【CEO来信】唐骏：做好MSN，微软没有听我的建议

唐骏（图片来源：中国企业家网）

微软的产品战略是全球一体化，但在互联网时代这种思维方式是落伍的。如果坚持用做产品的精英思维方式去从事互联网事业，微软可能还会继续付出代价。

月薪过5000，在高级写字楼上班，用MSN，被视为中国白领的象征。但曾经的象征之一MSN即将毫不留情地抛弃中国白领——微软宣布，将在2013年3月15日暂停全球所有MSN服务。

一个互联网时代最重要的即时通讯软件就这样被停止了。一个员工对我说：“MSN通讯慢，我忍了；收不到邮件，我也忍了；要收费，我还是忍了；现在居然要停运，我忍无可忍了！”毕竟，MSN是一个拥有一亿多用户的即时通讯软件——在MSN服务质量每况愈下的这些年，世界各地居然还有近一亿人在支持它，这也是一种情怀下的一个奇迹。

MSN曾风光无限。它的用户界面及全球性等特征都成为中国网友特别是白领的首选，也成为互联网免费时代的身份体现。那时中国的小企鹅QQ刚刚开始，一个国外顶级品牌和一个国内品牌的PK战显得实力悬殊。但很快，互联网时代不再以品牌论英雄，不断满足用户体验变成真正的核心竞争力。

就在2002年，当时我是微软中国总裁，一份市场调查报告称，MSN在中国的即时通讯市场份额正在被QQ侵吞，且QQ的市场增长十分迅速。报告还指出，QQ的独特功能“可以和陌生人聊天”是侵吞市场份额的主要原因，这个功能符合中国人的个性，更符合互联网的需求。

我们立刻向微软总部递交报告，“强烈建议”在MSN中增加“与陌生人聊天”、离线留言等功能。如果不增加这个功能，MSN在未来和腾讯QQ的竞争中会失败。报告讲述了互联网和产品的区别：产品是不断提供新的功能去引导用户，而互联网是不断满足用户的需求。“高举高打”是产品的精英模式，而互联网需要的是“从群众中来到群众中去”的平民草根模式。

我以为我能说服微软总部，结果证明我错了。微软总部不同意的理由很简单：第一，全球产品一体化是公司的战略，不可更改；第二，如果要为中国改变，除非能在中国地区保证大量的收费客户。

我知道微软的产品战略是全球一体化，但是我更知道在互联网时代这样的思维方式是落伍的。然而我更不敢保证中国互联网的收费用户能增长到满足他们的要求。当时我只能选择放弃。

放弃的结果是，MSN在中国市场失败了。也许有人会说，中国的MSN还可以继续使用，但另一端的人已经不再用MSN了，中国用户总不能把MSN当纪念品放在桌面。放弃的另外一个结果是，当时的腾讯如今已经成为世界级的互联网公司。我要是坚持一下，也许MSN就不会和我们说再见——也许就是这一个小小的失误，让中国互联网的格局发生了意想不到的变化。

微软很着急，为了在互联网时代继续辉煌，不惜代价试图收购没落的雅虎，更不惜85亿美元重金收购被eBay丢弃的Skype，微软在互联网时代真的有点把握不住自己了。

微软是精英，无论是创始人盖茨还是微软的员工，还有微软的产品，无一不展现着一种精英形象和气概，他们用精英模式创造了时代的神话，但互联网时代是平民草根时代，如果坚持用做产品的精英思维方式去从事互联网事业，微软可能还会继续付出代价。

虽然MSN无情地要和我们说再见了，但是我们还不会和微软说再见，因为我们还需要微软，至少现在，我们对微软还有一种特殊的情感，特别是我们这个年代的人——更不用说我了。