【CEO来信】李善友：百度应该向传统企业学什么?

中欧创业中心主任创业学兼任教授、酷6网创始人李善友

创新动力不足、转型困难是所有成长型公司都会面临的问题，百度亦不能幸免。有解吗?

最近我遇到一家特别有意思的企业，创始人宗毅是我在中欧的学生。他的企业叫菲尼克兹，做了十多年，有1000多员工。以前，他们向欧洲出口空气源热泵，现在转向国内市场做其他产品。不过今天我想说的重点不是它的业务，而是这家传统企业的管理经验。宗毅把市场经济的管理方式引入到企业内部的管理当中，解决了处于成长期的制造型企业如何持续发展、创新、打破官僚机制等问题。而这几乎是所有企业都会遇到的问题，宗毅的经验值得很多创业者学习和借鉴。

大概在5年前，他遇到了一个很严重的问题。一名销售骨干，创造的业绩相当于公司全部销售额的一半，但是他跳槽了，后来自己创业。这对宗毅损失很大。

后来，宗毅想出了裂变式内部创业的方式，希望能避免类似事情的发生。原理是，与其让这些人到外面创业，不如在公司内部创业。创业的项目是在公司主营业务的产业链上寻求机会，然后鼓励一名得力干将让他担当创始人的角色。

具体的运作模式是这样的：宗毅和他的合伙人占股50%，这位创始人至少要出资总投资额的10%，公司一定级别以上的管理层可以直接投资。普通员工只能通过公司的一个公益基金进行投资，从100元到几万块不等，基金代表他们去投资项目，他们再拿到分红。这些人被叫做“基民”。有一个条件，每年基金收益的20%要拿出来做慈善，在员工或家属困难时给予帮助，甚至用于社会慈善事业。

菲尼克兹内部创业的第一个公司当年就实现了盈利，给股东分红，几乎每个人的投资当年都回本了。从2007年到现在，宗毅在内部孵化了9个企业，都运营得很好。

他最近孵化的一个企业是做互联网渠道的。宗毅定下这个项目，开始在内部公开征集创业者。有能力尝试的，组个班子，写个商业计划书，向有投资资格的人宣讲进行“融资”。这又产生了一个有意思的变化：原来是找到合适的人驱动项目，现在是按项目选优秀的人来创业。如果一个人能力有限，或搞歪门邪道，就没人投钱给他。

最后，一个小伙子好不容易凑到100万元拿到这个项目，60个管理层愿意投钱给他，拿着1500万元的启动资金开始内部创业。这个项目目前运营得也不错，18个月已经收支平衡，目标是明年盈利800万元。

这种模式解决了几个问题：

第一，公司到一定成长期之后因创新动力不足而陷入窘境。这是古今中外所有企业都会碰到的问题，也是前段时间李彦宏在内部邮件中呼唤狼性的原因。

第二，内部人才激励问题。随着公司的发展，陪伴创始人早期创业的“老人”可能会力不从心，而内部创业给他们提供了投资的机会。对于那些有创新能力的新人来说，上升通道打开，意味着无限的可能和机会。

不过，这种模式也不是完美的，将来公司打算上市时可能会有点问题，需要把股东架构调整一下。

最近宗毅正忙着做一件事，就是制定《菲尼克兹宪法》。他说：“我要像一个国家一样运作这个公司。比如如果按五年一届来算，CEO最多只能任两届。一个人最好的年华也就是十多年。”不再连任后，他们可以竞选其他公司的CEO，或者干脆退下来当股东，也可以再找一个更刺激的创业项目来做。宗毅说，从他的位置先开始，做两届之后就不再做。他觉得这种宪法可以保证公司持续不断地发展，度过公司成长期遇到的各种困境和难关。