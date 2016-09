【CEO来信】唐骏：马云做不做CEO阿里都是他说了算

唐骏(图片来源:中国企业家网)

各界对其关注程度远远不及对其他八卦新闻:因为中国人都知道,马云做不做CEO,阿里巴巴也是他说了算。

1月15日下午3点多,我看到公司前台的CNN滚动突发新闻中的报道:“Jack Ma of Alibaba will step down as CEO”,CNN滚动突发新闻一般都是报道有世界级影响力的事件,马云辞去CEO一事被列入其中,可能说明了阿里巴巴和马云已经成为世界财经界关注的公司和人物,也可能说明了另一点:CNN这家美国媒体,对中国真的不了解。

为了验证这个判断是否正确,我立刻上网查看中国媒体有关马云将辞去CEO的报道。各界对其关注程度远远不及对其他八卦新闻:因为中国人都知道,马云辞去CEO,不影响阿里巴巴的发展,做不做CEO,阿里巴巴还是马云说了算。这就是中国模式。

对比之下,记得2000年,盖茨突然宣布辞去微软公司CEO的消息一出,整个华尔街都震惊了,当天微软的股价跌幅超过5%。美国公司是CEO负责制,有关公司运营和管理的所有决策和决定都来自CEO,董事会和董事长只负责CEO人选和重大收购兼并等涉及股东利益的决定,CEO同时需要承担其它相关的包括法律在内的责任。所以,美国公司最重要的人物是CEO,不是董事长。

按《公司法》规定,中国公司是法人代表制,就是董事长制,中国公司的决策人是董事长,即使中国的民营企业招聘了职业经理人担任总裁和CEO,这些总裁和CEO的职权和职能也更像是董事长助理或副手,和国外职业经理人CEO的角色相差甚远。

这其中有制度原因,更源于中国企业创始人根深蒂固的老板心态。中国的职业经理人要在短期内改变现状是不可行的,这也解释了外企的职业经理人到民企后明显水土不服的现象:外企的职业经理人将国外CEO的模式套用到中国民企中,以为自己可以在权限内决策一切,有点“自我膨胀”。后来发现,几乎重大事情自己都不能决策,导致他们纷纷从民企中途离场,中国“职业经理人”在民企几乎“全军覆没”。

中国民企的老板们还没想过要真正把决策权和管理权交给一个外来的职业经理人。不是他们不相信外人,是中国的“老板历史”只有30年,而国外已有百年历史,中国的“老板文化”和心态还没有形成,需要一个过程,可能要等到第二代、第三代时。

就像人生一样,我们改变不了社会,也改变不了周围,唯一可以改变的是自己。

当年作为外企职业经理人加入盛大时,我非常清楚自己的定位,从开始就没有把自己“太当回事”——当大家问及我在盛大主管什么业务时,我的回答是“陈总(陈天桥)不管的都是我负责”,既巧妙地回答了问题,又现实地反映了当时我的职责,这句话后面还有一个潜台词其实就是“陈总管的我都不管”。

基于这样的定位和心态,我在盛大的4年和陈天桥和睦相处,尽了一个民企职业经理人的职责,也在很大程度上发挥了我的优势和作用,同时也帮助了盛大。直到现在,我和陈天桥还保持着友谊,我还很怀念在盛大的4年经历。

企业的发展有两个过程:创业是把企业从0做到1,再从1做到10,创业是摸着石头过河,其成功不能复制;而企业做大做强是从1或者10到100的过程,这就需要有专业知识、大企业管理经验和资本运作能力的人,就是所谓的职业经理人。

我想说:“等哪天外国人不再看不懂我们的时候,就是我们看懂外国人的时候。”