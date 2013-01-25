马蔚华：GDP7%是量的概念 应增加技术含量

【中国企业家网】2013年冬季达沃斯论坛于当地时间23日在瑞士东部小镇达沃斯开幕，招商银行行长马蔚华在“2020年中国-愿望与现实的碰撞”分论坛发表演讲。他 表示赞成提高效率问题，GDP7%是量的概念，过去三十多年将近10%，但是你GDP没有多少技术含量。

他同时指出，每年上百的银行倒闭，银行类金融机构这是一个槛，原来的利差银行都赚钱，变成市场外以后，很难保证，利率浮动起来以后，利差缩小，有本事就得提高自己的管理水平，中国的银行虽然现在挣钱很多，这次金融危机风险也很小，国际化水平很高…学会游泳的本事才能…任重而道远。

以下为文字实录：

马蔚华：我比较有信心的未来我们还有很大余地，我们去年是51.27存款率，按照发达国家，我们的城镇化还有很多内涵，不仅是个数字，解决现在城镇化问题，我们两亿人口在城里打工，他们的家还在农村，这需要有一个根本的转变。还需要解决城镇化的模式，解决土地的问题。

这个潜力也是很大的，我们只有35%，和世界平均水平60%还有很大差距，和美国70%差距更大。要想能够实现消费对GDP的贡献，首先解决收入分配的问题，要解决社会保险的问题，社会保障体制的问题，这些必须深入改革才能解决。

我很赞成提高效率问题，我觉得GDP7%是量的概念，过去三十多年将近10%，但是你GDP没有多少技术含量。

我前两天碰见新加坡一个副总理谈起中国过去三十年10%的增长全世界少有，但是对我们没啥挑战，因为你是低端，靠廉价劳动力，靠市场，如何提高我们GDP的技术含量，提高GDP的质量。

自身的内部改革和外部的环境，内部的改革无非是一个企业的治理结构和它的运行机制这些，能不能保证在任何时候，任何情况下，在经济好的时候和经济危机的时候都一个原则，一样的。

第二个就是外部环境，是不是能够保证所有所有制的企业都能被市场资源，都有一个参与市场。

每年上百的银行倒闭，银行类金融机构这是一个槛，原来的利差银行都赚钱，变成市场外以后，很难保证，利率浮动起来以后，利差缩小，有本事就得提高自己的管理水平，中国的银行虽然现在挣钱很多，这次金融危机风险也很小，国际化水平很高…学会游泳的本事才能…任重而道远。

我觉得政府的改革，展望未来，经济改革要深化，政治改革眼前最迫切的是政府…行政改革，减少政府审批，当前特别突出。

实际上咱们党早就提出了发挥市场在配置资源中的基础性作用，财政政策、货币政策来恢复经济，这是一个特定阶段，非常态的阶段。

在这个阶段政府的审批越来越多了。