周鸿祎：360抢票插件并不妨碍社会的公平

【中国企业家】这个世界上永远不会存在绝对的平等。社会学中有个词叫做“社会流动性”，就是说一个公平的社会不是一个平等的社会，而是一个有阶层的社会，但一个人可以通过自己的勤奋和智慧，从社会的底层走到社会的高层，这样的社会就是公平的社会。

昨天晚上，有不少人在微博上说，360浏览器的抢票插件是对农民工兄弟的不公平，他们不用电脑，只能到窗口去排队，抢票插件抢走了本该属于弱势群体的票，制造了新的不公平。

例如，@ 刀锋静静穿过心窝 这样说，这个社会还有公平吗？你不认为你们的浏览器对很多不懂电脑的农民工和很多在远方打工的贫苦老百姓的回家之路增加了麻烦吗？票都被你们的这玩意在网上抢光了，人家在火车站苦苦排一天一夜队伍都买不到票，过年都回不了家，你不觉得你们有责任吗？还有道德吗？

在这里，我不想对“社会公平”做学术讨论，况且这也不是我的专业。但是，我知道法律制度的三个基本价值——秩序、公平和个人自由，无一不是源自于古希腊。奥林匹克精神，即体育竞技，最好地诠释了什么是公平，这就是“权利的平等、分配的合理、机会的均等和司法的公正”。显然，很多人在呼吁“社会公平”，实际上憧憬的是平均主义。这在改革开放之前的几十年建设中已经证明是失败的。

可能不同的人对这个时代有不同的看法，但有一点不可否认，技术一直在推动建设一个高效的公平社会。电子邮箱、即时通讯、搜索让信息传输和获取更高效。例如，在so.com里输入关键词搜索的时候，每个人都处在同一个的起跑线上。在最近的二十年，电脑已经非常普及，硬件成本已经很低，在电脑面前每个人都处在同一个起跑线。在软件方面，包括360的工程师在内，他们已经把硬件和软件的使用门槛降到很低。@刀锋静静穿过心窝 可能没有做过实际调查，外出打工的朋友大部分都在20-40岁之间，电脑操作能力可能比他想象得要强得多。即使没有电脑，他也可以到街头巷尾的网吧，一个小时也就两三块钱。如果他用360浏览器抢票，他会发现360的抢票插件已经做得很简单、很易用，非常容易上手。

当我们谈到社会公平，最重要的是机会均等。不公平，就是无论你怎么努力都找不到改变的机会。比如，同一张试卷，你考600分，别人考600分，但因为户口所在地不同，别人考上了北大清华，你却只能上一般的大学。对“很多不懂电脑很多的农民工和很多在远方打工的贫苦老百姓”，360抢票插件并没有制造不公平，因为他们只要花很少的时间成本，就可以学会用浏览器抢票，就可以与其他人站在同一个起跑线。

况且，对那些不用浏览器抢票的人，因为他们手里可能会有智能手机，360手机卫士还增加了“电话抢票”的版本，用自动拨号的方式提高电话订票的可能性。可能有人说，这对使用功能手机的人来说是不公平的。如果这样较真下去，那我就无话可说，建议大家直接回到原始社会钻木取火算了。

这个世界上永远不会存在绝对的平等。社会学中有个词叫做“社会流动性”，就是说一个公平的社会不是一个平等的社会，而是一个有阶层的社会，但一个人可以通过自己的勤奋和智慧，从社会的底层走到社会的高层，这样的社会就是公平的社会。只有这样的社会才能产生激励，而平均主义的社会只能是压抑人的创新动力，只能导致一个社会的停滞。

从这个角度来看，360浏览器首先是让一部分人利用抢票插件这个高效工具抓住了机会，如果这是一种不平等的话，那也是积极意义上的不平等，因为这种不平等可以促使更多的人使用抢票插件这个工具。想想看，很多人因为使用抢票工具从而节省了手工操作时间，甚至节省了到窗口排队的时间，越来越多的人使用新工具，实际上是提高了整个社会的效率，这意味着它在创造新的社会公平，而且是高效的公平。其实，技术的力量就在于此，它先让一部分人更有效率，同时降低成本门槛、使用门槛，通过普及让更多的人使用，于是整个社会更有效率，更加公平。汽车、飞机、互联网，任何技术都遵循这样的发展轨迹。