【来信】王利芬：第一次创业会致命的6大错误

栏目简介

《CEO来信》栏目直击企业家眼中的商业逻辑，直观再现知名CEO们笔下的商业世界，以及影响他们商业观的别样生活。

本栏目的所有文章皆为一线CEO的第一手文章，皆为其本人撰写，包括部分演讲实录及访谈实录，所有文字都是最直观的CEO逻辑，是与CEO最直接的接触。

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