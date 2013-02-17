李学凌：互联网，让一切皆有可能

编者按： 一个小伙子，大学毕业找不到工作，于是在互联网上教人怎么做PPT，去年他一个人做到800万元的营业额。正如，李学凌所言，互联网这个舞台使我们超越时间、超越空间、超越物理的限制，让一切小概率事件都可能发生。

多玩游戏网总裁李学凌

我最近读了乔布斯讲的一个故事，印象非常深刻。乔布斯说，有一次他看《自然》杂志，谁冲刺百米用的能量最少，发现人用的能量不高，自然界最高的是秃鹫。有一个好事者研究了一下，人骑自行车百公里的能量消耗，远远小于秃鹫。

人和动物差别在于你能发明一些东西，能创造一些东西。互联网给了我们一个快速试错的机会。因为互联网超越了物理的限制，可以把我们的能量释放到一个非常大的规模。比如说人和人跑步，速度差30%到100%，不会差太多。在互联网上不同人释放能量却可能差几十倍几百倍，甚至几千倍。互联网的思想给社会带来了巨大的变化。

我最近在研究一个网站，假如我做一部手机，想法特别好，做出来可能有很多人会喜欢，但是我没有启动资金，我可以把这个想法放在网站上面，标一个价格，我的手机未来比如说100美元一部，就会有很多人上来说，我先买你一部你可能做出来的手机，如果有很多人愿意为我将来做出来的手机付费，我就可以收集一大笔钱，启动手机项目。事实上有人用一周时间就获得800万美元赞助。这就是说，在互联网这么大覆盖、超越物理限制的环境下，一切小概率的事件都会发生。就像2005年公司刚成立时，也不过是家只有100万美元投资的小公司，谁能想到去年能在美国纳斯达克上市呢？

我们做互联网企业的过程中，也发现了很深刻的变革。以前我自己不会相信居然有人会花一两千块钱在互联网上学一个东西。而我认识一个小伙子，大学毕业找不到工作，现在在互联网上教人怎么做ＰＰＴ，去年他一个人做到800万元的营业额，今年大概可以做到3000万元的营业额。

互联网给了我们每一个人巨大的舞台，这个舞台可以使我们超越时间、超越空间、超越物理的限制，做到很多匪夷所思的事情，让一切小概率事件都可能发生，我觉得这是我们这个时代最鼓舞人心的事件。