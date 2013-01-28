【CEO来信】冯仑：立体城市生了，并活着！

立体城市现在怎么样了，就好比一个孕妇大家觉得怀了很长时间了，是不是该有点动静了，我就告诉他们四个字儿，第一个就是“生了”，第二个一拎起来拍屁股哭了，说明“活着”。但因为刚生下来的小孩儿都是躺着的。明年一年最大的挑战就是要使这个生下来躺着的“娃”站起来，能跑能叫爹，开始有思想

万通控股董事长 冯仑（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】（编者按） “在大约两平方公里的土地上，打造一个建筑面积600万至1000万平方米，可容纳15万至20万人口的高密度建筑群。”立体城市是万通集团董事长冯仑于2009年12月8日晚在哥本哈根“中国商界气候变化国际论坛”上阐述的新型城市建设计划。

对于大多数人来说，冯仑的“大房子”听起来像是个天方夜谭。但冯仑却笃定这个“立体城市”在中国的未来。如今， 立体城市发展得怎么样了呢？

冯仑表示，立体城市现在“活着”，“除了会呼吸会吃饭，其他都不会，不会思考，也不会站起来”，明年最大的挑战就是要使这个生下来躺着的“娃”站起来，能跑能叫爹，开始有思想。

以下为观点原文：

冯仑：

最近总有人非常关心问立体城市现在怎么样了，就好比一个孕妇大家觉得怀了很长时间了，是不是该有点动静了，我就告诉他们四个字儿，第一个就是“生了”，第二个一拎起来拍屁股哭了，说明“活着”。但因为刚生下来的小孩儿都是躺着的。除了会呼吸会吃饭，其他都不会，不会思考，也不会站起来。明年一年最大的挑战就是要使这个生下来躺着的“娃”站起来，能跑能叫爹，开始有思想。

在这个过程，大家经常还会关心几个非常有趣的问题，一个是这么高、这么密，到底能不能住人？我说这事儿其实大可不必忧虑，城市的密度大概相当于万通现在开发的新城国际加上新央视大楼和国贸三期，我们现在CBD、央视包括国贸容积率大大超过11，但大家并没有感觉有什么特别，可能会感觉交通有点儿拥挤，但整体来说没什么可怕。新城国际都能住，怎么就不能住立体城市了？新城国际现在房子这么大，还很宜居，所以大家不用恐慌。另外我们看到新加坡七百平方公里的土地有六百万人，现在修改一半多的都还是空的，那么他们每一平方公里有两万人多。香港一千平方公里，开发了15%，装了将近七百万人，一平方公里装五万人。所以立体城市的密度是非常正常的密度，大可不必去紧张。

第二个问得比较多的是，立体城市居住那么高，会不会不接地气啊？我就告诉他，现在世界人口接近70亿，过去一百年来，城市的历史就是一个向上生长的历史，人类总在想象，当有想象讲出来以后，最终一般10年到15年就变成现实，非常有趣。“接地气”这是一个农业社会的说法，就像有人说我上火了，那火是从哪儿来的？都是经验感觉。住多少米高叫接地气，我们现在住三楼，难道就比五楼接地气，还是说非得踩着土地才叫接地气呢？那如果在二十楼做一个花园，里边有土，21楼就不接地气了？新加坡最大一个联体的组屋就是在20楼一层都是花园，然后40楼的人下到20人散步，20楼的人下到1楼散步。这个一个建筑住了一千八百户。你说不接地气吗？所以关于接地气这个说法，实际上是一个经验感觉，没有科学的数据和实证的模型。就好比过去谁能想象大堂在三十楼，现在大堂别说三十楼，五十楼不也照样可以吗？没有人说五十楼生的儿子就考不上清华，只有一楼的可以考上清华。

立体城市我们着重四大特点，四大优势：第一是节地模式，就是只用传统开发七分之一的土地（即每一平方公里的投资密度传统的七十亿到八十亿，现在提高增加到三百亿）。既节省土地又增加了投资，创造了更多的城市经济效益；

第二是产业主导，产业主导是什么呢？昨天晚上我跟专家讨论，在立体城市里有一个核心产业——医疗健康产业。我们大概是40万到60万平米规划的。其中20万是核心医疗和康复区域，40万平米是延伸区，如果再大一点还有外围服务区。这里医疗健康产业包括综合医院、若干专科医院。这个医院实际上在联络我们整个立体城市办公和居住中的一些诊所，然后建立整个立体城的健康网络，靠网络把这些连通管理起来。你在这儿住，你可能心脏不舒服，你很快就能得到医治，诊所和大型医院是连通的，我们把这个产业定位为高附加值的产业，同时也是一个不能替代的产业，当然立体城市还有商业、物流、教育等这些公共服务，最近国务院最近提出来的一个小城镇的要求，就是土地集约使用，空间集约，土地集约和人口集约。立体城市现在的模式和规划特别符合这个新的健康要求，特别符合中国的国情。

第三个是节能环保，在立体城市范围中，从一开始的基础设施到最终每一家对能源的消费，我们都用现在的一些最新的技术加以改进，能够做到让立地城市作为一个可持续发展城市，水、电、气各个指标，比一个传统发展模式的城市节省百分之三十到六十的能耗。怎么样让生活在立体城市中的人有个一个很公平自由和法制的一个管理次序，最近我们筹备了全球立体城市游戏大赛，目的就是开发出一些游戏，让用户通过网上游戏，来感受到未来的立体城市的形态、生活、工作以及人员之间的关系，我们也利用这样的方式来探讨和提前来感知未来怎么管理。同时，用户在游戏当中玩的积分，将来可以在立体城市里消费，或者折算成物业费等，让虚拟游戏走进现实。（观点摘自搜狐博客）