【来信】王利芬：第一次创业会致命的6大错误

优米网创始人王利芬(配图：中国企业家网)
第一次创业会致命的错误：
1、盈利模式还在摸索却大规模招员工；
2、有竞争对手追逐短时间上规模但自已根本无法驾驭；
3、把公司重心放在找钱上而不是自身的造血能力上；
4、几个创始人平分股权或无限制前提的分股权；
5、不培养人才而是依靠一两个能人因将就他们让公司文化和制度为他们妥协；
6、创业伙伴明争暗斗。
走长路是一个创业公司应有的心态，没有这个心态，许多事情就会变形。目前我们看到的两年内公司升值很快的公司如小米，其创始人雷军在创小米前曾创业将近二十年，中间因做投资不知看过多少公司。人经常不问出处就跟别人比，比去比来就迷失其中就乱了方寸。
冀勇庆
《中国企业家》高级编辑，关注思想、文化等领域
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