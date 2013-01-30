【来信】周鸿祎年会演讲：屌丝逆袭的两件武器

奇虎360董事长周鸿祎（图片来源：中国企业家网）

【中国企业家网】“ 一个是创新，一个是做好产品，用这两件武器挑战巨头，实现屌丝的逆袭，这就是我们的气质。”在奇虎360今年年会演讲上，自称气质“偏屌丝”的周鸿祎一开场提出了“屌丝逆袭”的两件武器。

“第一是用户至上，第二是创新，第三是创业精神。”在演讲中，一贯不按牌理出牌的周鸿祎指出，如今面临着二次创业，没有这几个关键词是不行的。

用户至上就是用户利益至上，用户体验至上。“从战术层面来讲，做产品的时候要时刻从用户角度出发，而不是从自我出发。从战略层面来讲，用户至上是指企业要发自内心地尊重用户利益，不能为了赚大钱而损坏用户的利益。”

“今天的搜索巨头太爱钱了，它把一个搜索引擎做成了广告引擎。”周鸿祎指出，面对垄断的搜索巨头，要取得突破，最有利的武器还是用户至上，“搜索巨头最近在吹嘘自己的技术，但如没有用户至上的精神，技术不会给用户造福，反而会成为谋取不义之财的工具。”

创新不是发明，而是颠覆式创新。“中国互联网公司技术水平都是差不多的，要想超越同行，更多的创新是来自于用户体验和商业模式。颠覆式创新主要是两个方向，要么把一个东西做得更简单，要么把一个东西做得更便宜，甚至做成免费。”

“跟在巨头屁股后面，跟巨头玩同样的游戏规则，永远没有前途。”对于创业精神，周鸿祎认为，如果没有非常投入的创业精神，没有强大的执行力，员工都觉得自己是一个打工的，在那里工作就是要混一份工资，或者等一份期权，是不可能成功的。

周鸿祎坦言不担心竞争对手对360的造谣、中伤，最担忧的是“如何在发展到3000多人的时候，公司还能把自己能够看成是一个创业公司，每个团队还能把自己当成一个真正的创业团队，骨干和核心员工能够把自己真正的当成一个创业者，这也是360未来两年最大的挑战。”

另外，周鸿祎提出自己对“狼性论”的看法，“360不是一家狼性的公司”，而是有包容并蓄的能力，把小资融和为一体。“我相信，即使他们的小资到这里来，也能成为具有创业精神的人。很简单，因为我们既讲精神文明，也讲物质文明。”

有着互联网"特立独行"斗士称号的周鸿祎，在演讲最后亦不忘发起“战斗”宣言：“今年我们面临着一场更大的战斗，我希望新加入360的人能够在这场战斗中建功立业。那些老战士们，如果你们还没有被打残，我希望你们也加入新的战斗。”（文/姚欢）

以下为周鸿祎讲话原文：

每次开年会，我都有一种冰火两重天的感觉，一方面年会是我们的团队和员工展示业绩、表现创意和才华、展现自我的机会，但另外一方面，我内心很自责，因为我本人的气质比较偏屌丝，然后又是一个典型的宅男，不像有的公司CEO会跳拉丁舞，女员工昏倒一大片。我自己也特别缺乏娱乐细胞，最近我带领几个技术宅男录了《天天向上》，录制过程中我明白了，没法跟别人比帅，也没法跟人家比拉丁舞，我们360还是老老实实地干好两件事儿，一个是创新，一个是做好产品，用这两件武器挑战巨头，实现屌丝的逆袭，这就是我们的气质。

在年会上我想讲几个360的关键词，今天我们面临着二次创业，没有这几个关键词是不行的。这几个关键词，第一是用户至上，第二是创新，第三是创业精神。

用户至上就是用户利益至上，用户体验至上，这是360公司的安身立命之本。今天，用户不想去了解你的技术是否很牛，不想知道你的公司有什么伟大的梦想和理念，他们真正在意的是，你的产品给我解决什么问题，你的产品给我创造什么价值，在互联网产品越来越同质化的时候，谁能够从用户出发，把体验做到极致，而不是简单地把功能进行罗列，最后让用户在使用你的产品的过程中，能够感受到方便、愉悦、放心，谁就可以真正地赢得用户的信任。

用户至上这句话，说起来简单，做起来难。从战术层面来讲，做产品的时候要时刻从用户角度出发，而不是从自我出发。从战略层面来讲，用户至上是指企业要发自内心地尊重用户利益，不能为了赚大钱而损坏用户的利益。我们刚进入安全市场的时候，技术并不强，但是我们敢于横下一条心，不怕得罪同行，敢于查杀一切霸占用户电脑的流氓软件，于是我们赢得了用户的信任。360推出免费杀毒，敢于自宫，首先砍掉自己将近两亿的杀毒软件销售收入。如果没有这种精神，我们不可能从互联网安全上异军突起。这也给了我们一个很大的启示，那就是在商业利益和用户利益发生冲突的时候，商业利益必须要让位于用户利益。因为我相信互联网里存在着这样一个真理：互联网商业模式无论怎么千变万化，用户基础才是王道。脱离了用户基础，神马商业模式都是浮云。

我们推出360搜索so.com，面对垄断的搜索巨头，要取得突破，最有利的武器还是用户至上。今天的搜索巨头太爱钱了，它把一个搜索引擎做成了广告引擎。过去，在厕所里张贴的老军医、老中医包治百病的小广告，都转移到搜索巨头那里去了。竞价排名，谁给钱谁就放在最前面，成了虚假医疗广告和欺诈钓鱼网站传播的主渠道。搜索巨头最近在吹嘘自己的技术，但如没有用户至上的精神，技术不会给用户造福，反而会成为谋取不义之财的工具。

360的业务在不断扩大，很多产品也开始承担商业拓展的压力，但360的每一个员工，每一个产品团队要牢记一点：把用户至上真正体现在你们的商业策略和产品策略中。So.com不会只满足于10%的市场份额。我相信，只有市场竞争才能让企业竞相去讨好用户，创新才会出现，产业才会发展。如果是一家独大，即使CCTV一连批评它六天，它也依然是无动于衷。有人说，so.com的崛起仅仅证明渠道的力量，其实他们错了，我们最有力的武器不是浏览器，不是网址导航，而是我们要树立一个全新的价值主张，以及为此目标所要付出的努力和行动！

别人往牛奶里掺三聚氰胺，你不掺；别人往白酒里面加塑化剂，你不加；别人往餐桌上添地沟油，你不添；别人往搜索结果里塞虚假医疗广告，你不塞。你能坚持这样做下去，就能得到用户的信任和支持。我认为，判断一个公司的价值，不是看它的市值，不是看它的收入，而是看它是否给亿万用户、给社会、给行业创造了价值。360在安全上一分钱不赚，但因为有了360，全国超过4亿的用户上网很安全，搜索不上当，网购不受骗，用户信任360对安全的承诺，这就是360真正的价值。

第二个关键词是创新。其实，创新这个词在中国都快被讲烂了，但是中国又恰恰是一个不怎么创新的国度。我认为，在中国互联网里，360算是少数几家敢于去创新，也是因为创新才发展到今天的互联网企业。但是，随着公司规模不断扩大，人员快速膨胀，我不知道360的创新文化是否还能够传承下去，发扬光大。