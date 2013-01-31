郑崇华：节能要做对的选择

郑崇华毕业于台湾成功大学电机系，1971年创立台达电子工业股份有限公司。创业至今，郑崇华带领台达成为全世界最大的交换式电源供应器制造商，也是各种通讯及光电零组件、网络组件、机电产品与视讯产品的重要制造商。2012年6月，郑崇华辞去董事长一职，出任荣誉董事长，但工作的“战线”却更加靠前。

大家现在称你“节能教父”，在创业初，你是如何发现“节能环保”这个契机的？

郑崇华：上世纪70年代后期，台湾经济成长很快，GDP以两位数增长。每年用电都要增加7%，像这样连续三年供电部门就吃不消了。因为事先没有准备好，之后就开始轮流停电。对于老百姓的生活和工业界，都是不能接受的，所以大家都在呼吁赶快盖电厂。但是我觉得，当时家庭里的器件和工厂里用的，以及整个电力公司的输电电缆效能都太低了。低到什么程度呢？我去测了，像电视最差的效率只有30%，比较好的接近50%。换句话说，就是100的能量进去，最后只剩下一半，其它都浪费掉变成热能。我去追究原因，电源供应器效率很低，假如改用开关电源，效率肯定会提高。所以当时我就去开发开关电源，从65%的效率一直做到今天，效能已经高过90%。如今，电源一直是台达的核心业务，直到今天。

从2002年到现在，台达一直保持着电源界“老大”的位置，创业40年，你能专注在“节能”这一领域的原因是什么？

郑崇华：我们很谨慎，要保持第一也不简单，必须要创新，所以即使到现在我们还是不断地想办法把效能提高。不仅仅在电源，所有的产品，像电机电子类都要用到电，所以我们去开发任何一个产品都很注意如何把效能做高。

在新能源方面，LED灯非常节省电，100W的钨丝灯，现在只要10W就可以得到同样的亮度。还有电梯，我们做了一个系统可以只用原先的一半电力。电梯要平衡地往上或往下走，后面都要挂了配重的铁锤，我们把铁锤拿掉，把电梯接到一个发电机上，这样的话在实际测量中，它上来用电，下来可以发电。假如电梯能坐很多人，电梯下来时可以发相当大的电，不仅仅不用系统的电能，反而是发电供给到系统。

除此之外，我们也做马达，我们现在做的无刷直流的马达效率是90%以上，在过去，工业上用的最多的感应式马达只有70%的效率，对比过去，这当中就有20%多的（能量）省下来。

另外，我们在很早以前就养成一种习惯，把销售额的5%-6%用在产品开发上，因为如果我们不花这个钱，后面的产品就会越来越落后，在市场上也会越来越被动。以前台湾制造是学习日本制造的，在70年代，日本制造业就是我们每个台湾做企业的人的梦想和目标。但是现在再看日本制造，我们觉得竞争力已经不那么强了。为什么呢？主要是产品过剩，生产得太多了。但还有一个原因是（他们）固守在原有的模式中，原有的产品中，没有创新。

在生活中，你是怎样践行环保理念的？

郑崇华：我的生活和你们一样，不见得做得比你们好，有些员工比我做得更好，当然我自己也会注意。我太太常说我为什么不关灯，其实我觉得不必关灯，是因为如果你采用只有十分之一（效能）的灯泡的话，那你应该赶快去换节能灯泡，赶快去改善你家里的设施。我要她把旧冰箱换成效率更好的冰箱，效率好的冰箱是旧冰箱效能的两到三倍，而用电量只有它的二分之一。实际上，科技的进步，对能源效率的提升，让很多东西都可以做得更为省电。所以我们要做对的选择，不必去斤斤计较。

我自己是台湾第一辆普锐斯汽车的拥有者，这种混合动力车驾驶起来很安静，非常环保。