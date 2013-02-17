复星CEO梁信军的内部讲话：我们的互联网思维

【编者按】复星集团副董事长、CEO梁信军日前在内部讲话中表示，未来十年特别值得关注的问题之一是互联网深刻影响传统行业。

复星集团副董事长、CEO梁信军日前在内部讲话中表示，未来十年特别值得关注的问题之一是互联网深刻影响传统行业。

他指出，其实在过去的几年当中，互联网已经颠覆了很多中小行业。未来还可以看到互联网影响更多行业，包括酒店行业、房地产行业、金融行业。

在目前这样的环境下，复星还是坚守我们形成的共识：

第一个就是坚守投资价值；

第二继续坚持中国动力；

第三坚持对抗通胀；

第四坚持互联网思维。

以下是梁信军内部讲话全文：

大家早上好，我们在拐点之年做这样的汇报我觉得很有意义。我分享三个方面，一个是针对未来的形势判断，第二是复星坚守的原则，第三是在我们这样的判断当中树立复星的品牌。

全球经济体的动力在发生深刻变化

第一个判断是未来十年当中，全球主要经济体的动力都在发生根本性的变化。特别不幸的是，这种变化到今天为止总体来说还不是那么确定。所以未来的十年如果我们用过去十年形成的知识来指导自己的话很可能会犯错误。

第一，对美国来说，我觉得非常清晰的是美国的消费的确在温和恢复，对美国来说一个很大的经济补贴已经放在面前。我这里列举几个数字，美国纽约原油和英国布伦特原油的差价过往几年都是接近的,但从2011年底两者明显脱离，纽约石油的交易价格比布伦特便宜20美金以上，能源的补贴非常巨大。另外债务长期还是面临着巨大的压力，所以美国有非常大的印钞动机。

欧洲的问题还是老样子，我们不太清楚未来会有什么样的变化。最大的一个共识就是，金融企业的债务跟国家的债务息息相关。之所以我们说它未来有很长时间的观察，是因为它存在几个深层次的矛盾，一个是国民的福利需求和国家支付能力的矛盾。

第二是老百姓维持福利的意愿跟政治家变革的矛盾。

第三个是南欧跟中北欧经济不平衡的矛盾。欧洲经济增长乏力，我们不知道未来是什么样的。

人口红利发生根本性变化

中国的变化也非常明显，未来五到十年，人口红利发生根本性变化，到2019年中国的劳动力就将进入减少时期，对劳动密集型行业来说，2019年是一个分水岭。第二个我们可以看到人口的消费红利在上升，中国老百姓可投资资产高达73万亿人民币，甚至去年这样一个危机年份还同比增长了14%。居民存款有40万亿人民币。最新的十八大报告也表明，未来五年到十年，中国政府希望老百姓的收入能够翻番。所以这些有利因素都保证了中国的消费在未来五到十年有非常强劲的持续增长。

同时我们可以看到全球性的公司，不仅仅是过去制造业公司，越来越多的消费和服务公司把中国作为他们的市场。越来越多全球性的公司来自于中国的消费额已经占到他们全球的20到30%，甚至40%。未来三五年内我们可以看到，中国成为全球性的公司20到30%的市场是一个常态，也是一个常识。

人口红利第二个特别值得注意的是服务业。2011年，中国已经有十个省（占中国GDP的54%，人口总量的37%）的人均GDP超过了7000美元。2011年我们全国人均GDP是5400美元，如果按照每年7%的增长，我们大概还需要4年，就可达到人均7000美元。人均7000美元是一个表征性的意义，达到这个数字的时候，可以预见到未来五到十年内，整个GDP当中服务业会新增4到6%。如果以中国去年的GDP总量接近50万亿人民币而言的话，6%的概念就是3万亿人民币，这3万亿人民币等于医药行业的总和。所以我们会知道未来的5年多会新增3万亿人民币的服务业，现在还不知道它具体是什么，但可以预见，未来的五到十年中国将出现服务业的爆发性增长。

人口红利第四点是老龄化问题， 2014到15年将是过去几十年来中国老龄化负担最轻的两年，我们的抚养比只有38%，2020年中国的抚养比会快速上升到41%。实际上，2011年地方财政收入对养老的补贴已经达到了2000亿人民币左右。有一个模型预测到2020年最晚2022年中国财政收入当中养老补贴将占20到25%。到2020年左右，中国家庭幸福感的感受，地方政府财政自由度的感受都会发生根本性的变化。主要原因就是养老。

中国动力第二方面就是城市化，城市化的空间非常大，现在只有51%。可以预见2017到2020年间城市化的速度放慢，一个方面是跟人口老龄化有关，第二个是跟就业有关。中国政府对于固定资产投资增速的降低，乃至对GDP保8%要求的放松都会导致这个现象，从现在开始的第二个五年我们也许会看到这个速度会放慢。这个放慢其实对各位来说意义重大。因为中国的政府，包括企业家，都已习惯了非常高的发展速度，都认为用发展可以解决问题。但是如果2017到2020年左右，真的速度降到中低速的话，我相信很多的债务就成问题了，很高的负债率，很高利息的负债都将成为问题。

工业化除了大家所熟悉的外需疲软，产能过剩，生产劳动力的成本提高之外，一个更大的问题是由于消费者的维权意识高涨带来的危机。前面已经看到对食品业，如奶粉行业的三聚氰氨的问题，医药行业的毒胶囊问题，还有白酒业的塑化剂问题等等。对牛奶行业的摧毁大家已经看到了，大家宁愿用三四倍的价格到澳洲、香港抢购奶粉。最近一段时间出现的危机是抗生素鸡的问题。将来大家一定会看到越来越多行业重金属超标问题，抗生素普遍存在的问题等等都会出现。所以从我们投资而言要非常警惕衣食住行行业老百姓维权方面的问题。

中国动力的第四点是金融。金融行业面临一个最大的变化，在未来五到十年，就是直接金融比例的快速上升。直接金融在09年的时候以银行为代表的间接金融的比例甚至占到88%，2010年只有84%，2011年只有81%，去年我们相信很可能低于70%。按这样的速度发展下去，再有两年，我们整个金融结构和欧盟就差不多了，直接金融和间接金融一半一半，所以我们要把握这个趋势。当然我们可以看到，直接金融快速提升了企业融资手段的同时，也积累了越来越多的金融风险。

另外一个好消息是资源能源问题，随着太阳能、油页岩气的发展，能源会迎来一个中价时期，这对中国是一个好消息。