【来信】破坏还是创新？周鸿祎讲述“小白模式”做产品

很多人以为我是故意要破坏谁，其实我认为，任何破坏商业模式、颠覆巨头的举动都有一个前提，就是你一定能给消费者创造价值。如果你不能给消费者创造价值，只是为了破坏而破坏，那么这种破坏不会产生任何杀伤力，也没有意义

奇虎360董事长周鸿祎

【中国企业家网】（编者按） “很多人以为我是故意要破坏谁，其实我认为，任何破坏商业模式、颠覆巨头的举动都有一个前提，就是你一定能给消费者创造价值。”如今，周鸿祎谈论的不再是几年前的“微创新”，而是“颠覆式创新”。前者是颠覆创新的开始和战术，而颠覆式创新是持续微创新之后有幸修得的正果，是一个马后炮式的总结。

中国企业家网现将今年年初发表在《创业邦》的一篇周鸿祎讲述自己的“节奏”一文整理出来，与读者分享。文中，周鸿祎详细解答了何为真正的“颠覆”，解释了“做事情要追求极致，但不要追求完美”的概念，并提出“小白模式”，教大家在自己不熟悉的领域去当小白，养成习惯之后，再回到自己熟悉的领域。

文中精彩观点：

1、在你所从事的业务里面，你去想一想巨头是怎么干的，能不能找到一个空隙点，跟别人做得不一样——哪怕只有一点点不一样。而我对“不一样”的理解就是“更为极端”，就是反着来，反向操作，所以巨头都觉得我是一个“Trouble Maker”。

2、做事情要追求极致，但不要追求完美。很多人把这两个词颠倒了。所谓追求完美是指我要把我的产品做得没有缺点，这样的东西反而不是创新，真正具有颠覆式创新的产品在刚出来的时候都有很多缺点。有缺点不怕，但你一定要有一个能尖锐地刺中用户的点，让用户觉得原来这事儿可以这样做。

3、用户体验一定要超出预期，而不是达到预期，不要做完美，而要做极致。你看，北影、中戏每年会出来很多漂亮女生，看着都是一个模子出来的，大部分你都记不 住。但很多人都喜欢姚晨，她不完美但是她有特点，有一张朱莉亚·罗伯茨一样的大嘴。所以我再三强调，做产品的时候，不要面面俱到、什么都想赢得消费者。当你真正找到了大众消费者的那一个点，他就能原谅你的很多缺点。

4、我主张大家不要走上邪道，不要无中生有地创造一种需求。其实需求就在那儿，只是没有被改善，或者没有被发现。在今天信息过剩的时代里，你的产品体验一定要给用户冲击力，否则还不如不给。如何让用户去感知你给的体验，是一个很大的学问。

超出预期才能形成口碑，口碑才能形成传播。如果你做的东西跟别人差不多，它就不能形成口碑。就好比狗咬人不是新闻，一定要想办法让用户用了你的东西，感觉像人咬狗一样。

5、小白用户的特点是什么?容易抱怨，没有耐心。这个时候，你要来反观自己，这样你就不再是一个纯粹的消费者了，你就会得到双重锻炼。你要像我一样，快速切换到小白模式，或者叫二傻子模式。

我们公司的员工做出产品后高高兴兴来找我，会经常被我骂。他们都觉得很委屈，我说你不用委屈，你这个产品做得再难用，总归还是自家产品，作为理性CEO的周鸿祎能谅解，但作为小白用户的周鸿祎不能谅解。

以下为观点原文：

何为真正的“颠覆”

真正的颠覆不是敲锣打鼓到来的，而是以你我都意识不到的方式逐渐地渗透和改变。你可以把颠覆式创新理解成换一种方式来做事。怎么叫换一种方式?你能不能把一个很复杂的产品变得很简单?你能不能把很贵的东西变得很便宜，或者把收费的变成免费的?这两种改变分别是从用户体验和商业模式上进行颠覆。

我特别推崇苹果公司的Think Different这个理念，实际上苹果也一直是这么做的。无论是平板电脑还是手机，或者是音乐播放器，都是别人做过的，但苹果会换一种方式来做，这就是Think Different。所以，在你所从事的业务里面，你去想一想巨头是怎么干的，能不能找到一个空隙点，跟别人做得不一样——哪怕只有一点点不一样。而我对“不一样”的理解就是“更为极端”，就是反着来，反向操作，所以巨头都觉得我是一个“Trouble Maker”。

我认为这不是一个道德问题，而是一个战术问题。比如，杀毒软件。他们要卖钱，而我的解决之道是反向操作，第一种反向操作是卖得更便宜，这叫改良，但我彻底不要钱，这就变成了颠覆。其实当时我自己也没有意识到免费杀毒会带来这么巨大的颠覆效果。