江南春：互联网时代你的广告投给谁？

【中国企业家网】不要去重复那些已经成熟的既成事实，没有意义，未来的媒体一定会创造全新的时间和空间，这个事情要重新开始。

吃大闸蟹和买大闸蟹送人的都是有社会地位的人，已经把报纸扔掉，所以还在一线城市做报纸是错误的，应该把所有的钱集中火力做户外。分众确实比较贵，但是做广告不要贪便宜，做广告第一位考虑的就是到达率，目标受众到达率到不了70%～80%就会很困难，如果只有5%～10%，即使有效，销量也达不到数量级。

广告投放渠道的发展趋势是从电视、报纸向互联网、手机转变，这个转变非常大。人的资讯模式、生活形态从单一化转向多元化、碎片化。

不仅要做写字楼广告，地面部队也要推进。一个一个楼扫，业务员上门，如果地面部队没有人，即使人家记住了也没有用。真正的B2B的生意，一定是人对人的生意。

变革不是拍脑袋想出来的，而是因为社会变了。现在最重要的受众是70后、80后，22~45岁之间的消费者是中国最有价值的消费者，因为50后、60后对很多品牌已经养成固定的认知，广告不足以影响他们的看法。

主动与被动的结合

互联网的特点是互动而不强制，而分众强制但不互动。广告主说，看完分众的广告后无法形成一个点击进入，即使提高了产品的知名度，但与买东西不完全是直接关联，所以分众面对的第一个问题是怎么把强制的媒体做得更互动？

我把20年的媒体经验归结为两个词：主动和被动。主动指人的资讯模式，消费者会花很多时间在资讯上，比如微博。被动则是人的生活空间。一个典型的90后，他的资讯模式是QQ、人人网、网络视频、网络游戏，生活空间则是寝室、食堂、图书馆。“围捕”一个消费群，要从他最主要的生活模式、空间模式切入。

资讯模式的好处是消费者会花费很多时间，但他有很多选择；而且消费者需要的是内容，很少看广告。所以互联网的点击互动，某种程度是一个伪命题。真有需要时，百度搜索一下就可以。但因为消费者花了很多时间，所以可以做品牌植入，很多东西是被传播起来的。比如杜蕾斯，创造出很多精彩内容，通过微博、微信转发。更知名的一个例子是京东价格战，表面上你看不到广告，但事实上你看到了京东，也看到了这个价格战，这是有商业价值的。

另外，我们要做内容变革，互联网公司经常讲改善体验，我们下一步需要改善屏幕体验，让消费者看屏幕的时候不是因为无聊而是因为有趣。未来我们要在LCD这个媒体上做更加内容化、娱乐化的内容，要为客户定制内容，这是我们2013年要做的。

改变客户定位

受众在变，客户定位也在变。

每个公司都要找准自己最重要的客户群，分众最早把宝洁、联合利华、欧莱雅等公司定位为最重要的客户，有十几个超过亿元的客户，但我们不愿再做“小三”和“二奶”，他们不再是我们最重要的客户。2003年，我们在广告主那边就是一个“小三”偶尔的必要补充。后来奋斗了五年上市了，2010年，我们变成了“二奶”重要组合。为什么我们没有做过“正房”呢？宝洁一年有30亿元广告费，给我们接近2亿元，只占6%。如果说我们是他们的正房，没有人会相信；说宝洁是我们做起来的，也没有人相信。与其这样，不如定位在广告额3000万元到8000万元的成长型客户。

比如神州租车。2010年9月，老陆同志（陆正耀）给我一份广告预算，我一看傻了眼，四个月广告，8000万元费用，但只有1000万元给我们，1000万元给地铁，剩下6000万元给电视。我说你这么投一定会死掉的，6000万元到央视，不可能打出一个新品牌。以前牛根生这样打过，但那是好多年前，现在没有两三亿根本不用想这事。中央电视台的成功点在于可以覆盖前100个主要城市，但租车业务主要在前30个城市，所以有的钱就浪费了。我分析了租车人群的特点，最后让老陆3000万元投楼宇、3000万元投框架，1000万元投机场，1000万元投其他。

神州租车在报纸、互联网上都没有广告。楼宇电视主题是打车不如租车，买车不如租车，讲概念；框架是首租免费，就是促销行动；机场就讲自由自在，告诉你便利性。这三个空间锁住后，2011年花了1.1亿元，2012年也差不多1.1亿元，租车市场现在什么格局？神州租车2011年年底已有28000辆车，竞争对手只有7000辆。

大数据时代的精准

今天，分众的利润率在20%~30%，而百度有50%，不要说我们暴利，暴利是市场形成的，代表市场认可你的程度，核心在于你给客户的价值。客户一定是想用10块钱打中一个想要的人，而绝不会用5块钱打中一个不知道是谁的人，对你的精准细分能力高要求。一个媒体平台，越能一对一精准细分，利润率就越高，商业模式不同，市场价值不同。

所以我说世界上最好的模式，就是百度这种模式。百度有海量的眼球，但是光有海量眼球还不够，CCTV也有海量的眼球，但CCTV的营业额可能跟百度的利润差不多，因为CCTV精准细分能力不足。你不能说出看世界杯的都是什么人，只知道大部分人是男性。

精准细分能力背后是数据，未来是大数据时代。今天百度后面是一个大数据，淘宝后面也是一个大数据，是由很多流量累计出来的数据。