张朝阳谈互联网：李彦宏和马化腾都是我挖掘出来的

【中国企业家网】 搜狐CEO张朝阳日前参加了中国国际金融博物馆主办的“江湖”沙龙；在沙龙上，张朝阳分享了其对互联网脉络的梳理，“三大门户时代一直延续到后来的05、06、07，后来冒出了两个人一个是李彦宏一个是马化腾，这两个人都是我给挖掘出来的。”

张朝阳称，“李彦宏我在98年当时去美国硅谷找人，我问他你想不想回国做互联网，他回到硅谷说国内搜狐做起来了，硅谷一些投资人给他投资。”

而关于马化腾的回忆，张朝阳称，“关于马化腾，我当时特别火，到了99年像被摇滚歌星式的接待到了深圳，听众七百人当中的一个人有马化腾，他听了之后激动不已回去做了OICQ后来改为QQ。”

以下是张朝阳演讲全文：

大家好！我想了一下到底讲什么，我的专业是互联网，我还是讲互联网，但是可以刚开始先讲互联网，互联网尤其是早期的历史几乎在我脑子里面刻下来，用我的所谓青春谱写的一段历史，这段历史哪怕我脑震荡也不会从我脑子里面消失的，我讲一些早期历史。对于大家来讲更关心一些当下的事情或者什么，一会儿聊开了，你们可以聊聊对你们关心的事情，我讲的历史可能你们不太感兴趣。先讲历史，以后聊人生聊什么都可以。

早期互联网历史不想按流水帐94年怎么着95年怎么着，大概年份分成几个阶段，我就讲几个小故事，其它的现在网络这么发达拿手机都可以搜出来当时是怎么回事。

互联网在94年从牢笼中放出来，因为发明了超链语言，89年发现，94年出现了浏览器，美国互联网真正走向社会是94年，我在94年在麻省理工学院实验室用网络发现这个事情觉得特别有趣，没有回国做互联网，95年、96年那个阶段是瀛海威年代，张树新的年代，97年我回来终结了她的年代，97、98、99年终结了她的年代，99年和2000年基本是新浪异军突起把搜狐的光芒遮蔽了，网易在南方搞了一个网站，后来163.NET，后来赶上上市，三大门户时代一直延续到后来的05、06、07，后来冒出了两个人一个是李彦宏一个是马化腾，这两个人都是我给挖掘出来的。

李彦宏我在98年当时去美国硅谷找人，我问他你想不想回国做互联网，他回到硅谷说国内搜狐做起来了，硅谷一些投资人给他投资，这是另外一个故事。

关于马化腾，我当时特别火，到了99年像被摇滚歌星式的接待到了深圳，听众七百人当中的一个人有马化腾，他听了之后激动不已回去做了OICQ后来改为QQ。

互联网从张树新时代到搜狐崛起，从瀛海威时代到搜狐时代，马云是大器晚成一直做了好多事没做成一直到后来电子商务终于搞成了，互联网的脉络大概是这样的。

1998年9月份新加坡一个科技会议，高盛每年在亚洲召开一个技术会议，正在崛起的中国，邀请中国的高科技产业，邀请到哪些人？当时高盛眼里中国有几个高科技公司，联想，联想的马雪征去了，还有他们眼里当时98年我突然火起来，98年10月份出名，98年2月份推出的搜狐，10月份被时代杂志弄成全球数字精英50人，我去美国一趟，国内媒体把这个事一报，我出去融资还是见投资人的时候等我回来的时候上飞机之前我秘书给我打电话说，你现在是名人了，不管怎么说1998年9月份我去新加坡参加高盛的高科技会议有联想马雪征，亚信田溯宁，还有我当时被认为搜狐也是中国正在崛起的一个真正正宗正牌做互联网的公司，另外两个不是正牌做互联网的。

另外还有一直在中国大陆之外窥视中国想进来但是进不来的不知道怎么进来的在台湾和美国之间跑的姜丰年，他在美国的华人地区搞了一个SINA.NET，又在台湾，想着中国大陆这么大的市场他想进来。后来他跟投资人的关系比较好，很多人给他投资，他也被邀请来在高盛眼里他是华人企业。另外还有当时特别能融资特别忽悠而且忽悠的很厉害，包括把新华社忽悠进去一个叫皮特叶（中华网叶克勇）的人搞了一个国中网后来变成中华网，99年上市50亿美元的市值简直是一个天大的数字，把中国人所有的创业热情全部激发出来了，导致开拓了我们后来全部到美国纳斯达克上市的路径。

各路大陆来的英豪会聚在新加坡，给我们住非常好的酒店，当时我有一个女朋友，我带她跟我一块儿去的，她觉得一下子住这么好的酒店觉得我是一个人物，我那时候还没什么名气，怎么住那么好的酒店。高盛特别善待来自中国大陆的企业家，后来我们开完会再一个咖啡厅喝咖啡，我和国中网的创始人、姜丰年还有我喝咖啡，他们两个都比较热情，我性格比较冷，不怎么说话，而且默默唧唧不太响应的一个人，一般先看，西北人都是这样的，不太迅速做很多决定，而是老等啊等啊，一旦决定之后很难改变这种状态。

姜丰年一直说我们合并吧，甚至在之前搜狐也是比较火，我们投资人是英特尔，英特尔的投资人我到美国去访问，能不能把把搜索、SINA.NET捏咕到一块儿，我跟姜丰年很熟了，在新加坡姜丰年说咱们合并吧，很多人给我投资我拒绝了，咱们合并做一个华人最大的。

姜丰年去洗手间了，皮特说Charles咱们合并吧，你不跟我合并，我就跟姜丰年合并。

皮特去洗手间了，姜丰年说Charles咱们合并，尽管皮特不知道怎么在中国做网站，但是他给我一个太优惠的条件了。正说着，皮特从洗手间出来，回来赶快打住。我跟姜丰年说我们的董事会老外很难搞定，那是那个年代最大的特色，中国不强大，创业文化没有，投资人都是老外，中国没有风险投资，老外一般不相信中国人不相信你们这些人有管理经验，都要空降一些人；我们董事在美国，你下回去美国的时候跟我一块儿去见见我们的董事，有点马虎眼，没有说完全拒绝，其实我没有说不跟他合并。

姜丰年非常积极，大概一周两周之后我回到北京，他马上到北京，我们当时在光华长安大厦，他到中粮广场，到我办公室聊，你看我们俩的公司怎么合并，中午我们到中粮去吃饭，我还是无动于衷未置可否，他急了。实际上他当天下午三四点跟王志东在中关村有一个会。