设计到组织生产到最后还用的是互联网，所以这真的是一个巨长的链条，这个链条凡客压力实在太大了，我觉得太不容易了。

（现在凡客被归在品牌商里头）意味着更大的挑战。就是我刚才说的，你这里面肯定是要探讨一些方法，去跨过你的障碍，比如我们说我们要盈利，这不就是一个自我挑战吗？整个零售B2C行业都不盈利，我们自己提这个问题，那不就是挑战自我吗。当我们看到十月份靠近，我们的财务来跟我说，说十一月报表比我们想象的还要好，我说好在哪儿，你给我看一下，他说还没出来，我现在先不给你看。这就是自我挑战，然后你设立了这个目标让他靠近，然后最后可能出来一些惊喜。其实都是自我挑战，其实每一个目标的达成，都是自我挑战的结果。

（价格战）我们也老参与，我们就是沾点光，就是跟别人合作，大家沾这个光。但是大家不会把凡客当作一个目标在那打。如果大家都天天琢磨着打凡客，所有凡客的产品线，所有凡客的明星品类，如果大家都疯了，比如我们29卖T恤的时候，大家都19块来卖的话，我们也挺害怕的。好像还没有遭遇过这样的压力。

创业是特别艰难的过程

我们一会儿说不能太依赖企业的创始人，说希望有专业的管理团队，我们一会儿又说你看这个企业不行，是因为他那个创始人团队不在了，所以这个是公说公有理，婆说婆有理的事情。我自己觉得，团队的创新精神，肯定是特别重要的。因为我们的目标都是为了企业价值的最大化， 为用户创造的价值，为你的同事创造的价值，为股东创造的价值。不管您刚才说的是我的头脑的问题，还是团队的问题，我觉得唯一考验的目标就是那个企业价值的最大化。所以什么方法好我们就用什么方法，但是你刚才说那个，说不依赖的话，刚才我们开会讨论最激烈一个问题，还是中国有没有乔布斯呢，那不就是崇拜吗， 你如果乔布斯如果活着，iPhone5肯定不会那么差是吧。

我不觉得个人魅力很重要，我觉得公司大起来以后，这个团队的活力，和这个团队它的创新机制是特别重要。

当一个企业在你几十个人创业的时候，他难不难？也非常难。甚至是非常，那是生死存亡的艰难，当然你上了一个一个 台阶的时候，比如说当我们每年做到一百多万的时候，也非常难，生怕自己上不去，我还记得那是上一次奥运。当我们整个机房都崩溃了的时候，我也觉得这机房就 修不好了，所以我觉得不同的阶段都有不同的难题。创业就是一次特别特别艰难的过程，我觉得都挺难的。