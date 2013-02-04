【来信】潘石屹：坚定的信念和价值观是核心竞争力

SOHO中国董事长潘石屹（资料图）

本文系潘石屹在SOHO中国公司总部年会上的讲话

SOHO中国的朋友们：

大家辛苦了！我代表SOHO中国董事会及总经办的所有成员，向为SOHO中国付出汗水及努力的各位同仁拜年了!

过去一年，我们公司的发展上了一个新的台阶。我们设计建造的银河SOHO建成使用；我们在上海收购了第十一个项目，完成了在上海中心城区的全面布局；同年，我们宣布公司转型，商业模式由五“开发-销售”转变为“开发-自持”，正式从一个专注于开发和销售的商业地产公司全线转为以开发、设计、建造、租赁和服务为主的、中国最大的写字楼开发商。

昨天，我在上海的SOHO世纪广场参加了我们上海分公司的年会，非常感慨。这是我们进入上海的第三个年头，我记得第一年的年会是十几个人挤在一个小餐馆里举行的。而昨天，却是看到有200多人挤满了世纪广场的大堂，热闹活跃、兵强马壮！

SOHO中国能发展到今天主要依靠的是什么力量？是我们坚定的信念和价值观，这是一个企业文化的核心竞争力。

1）是我们不断创新的能力。产品和服务是我们与一座城市最重要、也最基本的联系。北京和上海是我们立足发展的两大城市，这也是当今中国最有活力的两座城市。要和这样的城市特征及客户需求匹配，我们需要保持产品持久的时尚感和生命力，这就要求我们自己有持久的创新。而研发和设计创新的背后一定是创新的企业文化。在官僚式文化管理的企业中很难产生创新的精神。SOHO中国倡导的是平等、磋商和相互启发的企业氛围，因为这是开发创新产品的基本土壤。SOHO中国孜孜不倦、努力营造的氛围是：鼓励所有员工追求事物的尽善尽美，且在对美好的不懈追求中尽情创新。

2）是我们团结合作的精神。团结是我们的核心价值观之一。当今这个时代是一个团结合作的时代，离开了他人的帮助，我们将一事无成。我们要团结合作，要与每一个合作伙伴成为朋友，欣赏他人的长处和闪光点，成为一个有共赢思维的人。常常有人问我，尤其是大学生，如何才能成功？我告诉他们，要看到这个时代最重要的特征，就是团结合作，并且努力践行，这样你就能成功。

3）是我们诚实的品质。诚实是最基本的要求，是企业发展的基础，更是企业扎实成长的保证。长期以来，我们曾经获得过不少误解，这些误解也在一定程度上继续存在。但我们不怕，在一个信息越来越透明的社会里，我们的行为越来越得到那些有正义感的朋友们的认可和支持、奖励和肯定。不行贿受贿、不做一分钱的假帐、不说一句假话，这就是我们诚实品质的具体体现，也是我们对每位员工的基本要求。

我们的发展从来都不是一帆风顺的，我们一定还会经历不少困难和考验。而面对这些困难，我们的原则是稳健。体现在我们的财务指标上，就是2012年2%的净负债率，220亿现金。这样健康的财务状况使我们公司足以应对未来可能出现的任何经济、金融和市场的波动。

我们知道，困难其实是每个人能力提高的最好课堂。在过去一年中，我们遇到一些媒体攻击，甚至还遭遇了官司。这些困难只会进一步提高我们解决问题、化解矛盾的能力，培养我们每个人的责任心。最终让那些给我们制造麻烦的人看到的是：我们的人品，以及我们永远遵循公平和正义的原则。

从2013年开始，SOHO中国设计并建设的产品会在北京和上海逐一面世。这些建筑奇迹渗透着每个人的汗水，也许你是设计师，绘制了这些建筑奇迹的蓝图；也许你是工程师，参与建造了这些建筑奇迹；也许你是租售推广人员，将这些建筑奇迹介绍给了市场和社会。无论你是谁，我们都希望你会为亲自参与到这些建筑奇迹的诞生过程中而感到自豪和骄傲。