【CEO来信】马蔚华：眼前改革最迫切的是减少政府审批

眼前政治改革最迫切的是政府行政改革，减少政府审批，当前特别突出

招商银行行长马蔚华

【中国企业家网】 编者按：本文系招商银行行长马蔚华出席2013年冬季达沃斯论坛时在题为“2020年中国：愿望与现实的碰撞”分论坛上发言。马蔚华表示，眼前政治改革最迫切的是政府行政改革，减少政府审批，这是当前特别突出的。另外，他指出扩大内需先要提高GDP技术含量，提高GDP的质量是最大的问题。

以下为马蔚华发言实录节选：

主持人：马行长，我想请教你，刚才谈到了依法治国的问题，我们这一节谈政府的角色，在我们实现小康目标的过程中，政府应该在改革中扮演什么角色，李校长特别强调依法治国，我想请你从银行家的角度来谈谈你对这个问题的看法。

马蔚华：我觉得刚才李校长讲到的政府的改革，展望未来，经济改革要深化，政治改革眼前最迫切的是政府…行政改革，减少政府审批，当前特别突出。

主持人：他们已经发了很多文件表示要减少吗？

马蔚华：实际上咱们党早就提出了发挥市场在配置资源中的基础性作用，财政政策、货币政策来恢复经济，这是一个特定阶段，非常态的阶段。

主持人：怎么样化解你刚才提到的这些扩大内需的困难等等，马行长能不能谈一谈看法？

马蔚华：我比较有信心，未来一个是城镇化我们还有很大余地，我们去年是51.27城镇化率。相比发达国家，我们的城镇化还有很多内涵，不仅是个数字。我们要解决现在半城镇化问题，我们两亿人口在城里打工，他们的家还在农村，这需要有一个根本的转变。

还需要解决城镇化的模式，解决土地的问题。这个潜力还是很大的，我们消费率只有35%，和世界平均水平60%还有很大差距，按照美国70%差距更大。要想能够实现消费对GDP的贡献，首先要解决收入分配的问题，要解决社会保险的问题，社会保障体制的问题，这些必须深入改革才能解决。

我很赞成提高效率问题，我觉得GDP7%是量的概念，过去三十多年将近10%，但是你GDP有没有多少技术含量。

我前两天碰见新加坡一个副总理，他跟我说中国过去三十年将近10%的增长，全世界少有，但是对我们没啥挑战，因为你是低端制造业，靠廉价劳动力，靠市场，如何提高我们GDP的技术含量，提高GDP的质量是最大的问题。