【来信】马东：我为何选择离开电视业，加入爱奇艺

马东，知名电视人，现在的身份变成了爱奇艺首席内容官。作为已故相声大师马季的独子，马东选择离开他从事14年余久的电视行业时，突然宣布加盟视频网站爱奇艺，引起了不小的关注。在马东看来，这是他“40归零”的一个新尝试，而视频行业能够给他带来生活方式和状态的改变。

“这对干电视的人来说是一个很可怕的事情，我会突然意识到这个行业在发生巨大的变化。”随着这几年视频网站的迅猛发展，马东也关注到这一趋势，有些数据甚至让他深受刺激——比如北京地区电视开机率两年之内下降一半。但这并不是马东离开央视的原因，在“追求改变”的强烈念想下离职，然而最初马东并不知道要去做什么。

目前，刚加盟不到半个月的马东正在努力适应新公司的氛围，从体制内走到体制外，从传统行业走向互联网产业，工作的逻辑方法、思维模式都让他感到很大不同。作为爱奇艺的首席内容官，马东将全面负责爱奇艺的内容采编及制作工作，也包括一部分版权采购工作，他希望自己资深的电视经验以及积累的人脉，能够丰富爱奇艺的内容资源。

从电视行业转向IT行业，马东的选择背后有着怎样的逻辑，他对视频行业又有着怎样的看法呢？中国企业家网整理观点如下：

马东：

视频行业将推动制播分离

我关注视频网站大概有两三年了，一直在说三网融合，三网融合的一个强指向就是网络视频业的发展；第二就是电视领域的制作团队就是电视剧已经完全市场化，这个过程其实也很快，哗一下就完成了，市场化以后使中国电视剧行业有一个特别长足的进步和发展，现在已经是全世界最好的电视剧行业、电视剧市场。

那么电视制作从业这一块，虽然有意识形态管辖控制等相关因素，但是单纯制作上来讲，制播分离这个事情说了很多年，但将有一个契机变化出来，这里面很重要的一个推动力是视频网站。在这之前，中国的播出平台与制作公司，由于电视台有播出渠道，制作公司是散兵，电视台是强势一方，制作公司并不敢和电视台叫板，但近两年视频网站都在强化原创内容并且加大版权采购，让制作公司有了新的发行平台。

不仅仅是视频网站，包括去年《中国好声音》的制作公司星空华文，与浙江卫视并没有采用以往的买断模式，而是投资分成，为中国电视行业开了个头。我觉得这种制播分离和视频网站的发展，会使电视节目制作行业面临一拨强大的市场化浪潮，这个浪潮会使得这个行业更强大，并且淘汰更加激烈。

我觉得互联网视频行业的机制肯定比传统电视行业机制要好一些，但是传统电视行业确实有它不可替代的巨大优势，比如覆盖、中国人收视习惯这部分。

我觉得干电视的人，第一要对制作很敏感；第二要对市场很敏感；第三要对传播方式的变化很敏感。视频网站这个行业给传播方式带来巨大变化，这个变化在三年之内会有很明显的体现。

我对未来几年的判断，电视也好、视频网站也好都是内容输出的媒介，中间是广大制作群，这种制作群现在依附在电视机构里面，我觉得它会逐渐脱离出来，不见得它全部都会进到互联网、视频行业，它只是变成一个独立的制作群，这个群就有点像今天全国那么多电视剧制作公司。在这个生态联系下，节目会更好。

电视台做视频网站基因不对

（包括湖南卫视在内的很多电视台都自己做视频网站，现在一两年过去，他们似乎没有发出太多声音。）因为基因不一样，它不是一个真正开放的网站，只是把一块剩余资源管理起来，不是真正去市场重新整合资源的思路，我不看好电视台自己做网站。管理基因也不一样。我一直关注视频行业，在优酷合并土豆、百度收购爱奇艺股份后，视频网站蛋糕已经被分的差不多了，格局很清晰。

当然我不会太关心和评论竞争对手，我只关心我能为爱奇艺做什么，最大的一点是，希望用我这么多年的电视制作经验和背后的资源，给爱奇艺带来一点提升。

我加入爱奇艺这个消息公布后，手机收到好多传统媒体以前的同事、朋友还有有好多我都不认识人的短信，短信主要内容一是表达没想到，二是希望找我聊聊。

我能感觉到中间那种变化，传统电视行业里面有很多人是非常优秀，在电视行业也很舒服，很多人都模糊感觉到今后是一个网络的天下，但他们不会太理性去看、去数据分析。

视频网站应该学电视台什么？

视频网站首先应该去追求今天电视领域的制作水平。且不说这种播出渠道、方式到底是一个什么样的变化，先向制作水平看齐，我觉得这方面视频网站还有很大的上升空间。

制作思路觉得分两个方向，第一个方向是内容，内容方面因为是网络自制，所以更多是针对你的受众，你的受众是什么人，这个拿数据一看就跟电视很明显区别开。

另外一个方向是形式，形式方面现在视频网站的制作团队确实离专业的电视制作团队中间是有一个距离，它这个距离在迅速缩小，今后我觉得还是那句话：不见得会有什么干电视、还是干视频网站的，它就是不知道今后叫什么，它是同样一批制作人在给不同的频道输送节目。